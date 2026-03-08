Французский политик Филиппо предрек потерю поддержки Трампом Зеленского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Филиппо в эфире своего YouTube-канала заявил, что поведение Владимира Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии может привести к потере поддержки президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Политик обратился к Зеленскому с вопросом: «Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация – это просто пощечина для Зеленского, хотя и совершенно справедливая», – заявил Филиппо.

По его словам, угрозы убийством, которые Зеленский якобы адресовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, вызвали сильное возмущение как в Будапеште, так и в Брюсселе. Филиппо назвал происходящее «совершенно беспрецедентной ситуацией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег. Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж в отношении европейских лидеров. Орбан раскрыл схему финансовых потоков, связанных с деятельностью Зеленского.