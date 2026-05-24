    Киев наказан за Старобельск
    Сенатор Джабаров оценил кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    По Украине нанесен удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»
    При атаке ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей
    Погибших в Старобельске студенток решили похоронить в подвенечных платьях
    Каллас назвала удар «Орешником» по Киеву «балансированием на грани ядерной войны»
    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    24 мая 2026, 23:30 • Новости дня

    При ДТП на трассе Тюмень – Омск погибли три человека и семеро пострадали

    Tекст: Катерина Туманова

    Смертельное столкновение иномарок на федеральной трассе Тюмень – Омск унесло жизни трех человек и привело к госпитализации еще восьмерых пострадавших, сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

    «Toyota Camry и Mitsubishi Delica столкнулись на 16-м километре федеральной автодороги Тюмень–Омск. Предварительно, Toyota выехала на встречную полосу. Погибли водитель и пассажирка автомобиля Mitsubishi, их 18-летний сын ранен, его подруга погибла», – приводит РИА «Новости» сообщение тюменского ведомства.

    Госавтоинспекция уточнила, что в автомобиле Toyota ехали семь человек, все получили различные травмы, доставлены в больницу.

    Из-за ДТП на данном участке трассы частично ограничивали движение и переводили в реверсивный режим.

    На место ДТП выехал зампрокурора Тюменского района Манолис Терсенов.

    Прокуратура района по факту ДТП организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, сказано в Max-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Ставрополье в аварии погибли три человека и пострадали дети. В ДТП с 13 машинами в Подмосковье погиб один человек и шесть пострадали. Автомобиль экс-футболиста «Спартака» перевернулся в центре Москвы.

    24 мая 2026, 00:11 • Новости дня
    МИД Армении ответил на заявления Лаврова о влиянии ЕС на Ереван
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие стратсотрудничество с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    «Но в целом, если говорить об отношениях между Арменией и Россией <...> проблемы возникают во всех отношениях. Мы ни в коем случае не намерены создавать еще большую напряженность или усугублять ситуацию. Многие из этих проблем существовали и в прошлом, 10 лет назад, 15 лет назад. Не знаю, скажем, экспорт абрикосов, импорт вина, импорт водки и так далее», – сказал Мирзоян порталу news.am.

    Дипломат подчеркнул нежелание республики усугублять текущую ситуацию, так как Ереван планирует обсуждать эти проблемы в конструктивной атмосфере.

    Министр опроверг слова Сергея Лаврова о том, что европейские страны используют республику против Москвы. Он пояснил, что выстраивание партнерства с Соединенными Штатами и Евросоюзом носит публичный характер и не направлено против третьих государств.

    Взаимодействие с западными партнерами сосредоточено на развитии искусственного интеллекта, экономики и укреплении демократических институтов.

    Мирзоян добавил, что при наличии недовольства со стороны российских коллег им следует приложить усилия для понимания позиции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание страны вступить в Евросоюз. Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения. Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.

    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 19:06 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Стубб не имеет права даже заикаться о роли переговорщика
    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент Финляндии Александр Стубб неоднократно позволял себе русофобские высказывания, что не позволяет ему выступать в роли посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой.

    «По моему мнению, у западных политиков не осталось даже намека на совесть. И пример президента Финляндии Александра Стубба особенно показателен: мы прекрасно помним его многочисленные русофобские заявления, которые были пропитаны ненавистью к Москве, а также ядом реваншизма по некогда утраченным территориям», – сказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла. Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», – полагает собеседник.

    По его оценке, подобные предложения заведомо неприемлемых «переговорщиков» являются попыткой ЕС заманить Россию в дипломатическую ловушку. «Они растягивают время в надежде на то, что наша армия сбавит темпы на время шаткого диалога. Будут предлагать нам одного «кандидата» за другим, а сами параллельно станут готовиться к новому витку противостояния с Москвой. Но нас такими трюками не обмануть», – заключил Джабаров.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой. «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил он в интервью телерадиокомпании Yle. При этом политик неоднократно позволял себе крайне сомнительные высказывания в адрес Москвы.

