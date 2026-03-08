Tекст: Тимур Шайдуллин

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вашингтон обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в возникших проблемах США во время боевых действий с Ираном, передает РИА «Новости».

В эфире YouTube-канала The Duran он отметил: «Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Дональд Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют войну на Украине в истощении арсеналов Америки и в трудностях, с которыми США сталкиваются в ведении текущей войны».

По словам эксперта, представители Демократической партии США в ближайшее время прекратят поддерживать Киев из-за того, как развивается военная операция в Иране. Меркурис также подчеркнул, что такая позиция может серьезно повлиять на будущее украинской поддержки со стороны Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная позиция Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки Дональда Трампа.

В то же время, другие западные СМИ предполагали, что Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке.