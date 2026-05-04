«Единая Россия» предложила меры поддержки семей и развития здравоохранения

Tекст: Ольга Иванова

Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что поддержка семьи является стратегическим направлением и важнейшим приоритетом работы с бюджетом страны.

«Нужно, чтобы в студенческих семьях с детьми действовал особый график учёбы. Уже сейчас в вузах страны создано несколько сотен комнат матери и ребёнка. Эту сеть надо расширять», – отметил он на пленарном заседании форума.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что в программу войдет корпоративный семейный стандарт, а также продолжится продвижение многодетности как общественной нормы. Среди новых инициатив – внедрение принципа «единого окна» для многодетных на «Госуслугах», открытие центров подготовки к родам и закупка детских товаров только у отечественных производителей.

В сфере здравоохранения предложено создать национальную цифровую платформу «Здоровье», продолжить строительство поликлиник и ФАПов, а также обеспечить приоритетное психологическое консультирование участникам СВО и их семьям. До 2030 года в новых регионах планируется построить более 300 амбулаторий и отремонтировать свыше 250 объектов.

В области культуры эксперты предложили построить и отремонтировать не менее 50 детских домов искусств, а также создать условия для производства отечественных семейных фильмов к 2030 году. Итоговую Народную программу на пять лет планируется представить в августе.

Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание центров подготовки к родам, принцип «единого окна» на «Госуслугах» и добровольную сертификацию нянь.

На окружном форуме «Есть результат!» в Петербурге «Единая Россия» обсудила предложения Народной программы по развитию здравоохранения, цифровизации медицины и поддержке семей.

Партия добилась переоснащения более 500 детских поликлиник, создания 219 семейных МФЦ в 62 регионах и расширения программ поддержки многодетных семей.