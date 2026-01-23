Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

Tекст: Дмитрий Бавырин

Встреча с Зеленским в швейцарском Давосе нужна была Трампу только для одного – для унижения криворожца.

Дело не в том, что президент США про него сказал: ничего особенно обидного не сказал, в сравнении с тем, что говорилось раньше («диктатор», «игрок без карт», «помеха для своей страны» и прочая, прочая, прочая). Трамп на сей раз выступал по теме Украины и России много меньше обычного, предпочтя вымогать у европейцев Гренландию. Вместо тысячи слов он заставил Зеленского вести себя как мальчика на побегушках.

Изначально тот, кто называет себя президентом Украины, собирался в Швейцарию, рассчитывая на «звездный час», какие у него теперь выпадают редко. Экономический форум в Давосе должен был быть посвящен Украине, но Трамп смешал все карты: после его третьего подхода к снаряду под названием Гренландия ничего, кроме нее (и сопутствующего раскола в НАТО), никого не интересовало.

Надежда Зеленского, будто США оформят в Швейцарии «потужные» гарантии в безопасности для Украины или присоединятся к так называемому плану процветания на 800 млрд долларов (то есть дадут еще денег), оказались бесплотными. Судя по всему, в Киев передали, что ни на то, ни на другое Зеленский пока что может не рассчитывать. Личная встреча с Трампом также не гарантировалась. А в случае, если бы все-таки состоялась, обещала стать очередным сеансом давления, в рамках которого президент США требует пойти на уступки, достаточные для прекращения конфликта с Россией.

Поэтому Зеленский решил отменить сеанс унижения под названием встреча в Давосе. Точнее, посчитал, что способен ее отменить.

Криворожец сослался на экстремальную ситуацию в Киеве. Город действительно вымерзает из-за отсутствия отопления, а также электричества в 50-70% квартир. Пятая часть номинальной численности жителей – 600 тысяч человек – покинула украинскую столицу, начиная с января.

Коллапс в энергетике и то, что документы по «плану процветания Украины» пока не готовы к подписанию, было заявлено Зеленским как причина для смены планов и отказа от Давоса. На этом фоне он провел с подчиненными селекторное совещание по видеосвязи, обставленное с театральным эффектом: свет приглушили, чтобы казалось, будто на Банковой улице тоже сидят без электричества.

Но потом в Давос с опозданием из-за поломки самолета прибыл Трамп. Когда на пресс-конференции его спросили про Украину, он дежурно заявил, что процесс идет и у него запланированы переговоры с Зеленским, который, может быть, уже находится в этом зале. Служба аппарата наверняка предупредила президента США, что Зеленского и в зале и вообще в Швейцарии нет и теперь уже не предвидится. Если бы Трамп сказал на это «поспорим?», он выиграл бы этот спор.

Зеленский примчался на следующий день, будто замерзающий Киев, столь беспокоящий его сутки назад, беспокоить его перестал. Но мог бы и не прилетать: нет, как и не было, никакого «плана процветания», как и «потужных» гарантий от Трампа. После встречи, которая продлилась всего 40 минут, президент США был мрачен как туча, но ситуацию описал с дежурным оптимизмом: сделка готовится, переговоры идут, ждите, всё будет хорошо.

Переговоры по украинской проблеме действительно идут – и в Москве, и в эмирате Абу-Даби. Но без Зеленского. А вызов самого Зеленского на разговор в Давос, судя по всему, сродни вызову проштрафившегося официанта с нижнего этажа Трамп-тауэр на верхний.

Как в такой ситуации, давая сольную пресс-конференцию, не выглядеть полным идиотом, – нетривиальная задача даже для капитана команды КВН «95-й квартал». Но криворожцу нужно отдать должное: частично он справился, выбрав достаточно неожиданное направление для того, чтоб слить свой негатив – Европейский союз. А именно: обругал людей, которые его кормят, поят и позволяют существовать.

Заодно досталось Ирану, где Зеленского в ответ уже назвали «бестолковым клоуном». Тактика ясна: ругай тех же, кого ругает Трамп, в надежде на его милость. Но после всего того, что ЕС сделал для Украины, там рассчитывали, что Зеленский будет выбирать выражения.

Лейтмотив криворожской критики ближайших союзников в том, что ЕС недостаточно решителен и даже смешон в своем противодействии России и тем угрозам, которые стоят перед Гренландией. Будь у «фрагментированного калейдоскопа», как он назвал Европу, побольше смелости, все могло бы сложиться иначе. Например, если бы Украину взяли в НАТО, она смогла бы «решить проблему с российскими кораблями у берегов Гренландии».

Это, разумеется, бред, но более расчетливый, чем обычно в Киеве. Зеленский как будто готовился и прочитал пару умных статей о геополитике, потому что говоря, например, о критичной зависимости Европы от США, он во многом прав. А собственную зависимость от США он рационально ставит выше, чем от Европы, полагая, что той деться некуда, поэтому Брюссель побудет мальчиком для битья, раз это нужно руководству Украины. А руководству Украины в лице Зеленского это действительно нужно.

Спич криворожца – это не просто вопль ярости и боли. Это подготовка к капитуляции и задел для перевода стрелок. Капитуляция для него в данном случае – это принятие требований США (в том числе по выводу ВСУ из Донбасса), а вину за это он хочет переложить на Евросоюз. Мол, если бы Европа была более решительна в поддержке Украины, ему не пришлось бы соглашаться на сделку «в российской редакции», подразумевающую вывод войск. Однако европейцы не сдюжили.

Пока, по его словам, «компромисса по Донбассу» нет. Но многое в его тоне говорит о том, что это временно. Предел сопротивления Трампу Зеленский внутри себя нащупал, а на роль «козла отпущения» за принятие «тяжелого решения» никто, кроме ЕС, не подходит.

Брюссель и впрямь ведь не сдюжил, в частности, не смог с ходу удовлетворить запрос Зеленского на полтора триллиона долларов: 800 миллиардов на «план процветания» и еще 700 млрд на военные расходы. О внутренних документах ЕС, содержащих это требование, рассказал премьер Венгрии Виктор Орбан. Причем, по его же словам, Урсула фон дер Ляйен и компания рассчитывают эти требования удовлетворить. Просто это не получилось сделать быстро. А Зеленскому, на которого наседает Трамп, нужно быстро.

Тот же Орбан заявил, что своей речью криворожец «перешел черту», и что Украина не вступит в ЕС следующие 100 лет, по крайней мере, Венгрия постарается этого не допустить. О прочих последствиях того, что Зеленский посмел укусить руку, деньги несущую, узнаем скоро, но каждое новое выступление криворожца теперь напоминает «лебединую песню» больше, чем предыдущее. И это главный итог экономического форума в Давосе.