В аварии в Москве пострадали девять человек
В столице столкнулись два рейсовых автобуса, травмы получили девять пассажиров, сообщила Государственная автомобильная инспекция Москвы в пятницу.
Дорожный инцидент с участием двух транспортных средств случился на Варшавском шоссе, у дома №179, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали девять человек», – говорится в сообщении ГИБДД.
В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники профильных служб, выясняются все детали происшествия.
Ранее в марте пять человек попали в больницу после ДТП на Калужском шоссе в Москве. На востоке столицы произошло массовое столкновение нескольких машин.