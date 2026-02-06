  • Новость часаКремль пожелал генералу Алексееву выздоровления после покушения
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Куда заведет Трампа «явное предначертание»
    6 февраля 2026, 12:08 Мнение

    Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Польша возмутилась «поучениями» от посла США

    В XIX веке Америку в Европе воспринимали миром глубоко провинциальным, которому нет никакого дела до остального мира, и до которого остальному миру дела также нет. Так это во многом и было. Даже несмотря на роль мирового гегемона, которую США играют после Второй мировой, Америка и сегодня остается во многом изоляционистской страной. Средний американец плохо представляет себе, что происходит за «большой лужей»: в Париже есть Эйфелева башня, в России – Толстой. Или наоборот.

    Глобалистская политика американских администраций последних тридцати лет также не находила отклика в американской душе. В отличие от «Америка прежде всего» Трампа, которое как раз принималось обычными американцами с большим сочувствием. На этом фоне сегодняшний экспансионизм Трампа, его желание утвердится в Гренландии, виды на Мексику, желание стать «генеральным директором мира (Совет мира) представляется совершенным скандалом: как в нем одновременно умещаются изоляционизм, неприкрытый экспансионизм и желание править миром?

    Да он просто псих, который несет сегодня одно, завтра другое, – говорят одни. Он двуличный мерзавец, – говорят другие. Он такой же американский глобалист, как и прежние, просто сменил риторику, – говорят третьи. Но это не так. Попробую доказать, что экспансионизм Трампа не просто укоренен в американском духе, но и прекрасно уживается с американским же изоляционизмом. И определяет сам «американский дух», как он есть. А стало быть, может найти отклик в американской душе гораздо больший, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов. Иными словами, есть экспансионизм и есть экспансионизм, и это не одно и то же.

    Центральным американским мифом считается миф о «Граде на холме». Это тоже, конечно, не совсем так. Ведь до того, как пуританский проповедник Коттон Мезер прибыл в Массачусетс и прочитал свою знаменитую проповедь, положив тем самым начало мифу янки, уже на американском Юге, в Вирджинии, существовала колония отнюдь не революционно-пуританская, но англиканская, и вполне лояльная королю. Революционный (либеральный) Север и консервативный Юг изначально были разными мирами, им через сто пятьдесят лет еще придется столкнуться в истребительной Гражданской войне, в которой и родится новый американизм.

    Пока же дела обстояли так, что революционерам-пуританам, обосновавшимся на Севере, пришлось отчаянно драться за свое выживание. И помогала им в этом их революционная идеология. Пуритане (от лат. purus – чистый) были очень своеобразными христианами, радикально «очищенными» от католической традиции. Их презрение ко всему, что не есть «мы» (Бог – англичанин), живо коррелировали с библейскими мифами о богоизбранности Израиля (Бог – еврей). И свое вдохновение они черпали в аллегориях Ветхого Завета, где Атлантика обращалась Красным морем, английская королева Мэри – египетским фараоном, берег нового континента – древней Палестиной, а сами переселенцы – Новым Израилем.

    Относительно прочих людей пуритане имели взгляд, внушенный им «Доктриной предопределения» Кальвина, согласно которой, все, причисленные неисповедимым Богом к изначально и навечно отверженным, имели ценность пепла, то есть были вообще никем. Та же доктрина (положившая между пуританами и прежним христианским миром непроходимую пропасть) помогала им решать проблемы общежития и здесь, на некогда индейских землях.

    Очевидно, пекоты и могикане не были ангелами. Скорее всего, они были форменными головорезами. И можно назвать это цепью печально сложившихся обстоятельств, но факт остается фактом – от обширной культуры десятков племен Массачусетса не осталось и следа. Возможно, до 70% из них унесли лихорадки оспы, частично племена перебили друг друга, участвуя в конфликтах белых на стороне англичан или французов, но огромная часть из них была просто истреблена с невероятной жестокостью.

    Один из самых известных случаев – карательная экспедиция Джона Мэйсона, сжегшая 26 мая 1637 года деревню пекотов вместе с жителями (около 700 человек), среди которых преобладали женщины, дети и старики. Оставшиеся в живых были проданы в рабство в Вест-Индию. Столь бестрепетно практиковать геноцид помогало пуританским «святым» именно их сознание собственной избранности и отношение к внешним как заведомо лишенным спасения. Последнее относилось даже к католикам-ирландцам, что уж говорить о «дикарях», вопрос о наличии души у которых еще не был решен.

    Избегнуть излишней чувствительности отцам-пилигримам помогал все тот же ряд библейских аллегорий: «Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой и ты вступишь в наследие после них и поселишься в городах их и домах их (Втор., 19:1); Господь Бог … истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими (Втор. 31: 3)» и прочее в том же духе, в изобилии находящееся в Пятикнижии. Консервативный, аристократичный Юг был, кажется, лишен подобных воззрений и революционно-мессианскую резню не практиковал, зато там пышно процветала работорговля.

