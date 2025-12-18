Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России
Полиция Финляндии обнародовала результаты расследования о так называемом гибридном влиянии России, в ходе которого никаких признаков вмешательства обнаружить не удалось, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой случалось уже не первый раз.
«Это из разряда российских, до этого советских, подлодок, которые регулярно наблюдались в странах Северной Европы. Правда, потом оказывалось, что это буи или просто галлюцинации. Но это уже никого не волновало. Надуманная тема угрозы «гибридного влияния» со стороны России стала в последние годы излюбленной среди западных и в том числе финских политиков, экспертов и журналистов», – отметила дипломат на брифинге.
Захарова отметила, что проведенный на днях Центральной криминальной полицией Финляндии брифинг показал, что ситуация с «гибридным влиянием» в стране остается спокойной, а свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые ранее приписывались России местными СМИ, не обнаружено. Как и в случае с «критической инфраструктурой».
В МИД России ничего сенсационного в выводах финской полиции нет усматривают, так как любой здравомыслящий человек, проверив имеющиеся свидетельства, пришел бы к аналогичному выводу.
«Признание данного факта финскими блюстителями закона весьма симптоматично. Подобный шаг свидетельствует о настолько высоком градусе антироссийской истерии в Финляндии, что правоохранители, похоже, решили поступить ответственно и не усугублять ситуацию», – подчеркнула она.