    Так, например, Стубб в прошлом году назвал Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов». Кроме того, он регулярно припоминает итоги советско-финского противостояния, считая, что холодная война лишила Хельсинки не только значительной части территорий, но и суверенитета. Президент республики также выступал за лишение России права голоса в СБ ООН, напоминает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно ЕС отказался от диалога.

    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    24 мая 2026, 05:56 • Новости дня
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул острую необходимость переговоров для урегулирования украинского кризиса, предупредив о высоких рисках случайной глобальной эскалации в новых условиях ведения боевых действий с помощью дронов.

    «Мы должны вести диалог с Россией, так как без него единственный заблудившийся дрон – а таких в последнее время немало, главным образом украинских, – может спровоцировать третью мировую войну», – приводит слова политика из видеоролика ТАСС.

    Фицо признался, как ему кажется, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или даже готовит ее.

    «Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», – сказал премьер Словакии, отметив беспокойство о напряженности в Европе.

    Он оценил инициативу германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза, назвав этот шаг может частью попытки привлечь объединение к мирному урегулированию, чтобы сделать украинскую сторону более уступчивой к требованиям Москвы.

    При этом Фицо обратил внимание на то, что государства западной части Балканского полуострова подготовлены к евроинтеграции гораздо лучше. Он назвал немыслимым лицемерием текущую позицию Европы, добавив, что остался единственным лидером в объединении, выступающим за контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.

    «Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине], – призвал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо нашел в словах Путина важное послание для Европы. Он также назвал украинский конфликт непредсказуемым.

    24 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой, если ему поступит соответствующее предложение.

    Финский лидер Александр Стубб не исключает возможности стать представителем Евросоюза на переговорах с российской стороной, передает РИА «Новости».

    «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил Стубб в интервью телерадиокомпании Yle. Таким образом политик прокомментировал слухи о своей возможной роли в будущем диалоге Европы и России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно европейская сторона отказалась от диалога.

    В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта недавно сообщил, что ведет консультации с лидерами стран ЕС по подготовке к переговорам с Россией, ожидая для этого подходящего момента.

    Европейский союз рассматривает кандидатуру Александра Стубба на должность официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Ранее сам финский лидер заявил о необходимости самостоятельного прямого взаимодействия европейских стран с Россией.

    24 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Журналист Боуз показал итальянскую деталь дрона на месте теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз посетил разрушенный колледж в луганском Старобельске и обратился к гражданам Италии, продемонстрировав часть дрона Вооруженных сил Украины.

    Ирландский репортер продемонстрировал обломки украинского беспилотника с маркировкой производства Италии, найденные на месте атаки по учебному заведению в Старобельске, передает РИА «Новости». Репортер подчеркнул, что деньги итальянских налогоплательщиков идут на финансирование подобных терактов.

    «Посмотрите на это, итальянские налогоплательщики, вот куда идут ваши деньги, чтобы «защищать демократическую Украину». Некоторые части киевских беспилотников, которые ударили по российскому колледжу, были произведены в Италии», – написал Боуз в социальной сети X, опубликовав кадры с места событий.

    Местные спасатели сообщили журналисту, что в ходе поисковой операции украинские военные направили дополнительные дроны для атаки на пожарных. Репортер также показал внутренние помещения пострадавшего общежития, отметив отсутствие какого-либо военного оборудования, и назвал невероятными заявления Киева о том, что здание было военной целью.

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Иностранные репортеры лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития в Старобельске.

    24 мая 2026, 04:40 • Новости дня
    Школьники из России завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники заняли призовые места на престижном международном состязании, выиграв четыре золотые и четыре серебряные медали в ходе Азиатской олимпиады по физике в Пусане.

    Российская команда из восьми учащихся приняла участие в Азиатской олимпиаде по физике, проходившей в городе Пусан, Южная Корея. По итогам соревнований сборная России завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали, войдя в пятерку лучших команд в общекомандном зачете, передает РИА «Новости».

    Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, российская сборная вновь показала высокие результаты на Азиатской международной олимпиаде по физике.

    «Со своей стороны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» правительство продолжит создавать условия для развития талантов и реализации потенциала россиян в целом», – сказал он.

    По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, что успех сборной свидетельствует о высоком уровне образования в области естественных наук в России.

    «Мы по праву можем гордиться нашими выдающимися школьниками, которые проявили все свои знания и справились с трудными задачами», – сказал он, пожелав победителям успехов.

    В олимпиаде Asian Physics Olympiad приняли участие более 200 учащихся из 27 стран, среди которых Австралия, Индонезия, Китай и Вьетнам. Школьники прошли теоретический и практический туры, где продемонстрировали знания и навыки по физике.

    В 2025 году российская сборная также вернулась с олимпиады с золотыми и серебряными медалями.

    В 2025 году российская сборная также вернулась с олимпиады с золотыми и серебряными медалями.

    24 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из десятков иностранных журналистов, которые в воскресенье прибыли на место трагедии в Старобельске ЛНР, Махди Дирани, представляющий ливанский телеканал Al-Mayadeen, заметил на месте удара по колледжу свидетельства того, что атака велась намеренно по гражданскому объекту с детьми.

    «То, что мы увидели в институте, студенческом общежитии и на месте удара, указывает на то, что это было гражданское место: вещи детей, их кровати, книги и игрушки. Не думаю, что увиденное можно трактовать иначе. Следы ударов ясно показывают, что они пришлись по учебным аудиториям и спальным комнатам», – сказал Дирани РИА «Новости».

    Ливанский журналист уточнил, что увиденное в Старобельске напомнило последствия ударов  по гражданским объектам в других странах, от Ирана и сектора Газа до Ливана. И такие удары постоянно оправдывают военным или двойным назначением объектов, подчеркнул Дирани, указав на жертвы среди мирных жителей в таких случаях.

    Журналист поделился мнение о том, что такая практика говорит о пренебрежении нормами международного гуманитарного права и об отсутствии эффективных механизмов ответственности.

    Напомним, после удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек  продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

    В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink. Ирландский журналист Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу и назвал киевский режим террористическим. Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач спецоперации.

    24 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ значительно увеличили интенсивность ударов по объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего имеются погибшие и пострадавшие в том числе среди гражданских, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на встрече в пятницу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы об украинских атаках на транспортный цех и другие объекты Запорожской АЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Ульянов сообщил, что в выходные дни украинские силы провели серию нападений на территорию станции.

    «Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что в результате ударов пострадали мирные жители.

    Интенсивность ударов по территории вокруг ЗАЭС заметно возросла с начала мая. Нападения фиксировались почти каждый день на протяжении 17 суток, в результате чего погибли три человека, а более десяти получили ранения.

    «Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления», – добавил Ульянов.

    Россия настаивает на оперативной и однозначной реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее.

    «Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного, без каких-либо двусмысленностей, освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов. Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС. Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции.

    24 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Совбез: Представители 12 недружественных стран приедут на форум по безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Первый Международный форум по безопасности в России соберет участников из 12 недружественных государств, выступающих за развитие конструктивных отношений с Москвой, сообщили в Совете безопасности России.

    Представители 12 недружественных стран планируют посетить Первый Международный форум по безопасности в России, передают «Вести». Точный список государств, чьи делегации прибудут на мероприятие, пока не раскрывается.

    «В работе форума также примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран», – говорится в сообщении пресс-службы Совета безопасности Российской Федерации.

    В ведомстве подчеркнули, что ожидаемые гости поддерживают развитие конструктивных отношений с Москвой. Мероприятие стартует 26 мая на площадках Центрального парка «Патриот» и на «Live Арене», а завершение программы намечено на 29 мая.