    К середине XIX века мессианизм «Города на холме» отцов-основателей оделся в респектабельные светские одежды и получил развитие в идее «явного предначертания», согласно которой Бог предопределил существование Американских Штатов от Атлантического океана до Тихого. Считают, что впервые термин прозвучал в статье демократа-южанина Джона О’Салливана в 1845 году: «У нас есть истинное право, нежели любое, которое когда-либо может быть выведено из всех этих устаревших документов международного права… Нам предопределено судьбой распространить свое владычество на весь континент, который дарован нам провидением для выполнения возложенной на нас великой миссии устанавливать свободу и федеральное самоуправление».

    Такова исчерпывающая суть доктрины: международное право и прочие трюизмы старого мира не значат ничего, ибо нас ведет судьба. А судьба наша – заполнить весь континент, предназначенный нам Провидением. На языке реальной политики это означало, что Соединенным Штатам следует присоединить Техас, Калифорнию и Орегон, что и было сделано в ходе американо-мексиканской войны. Через четыре с лишним десятка лет судьба вновь постучалась в двери американской души, когда потребовалось обосновать необходимость войны с Испанией 1890 года: таково уж было «явное предначертание», а против судьбы, что называется, не попрешь.

    Тот же смысл, разумеется, имела и пресловутая «доктрина Монро», провозглашенная президентом Джеймсом Монро еще в декабре 1823 года, хотя и, имея причины чисто политические, не рядилась в мессианские одежды. И не случайно, конечно, сегодня Трамп реанимирует именно «доктрину Монро», кладя ее в основание своих геополитических аппетитов. Заговори он в духе «явного предначертания», его бы, пожалуй, признали сумасшедшим.

    Однако же еще каких-то сто лет назад Вудро Вильсон вполне мог заявить: «… Старый Свет прямо сейчас страдает от бессмысленного отрицания принципа демократии… Демократия должна … восторжествовать. Несомненно, явное предначертание Соединенных Штатов в том, чтобы возглавить стремление к торжеству этого духа» (послание к Конгрессу 1920 г.).

    Напомним, что Вильсон вел Первую мировую войну под лозунгом «сделать мир безопасным для демократии», то есть для беспрепятственного хождения доллара ФРС, чему сильно мешали христианские империи: Германская, Российская и Австро-Венгерская. Этот ставленник банкиров, помесь Христа и Ллойд Джорджа (как назвал его Клемансо), под эгидой «явного предначертания» вбрасывал в мир принципы глобализма и глобализации. Вот так, оседлав риторику Вильсона, Америка и пронеслась над Первой и Второй мировыми войнами, чтобы уже окончательно укатать в мир, «безопасный для демократии», весь земной шар, над которым царит сегодня ничем не обеспеченный (кроме, конечно, авианосного флота США) безальтернативный доллар ФРС. И вот вопрос: изменил ли что-то во всем этом раскладе Трамп?

    Безусловно, риторика изменилась. Никто не говорит больше о продвижении демократии. Экспансия идет под лозунгами великой американской империи, то есть «явного предначертания» в его исходном смысле, как доктрины аристократического, англиканского Юга. (Обратите, кстати, внимание и на обилие католиков в команде Трампа). Мира, лояльного королю (сегодня это, конечно, Трамп) и потому желающего максимального расширения его владений.

    Имперские амбиции южан – тоже, конечно, не сахар. Однако различать эти вещи полезно – хотя бы для того, чтобы понимать, как и почему коллективному Западу пришел вдруг столь неожиданный и скоропостижный трындец.

    Еще раз: есть экспансия и есть экспансия. Одно дело – пуританский глобализм Клинтонов, другое – аристократический империализм Трампа. Да, внешне это довольно похоже, но все-таки не одно и то же. И да, Трамп – это настоящая, глубинная Америка, в то время как Клинтоны – это вброшенный еще Вильсоном глобалистский симулякр.

    Каков же вывод? Вывод следующий: трампизм не есть глобализм, трампизм есть прежде всего реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем (а, может быть, и еще очень долго). И это будет, конечно, непросто. Но традиционной России найти общий язык с традиционной Америкой южан все же проще, чем с пуританскими мессиями «Города на холме» и «доктрины предопределения», считающими всех нас космической пылью, не имеющей права на существование.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью направились в Восточную Азию
    ЕС решил восстановить партнерство с Турцией ради Украины
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    Politico: Поражение лейбористов в Манчестере приведет к отставке Стармера
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    Казахский комик Сабуров пытался отмыть заработанные в России деньги

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленичная неделя 2026 по дням: традиции, приметы, что готовить и как отмечать каждый день

      Масленица – это яркий и сытный народный праздник, знаменующий проводы зимы и встречу весны. Его история уходит корнями в дохристианскую эпоху, а с принятием христианства он обрел новый смысл – подготовку к Великому посту. Дата Масленичной недели каждый год меняется, так как зависит от Пасхи. В 2026 году праздничная неделя будет ранней и продлится с 16 по 22 февраля.

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации