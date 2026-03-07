Орбан заявил о получении угроз от Зеленского и потребовал прекратить шантаж

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о получении послания с угрозами от Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Орбан заявил, что воспринял угрозы как адресованные не только ему, но и всей Венгрии, и выразил уверенность, что подобная тактика не принесет Украине успеха.

В своем видеообращении, транслировавшемся по телеканалу М1, Орбан напрямую обратился к Зеленскому: «Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, и мне нельзя угрожать».

Глава венгерского правительства подчеркнул, что Украине не удастся добиться уступок от Будапешта с помощью давления. Он также заявил, что для решения спорных вопросов нужно отказаться от шантажа и угроз, прекратить нефтяную блокаду и обеспечить поставки нефти в Венгрию, а также проявлять уважение к венгерскому народу.

Зеленский выступил с угрозой в адрес Орбана, заблокировавшего кредит для Украины, и намекнул на передачу его адреса военным.

Официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.