    В прошлом году Совет безопасности России направил приглашения на международный форум представителям более 150 государств.

    На том мероприятии в Москве присутствовали двое делегатов от Соединенных Штатов.

    24 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили ночью более 30 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале о ликвидации силами ПВО в ночь на воскресенье 33 дронов над 12-ю регионами страны.

    «В период с 20.00 мск 23 мая до 7.00 мск 24 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским крем и Республикой Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу уничтожили 348 украинских беспилотников. Атака дронов ВСУ вызвала пожар на 800 кв. м во Владимирской области.


    24 мая 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как у ВСУ на Волчанском направлении исчезли более 780 солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении громили противника в районах Сосновки, Байрака, Рубежного, Избицкого, Петропавловки, Богодухова, Весёлого и Золочева, узнав при этом о массовых пропажах без вести в рядах ВСУ.

    «Согласно официальным данным 159-й бригады ВСУ, в настоящее время пропавшими без вести на Волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в селе Гранов продолжаются стрелковые бои, как и в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 700 метров.

    На Великобурлукском направлении бойцы «Севера» продвинулись на расстояние около 1000 метров на трех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

    На  Сумском направлении фронта «Северяне» разбивали противника в районах Вольной Слободы, Эсмани, Ворожбы, Писаревки, Могрицы, Бунякино и города Сумы.

    Штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бачевска, а также в Запселье, Иволжанском и Кондратовке. В Сумском районе на 21 участке штурмовики продвинулись до 1000 метров.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. На полигон штурмовиков ВСУ прибыла иностранная следственная группа. Украинские заградотряды расстреляли несколько сдававшихся в плен групп ВСУ.

    24 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Посол Кранс в Новой Зеландии рассказал о проблемах с пенсией из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Проживающие в Новой Зеландии российские пенсионеры лишились возможности получать свои пенсии из-за банковских ограничений, связанных с санкциями, рассказал посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.

    «С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными», – рассказал посол РИА «Новости».

    По его словам, из-за этого пенсионеры недополучают средств в достаточно дорогой стране, как Новая Зеландия и призвал к необходимости разрешить эту гуманитарную задачу.

    Кранс подчеркнул, что эта проблема не затрагивает геополитическую ситуацию. Это ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам в Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд поддержал россиянок с рожденными за рубежом детьми. В мае Новая Зеландия объявила о санкциях против России.


    24 мая 2026, 05:26 • Новости дня
    Экономист рассказала о способе восстановить неучтенный трудовой стаж

    Tекст: Катерина Туманова

    Граждане имеют право вернуть потерянные периоды работы в индивидуальный лицевой счет, обратившись с подтверждающими документами в Социальный фонд, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

    «На основе выписки из индивидуального лицевого счета можно получить информацию о периодах трудовой деятельности, а также о социально значимых периодах, которые вошли в расчет стажа. Если по какой-то причине часть периодов не была отражена, необходимо обратиться в СФР с заявлением и приложить документы, подтверждающие «выпавший» стаж», –  сказала она РИА «Новости».

    Финогенова пояснила, что пенсионный стаж формируется из времени официального трудоустройства до и после 2002 года. Кроме того, в него входят социально значимые этапы, когда человек объективно не мог трудиться. К ним относятся служба в армии, получение пособия по безработице, уход за инвалидом первой группы или маленьким ребенком.

    Эти периоды позволяют накопить дополнительные баллы, напрямую влияющие на размер выплат. Ошибки в расчетах обычно возникают из-за технических сбоев или неверных сведений от работодателей. В качестве доказательств фондом принимаются трудовые договоры, выписки из приказов, зарплатные ведомости и записи в трудовой книжке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам объяснили правила двойных выплат по больничному. Названы категории россиян с пенсией больше 100 тыс. рублей. Экономист Иванова-Швец назвала способы подтверждения стажа в 90-х.

