Напавшего на девушку у Лефортовского парка Москвы заключили под стражу

Подозреваемого в нападении на девушку у Лефортовского парка Москвы арестовали

Tекст: Денис Тельманов

Лефортовский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, обвиняемого в попытке изнасилования девушки у Лефортовского парка. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Ранее пресс-служба столичного главка СК РФ информировала, что злоумышленник напал на девушку с ножом. Потерпевшая смогла отбиться.

Нападавшего задержали в Рязани. Ему предъявили обвинение в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера. Мужчина полностью признал свою вину в ходе допроса.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 2 статьи 131 УК РФ, пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ, сроком на два месяца», – говорится в сообщении ведомства.

