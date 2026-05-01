Лукашенко назвал новый трактор BELARUS-5425 «космическим кораблем»

Tекст: Валерия Городецкая

В поле в Минском районе ему продемонстрировали экспериментальный энергонасыщенный трактор BELARUS-5425 восьмого тягового класса мощностью 542 лошадиных сил, сообщается на сайте президента Белоруссии.

Глава государства сразу поинтересовался у специалистов о рабочих характеристиках машины. Сейчас трактор проходит испытания по разным видам работ, после чего выявленные недостатки будут устранены и начнется серийное производство. Лукашенко назвал новинку «космическим кораблем» и подчеркнул: «Смотрите, не опозорьтесь с качеством».

Президент акцентировал внимание на том, что техника Минского тракторного завода (МТЗ) должна покупаться за счет высокого качества. Он заявил о необходимости повышения гарантийного срока для белорусских тракторов. «Гарантия – минимум пять лет. А потом и шесть, и семь. Будем потихоньку поднимать», – сказал белорусский лидер. В то же время Лукашенко отметил, что должна быть прозрачная схема определения причины поломок, чтобы завод отвечал за производственные дефекты, а пользователь – за эксплуатационные ошибки.

По данным пресс-службы, BELARUS-5425 – самый мощный трактор классической компоновки, созданный на основе белорусских комплектующих. Часть компонентов – 76,9% – выпускает сам МТЗ, 15,8% – другие белорусские предприятия, 1,8% – предприятия СНГ, еще 5,5% комплектующих поставляются из дальнего зарубежья. Сейчас совместно с Минским моторным заводом ведется работа по внедрению белорусского двигателя.

В ноябре Лукашенко поставил задачу собрать лучший в мире супертрактор.

В 2023 году он подарил трактор президенту Зимбабве.