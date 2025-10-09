Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Лефортовский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, обвиняемого в попытке изнасилования девушки у Лефортовского парка. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Ранее пресс-служба столичного главка СК РФ информировала, что злоумышленник напал на девушку с ножом. Потерпевшая смогла отбиться.
Нападавшего задержали в Рязани. Ему предъявили обвинение в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера. Мужчина полностью признал свою вину в ходе допроса.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 2 статьи 131 УК РФ, пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ, сроком на два месяца», – говорится в сообщении ведомства.
