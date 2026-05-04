Хинштейн сообщил о 129 сбитых за сутки беспилотниках над Курской областью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оперативную информацию о ситуации в регионе опубликовал в MAX губернатор Александр Хинштейн. По его словам, за период с девяти часов утра третьего мая до девяти утра четвертого мая в небе над Курской областью были сбиты 129 украинских беспилотников различных типов.

Хинштейн сообщил, что ВСУ 91 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона. Кроме того, 12 раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

Он добавил, что в результате атак в деревне Гирьи Беловского района повреждена емкость для хранения зерна. В селе Илек повреждены фасад и остекление домовладения. В селе Макеево Рыльского района поврежден автомобиль, а в деревне Успешное – комбайн.

Жертв и пострадавших среди местного населения нет.

