    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    2 сентября 2025, 12:29 • Новости дня

    Путин начал переговоры с Фицо в Пекине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине стартовали переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, сообщает ТАСС. Переговоры проходят на площадке мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Ранее Роберт Фицо выразил сожаление, что на торжествах страны Евросоюза представлены только Словакией. Премьер Словакии подчеркнул, что на долю народов бывшего СССР и Китая выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны, и эти факты нельзя отрицать.

    Путин в свою очередь отметил, что Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии.

    «Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы и ваша команда, ваше правительство, политика дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели», – подчеркнул президент.

    Предыдущая встреча Путина и Фицо состоялась в мае, когда глава словацкого правительства приезжал в Москву на празднование Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Тяньцзине.

    Ранее Роберт Фицо отметил, что Европа столкнулась с испытанием в вопросе поддержки нового процесса после встречи Путина и Трампа на Аляске.

    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    1 сентября 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.

    Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия внимательно выслушала предложения китайской стороны и намерена приступить к обсуждению конкретных и детальных шагов по реализации инициативы.

     «В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», – заверил Путин.

    Путин подчеркнул, что с момента основания в 2001 году ШОС активно способствует формированию мира, безопасности и доверия на Евразийском континенте. Российский президент заявил: «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья».

    Глава государства также обратил внимание на актуальность китайских предложений на фоне стремления ряда стран к диктату в международных делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    1 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    @ Indian PM Press Office/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агентство Bloomberg охарактеризовало совместную поездку президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди к месту переговоров в рамках ШОС на автомобиле российской марки «Аурус» «лимузинной дипломатией».

    Такой формат позволяет российскому президенту создать менее формальную атмосферу для обсуждения важных вопросов во время обычно формализованных переговоров, считает Bloomberg.

    В материале отмечается, что демонстрация «Ауруса» мировым лидерам «становится не только инструментом дипломатии, но и способом повысить престиж российской автопромышленности за пределами страны».

    Напомним, в преддверии официальной встречи Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Ранее Путин похвалил качество автомобилей Aurus.

    В прошлом году президент России подарил «Аурус» лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

    1 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    @ narendramodi

    На фоне тарифной политики США в отношении Нью-Дели Нарендра Моди демонстрирует исключительно высокий уровень доверительных отношений с Владимиром Путиным и тем самым дает ответ Дональду Трампу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в китайском Тяньцзине состоялась встреча индийского премьера и президента России. Лидеры совместно прибыли на переговоры на российском автомобиле Aurus и около часа общались тет-а-тет.

    «Фотографии и видеокадры, на которых премьер Индии Нарендра Моди направляется к залу заседаний саммита ШОС, взявшись за руки с Владимиром Путиным, тепло приветствует председателя КНР Си Цзиньпина, а также вместе с президентом России следует на переговоры в автомобиле Aurus, – это "привет" Дональду Трампу и ответ на американские тарифы», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что ранее США повысили пошлины для Дели «в качестве наказания за покупку российских энергоносителей». «На этом фоне Моди подчеркивает очень высокий и доверительный уровень отношений с Путиным», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на заявление Моди о том, что «1,4 млрд индийцев с нетерпением ожидают визита президента России в декабре 2025 года на 23-й ежегодный российско-индийский саммит». «Полагаю, это очередная демонстрация того, что попытки изолировать Россию различными методами возымели прямо противоположный эффект», – заключил Минченко.

    В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Нарендрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

    Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», – сказал он.

    Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами – участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

    В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

    В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

    Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

    Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

    Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

    Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

    Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

    ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.

    1 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание Банка ШОС, уход от блокового мышления, развитие трансгосударственных инфраструктурных проектов – важнейшие итоги саммита организации в китайском Тяньцзине. Эти инициативы – не вызов США и НАТО, но предложение конструктивной альтернативы их подходам, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Участники саммита ШОС подчеркнули приверженность принципу суверенитета государств, а также подтвердили важность неделимости архитектуры безопасности. Это краеугольный камень для дальнейшего развития Евразии и мира в целом – учитывая, что регион становится центром глобальной геополитической повестки», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «В формирующейся евразийской архитектуре безопасности фундаментом является соблюдение интересов каждого государства, а также отказ от натоцентричности и блоковых доктрин. Важно, что единство мнений Москвы, Пекина, Дели и других акторов на саммите в Тяньцзине было документально зафиксировано. Это ни в коем случае не вызов Вашингтону и Брюсселю со стороны ШОС, но предложение конструктивной альтернативы их подходам», – подчеркнул он.

