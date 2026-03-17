    Если вас запугивают по телефону

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    17 марта 2026, 09:14 Мнение

    Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    На днях 20-летний молодой человек совершил убийство под влиянием мошенников. Злодеи уверили его, что он участвует в спецоперации по заданию правоохранительных органов, и он явился в квартиру женщины, сейф которой они хотели ограбить. Проживавшую в квартире 16-летнюю девушку те же мошенники убедили открыть дверь «сотруднику».

    Молодой человек нес с собой целый набор инструментов: лом, болгарку, кувалду и нож. Но в этот момент пришла мать девочки, которая не повелась на обман, оказала сопротивление и была зарезана. Теперь юноша проведет долгие годы в тюрьме. То обстоятельство, что он находился под чужим влиянием, никак не снимает с него ответственности за убийство. Судя по всему, это первое убийство под влиянием мошенников. И – новая, ранее неизвестная, форма терроризма. Это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    По словам заместителя начальника следственного департамента МВД Даниила Филиппова, в России ежедневно совершается около 20 млн звонков с целью мошенничества. А по подсчетам Центробанка, с телефонным мошенничеством хотя бы раз столкнулось 83% населения страны.

    В этом отношении я принадлежу к большинству – как-то я потерял минут сорок на беседу со «следователем», который присылал мне сканы «официальных постановлений». Уже не помню, что его в итоге выдало. Наверное, волочившийся за спиной парашют. Я позвонил в полицию, где меня удостоверили, что это, вне всяких сомнений, мошенник.

    Случай, когда дело дошло до убийства, пока, слава Богу, единичен. Обычно люди, следуя за голосами из трубки, совершают какие-то невероятно идиотские преступления, вроде поджога двери военкомата. Нередко они вовлекаются и в криминальные финансовые схемы.

    Техника манипуляций использует различные приемы – но один из них основной: это размывание ответственности. Авторитетный голос в трубке создает впечатление, что, поскольку он командует, он и отвечает за все, а исполнителю не о чем беспокоиться.

    Люди склонны повиноваться тем, кто воспринимается ими как законный авторитет. Это напоминает о знаменитом эксперименте Милгрема. Испытуемым сообщали, что цель эксперимента – выяснить воздействие боли на обучение. Они должны были, нажимая на кнопки, бить другого человека током нарастающей силы за неправильные ответы. «Ученик» находился за тонкой стенкой.

    По мере увеличения разрядов он начинал жаловаться на боль, потом требовать прекратить эксперимент, потом выть от боли, а потом затихал, как мертвый. Все это время экспериментатор побуждал испытуемого продолжать.

    В реальности истязаемого изображал актер, а целью эксперимента было определить готовность людей делать что-то морально сомнительное, когда им это приказывают другие. Оказалось, что большинство испытуемых (а это были совершенно обычные люди без криминальных наклонностей) «пытало» «ученика» до самой «смерти».

    Эксперимент показал печальную психологическую реальность – люди готовы делать чудовищно глупые, аморальные или даже прямо преступные вещи, когда думают, что выполняют указания кого-то, кто, по их мнению, имеет право их давать. Они полагают, что ответственность за их поступки несет тот, кто ими руководит, и он, вероятно, знает, что делает.

    Мошенник выдает себя за кого-то, кто обладает компетентностью и законной властью – работника банка, следователя, сотрудника спецслужб. И тут сказать исполнителю: «Вы не виноваты, потому что подчинялись и были обмануты» – значит открыть ящик Пандоры. Трудно представить, что еще могут натворить люди, которым дают указания «сотрудники спецслужб» по телефону. Может быть, они и в самом деле сотрудники спецслужб – только не тех. Убийства и теракты на этой почве мы уже видим.

    Тут нет другого выхода, кроме как осознать – вы не можете делегировать вашу ответственность авторитетному голосу из телефона. Она остается вашей – слушать этот голос или нет, следовать его указаниям или как можно быстрее прервать связь.
    Нельзя совершать никаких аморальных или противоправных действий – даже если о них просят «правоохранители».

    Вы не проиграете, если последуете собственному разуму и совести. А если вас запугивают по телефону – положите трубку и позвоните настоящим правоохранителям. 

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона

    Дональд Трамп пытается собрать коалицию союзников для защиты Ормузского пролива. Впрочем, даже ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома: и европейские, и азиатские страны пока не рискуют направлять военные корабли на Ближний Восток, опасаясь втягивания в разрушительный конфликт. Удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

