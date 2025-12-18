Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России

Tекст: Катерина Туманова

«Это из разряда российских, до этого советских, подлодок, которые регулярно наблюдались в странах Северной Европы. Правда, потом оказывалось, что это буи или просто галлюцинации. Но это уже никого не волновало. Надуманная тема угрозы «гибридного влияния» со стороны России стала в последние годы излюбленной среди западных и в том числе финских политиков, экспертов и журналистов», – отметила дипломат на брифинге.

Захарова отметила, что проведенный на днях Центральной криминальной полицией Финляндии брифинг показал, что ситуация с «гибридным влиянием» в стране остается спокойной, а свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые ранее приписывались России местными СМИ, не обнаружено. Как и в случае с «критической инфраструктурой».

В МИД России ничего сенсационного в выводах финской полиции нет усматривают, так как любой здравомыслящий человек, проверив имеющиеся свидетельства, пришел бы к аналогичному выводу.

«Признание данного факта финскими блюстителями закона весьма симптоматично. Подобный шаг свидетельствует о настолько высоком градусе антироссийской истерии в Финляндии, что правоохранители, похоже, решили поступить ответственно и не усугублять ситуацию», – подчеркнула она.