    «Следующим основополагающим решением является создание Банка развития ШОС, открывающее дополнительные возможности для получения кредитов в рамках организации, упрощения расчетов и проведения платежей. Проект можно считать следующей итерацией финансовых отношений между членами организации, а также с другими странами, учитывая разнообразие торговых и экономических связей России, Китая, Индии и Центральной Азии», – указала аналитик.

    «Учреждение Банка развития ШОС нельзя рассматривать в отрыве от формирования устойчивой платежной системы и вектора на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Думаю, также, что развитие этих проектов будет сопряжено с аналогичными процессами, запущенными в рамках БРИКС. Помимо всего прочего, это означает и дальнейшее ослабление доллара на международном уровне как часть движения к многополярности в мире», – допустил спикер.

    «Проекты ШОС постулируют отказ членов организации от использования финансов в качестве политического давления на страны. Создание масштабных транспортных коридоров и соответствующей трансгосударственной инфраструктуры подчеркивает интеграционные взаимовыгодные подходы организации, а не стремление к догмату отдельных групп или блоков», – детализировал собеседник.

    Дипломат обратил внимание на активность премьера Индии Нарендры Моди, который тепло общался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также ездил в «Аурусе» с российским лидером. «Это говорит о росте авторитета России параллельно с укреплением ШОС, и подтверждает правильность позиции Москвы по главным мировым вопросам, касающимся не только экономики и геополитики, но также, например, проведения СВО», – заметил спикер.

    «Россия под руководством Путина доказывает свою правоту не только силовыми способами, как любят делать некоторые западные акторы, но и политико-экономическими инструментами. Кроме того, такое уважение мировых лидеров к российскому президенту можно трактовать и как признание нашей армии в качестве одной из сильнейших в мире», – резюмировал Долгов.

    В понедельник лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета в китайском Тяньцзине утвердили декларацию, в которой подчеркиваются глубинные исторические перемены в мире и утверждается стремление стран к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, сообщает Кремль.

    «Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применения являются основой устойчивого развития международных отношений», – указывается в документе.

    В тексте акцентируется, что члены организации отказываются от блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. «Ядром ШОС является Центральная Азия», – говорится в декларации. Также участники приняли стратегию развития до 2035 года, которая определяет приоритетные задачи и основные направления углубления многогранного сотрудничества стран.

    Также на саммите было подписано соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре. «Государства-члены отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности», – говорится в тексте.

    Кроме того, подписанты осудили теракты в Пахалгаме, на «Джаффер Экспресс», в Хуздаре, удары Израиля и США по Ирану, подтвердили приверженность миру на Ближнем Востоке и созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В документе подчеркнута необходимость контроля над вооружениями, недопустимости гонки в космосе, укрепления режимов по ядерному, химическому и биологическому оружию.

    В экономической сфере в декларации содержится поддержка инициативы «Один пояс – один путь» и сопряжение с ЕАЭС, подтверждена приверженность многосторонней торговой системе и реформе глобального экономического управления, осуждаются односторонние санкции.

    Кроме того, на саммите приняты заявления о сотрудничестве в цифровой экономике, «зеленой» промышленности и устойчивой энергетике, отмечено строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Также участники поддержали инициативы по сельскому хозяйству и электронной платформе «Атлас продовольственной безопасности ШОС».

    Также участники высказались за углубление сотрудничества в образовании, цифровых навыках, науке и инновациях, одобрили поддержку Университета ШОС, развитие программ для стартапов и технопарков. Страны выступили за активизацию работы Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС, а также отметили предложения об использовании потенциала Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI.

    Накануне стартовал официальный визит Владимира Путина в Китай. Поездка продлится несколько дней и началась с саммита ШОС. Также запланированы десятки двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Индии. Отдельный пункт визита – это присутствие на военном параде в Пекине. Из Китая Путин прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит российского лидера в Китай закрепит новый баланс сил в мире.

    1 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским

    Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении трехсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что конкретных предложений о повышении уровня представителей на российско-украинских переговорах пока не поступало, передает ТАСС. Он подчеркнул, что на данный момент между Путиным и Трампом не существует никаких договоренностей о проведении как трехсторонней, так и отдельной двухсторонней встречи с Зеленским.

    «Пока то, что транслируется в прессе, – это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – отметил он.

    Он также пояснил, что информация, распространяемая в СМИ относительно формата возможных переговоров, не соответствует официальным договоренностям между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин допускает переговоры с главой киевского режима при условии предварительного согласования повестки и подготовки договоренностей на экспертном уровне.

