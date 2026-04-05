Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов через две недели

Tекст: Ольга Иванова

Цены на нефть могут превысить 150 долларов за баррель уже в ближайшие две недели, передает РИА «Новости». Такой прогноз озвучил Дмитриев. «Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели», – написал Дмитриев в соцсети X.

Ситуация на нефтяном рынке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ Иран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке, а также израильскую территорию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 26 марта цена июньских фьючерсов на нефть Brent достигла 100,04 доллара за баррель на фоне оживления рынка. Позже Brent подешевела до 99,56 доллара за баррель, впервые за месяц опустившись ниже психологически важной отметки в 100 долларов.