В Архангельской области из-за аварии тысячи людей остались без света
Аварийное отключение в Пинежском и Холмогорском округах Архангельской области затронуло более 22 тыс. человек и десятки социальных объектов, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
Перебои с энергией зафиксированы в 9 тыс. 171 доме, где проживают 22 тыс. 883 человека, включая 4 тыс. 566 детей, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В зоне отключения оказались 85 социально значимых зданий, среди которых 28 котельных. Сейчас системы теплоснабжения переведены на резервные источники питания, к восстановительным работам привлечены пять специалистов и три единицы техники.
«Причина отключения уточняется. Угрозы жизнедеятельности населения нет. Эвакуация местного населения не требуется», – добавили в ведомстве.
Ранее в Мурманской области начали работать котельные и тепловые пункты после масштабной аварии на линиях электропередачи.
Также в регион привезли первые опоры ЛЭП для восстановления электроснабжения после повреждений.