    1 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин покинул Тяньцзинь, в котором проходил двухдневный саммит ШОС, и прибыл в столицу Китая – Пекин.

    Кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Через несколько часов отдыха у Владимира Путина состоится ряд встреч, согласно опубликованной Кремлем программе. В частности, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    На 3 сентября запланирован визит на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Так же в этот день у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    1 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Ирана

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом в своей резиденции на время визита в Тяньцзинь – отеле Ritz-Carlton.

    Встреча состоялась после завершения официальных мероприятий на площадке саммита ШОС+, передает ТАСС. Российского лидера сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков, а также несколько министров и руководителей ключевых ведомств.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о многочисленных встречах Путина на саммите ШОС.

    Напомним, Путин во время саммита ШОС встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    1 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента России Владимира Путина направился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится рабочая программа главы государства.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры, на которых запечатлен выезд президентского кортежа из Тяньцзиня.

    Ранее Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    1 сентября 2025, 17:23 • Новости дня
    Путин сообщил о росте турпотока между Россией и Ираном

    Путин: Популярность туризма из России в Иран растет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что количество взаимных туристических поездок между Россией и Ираном значительно увеличилось.

    На встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом Путин отметил, что в 2024 году этот показатель вырос на 13%, передает ТАСС.

    Президент России также отметил, что взаимный товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 11,4% в первом полугодии 2025 года. Путин подчеркнул, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли вырос на 13%.

    Напомним, в понедельник Путин провел переговоры с Пезешкианом в своей резиденции на время визита в Тяньцзинь – отеле Ritz-Carlton.

    До этого он  встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    В апреле сообщалось, что туристический поток между Россией и Ираном вырос на 52%.

    2 сентября 2025, 06:33 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином стартовали в Пекине, сообщает ТАСС. Встреча проходит на фоне масштабных международных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Перед двусторонней беседой оба лидера приняли участие в саммите Россия – Китай – Монголия. В ходе переговоров предполагается рассмотреть широкий спектр вопросов, касающихся как двусторонних отношений, так и международной повестки.

    Это уже шестой контакт между руководителями России и Китая с начала года. Подчеркивается, что стороны регулярно поддерживают дипломатические связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии в Пекине. Путин заявил о стремлении развивать отношения с Китаем и Монголией. Он также назвал Россию, Китай и Монголию добрыми соседями.

    2 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где началась его рабочая программа с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии.

    Российский лидер Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где состоится встреча с главами Китая и Монголии.

    Трехсторонняя встреча проходит после длительного разрыва, поэтому важно подвести итоги работы, которая проходила в предыдущие три года, наметить планы дальнейшего сотрудничества, сообщали в Кремле. Встреча глав государств в таком формате проходит в седьмой раз.

    Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

    Вечером 1 сентября кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно опубликованной Кремлем программе, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    1 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Песков: Путин пока не общался с Алиевым на саммите ШОС

    Песков сообщил об отсутствии переговоров Путина и Алиева на саммите ШОС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отдельной беседы между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита ШОС пока не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов, проводилось ли уже общение между лидерами двух государств, Песков ответил: «Сегодня еще пока не было». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил о многочисленных встречах Путина на саммите ШОС.

    Напомним, Путин во время саммита ШОС встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    1 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин пообещал обдумать возможность визита в Непал

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил от премьер-министра Непала Шармы Оли приглашение посетить Непал.

    «Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», – сказал Путин в ответ на предложение, передает ТАСС.

    Он также отметил, что премьера Непала будут рады видеть в России в любое удобное для него время.

    Напомним, Путин в понедельник провел в китайском городе Тяньцзин, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встречу с премьер-министром Непала Шармой Оли.

    Он также встретился с иранским лидером Масудом Пезешкианом, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    1 сентября 2025, 13:06 • Новости дня
    Путин пригласил делегации ШОС на форумы в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил государствам-участникам ШОС прибыть на международный форум объединенных культур в Петербурге и спортивный форум в Самаре.

    Путин пригласил делегации стран ШОС посетить культурный и спортивный форумы, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «Приглашаем делегации всех ваших государств на стартующий на следующей неделе Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур и на форум «Россия – спортивная держава», который состоится в ноябре в городе Самаре».

    Сегодня ШОС включает в себя десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Организация также взаимодействует с двумя странами-наблюдателями – Афганистаном и Монголией, а также с четырнадцатью партнерами по диалогу, среди которых Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС. Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что на саммите ШОС в Китае для Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

