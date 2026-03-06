Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?3 комментария
Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла, средства могут принадлежать украинской мафии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Группа перевозила через границу валюту и драгоценные металлы на бронированном транспорте, в числе арестованных есть также бывший генерал разведки, заявила налоговая служба Венгрии, сообщает РИА «Новости».
В машинах находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Инкассаторы двигались по маршруту из Австрии на Украину.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал объяснений от Киева по поводу инцидента с сотрудниками государственного «Ощадбанка», передает ТАСС.
Министр допустил, что изъятые средства могут принадлежать украинской военной мафии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в захвате заложников и государственном терроризме. До этого Сийярто называл угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана выходом за все возможные рамки.