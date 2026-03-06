О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Фицо призвал ЕС «дистанцироваться» от выпадов Зеленского в адрес Орбана
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на «безобразные заявления» главы киевского режима Владимира Зеленского, который перешел «красные линии», угрожая венгерскому коллеге Виктору Орбану.
«Официально обращаюсь ко всем высоким представителям Европейского союза – председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Кошту и министру иностранных дел ЕС Кае Каллас и прошу дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского. Он перешел все «красные линии», – приводит слова Фицо РИА «Новости» со ссылкой на видеокомментарий политика, выложенный на его странице в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, запрещенной в России как экстремистская).
Напомним, в четверг, 5 марта, Владимир Зеленский пригрозил передать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины. Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после этого Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева, тем более ранее украинские спецслужбы уже связывали с атаками на политических лидеров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода в обход Украины. Сийярто назвал «выходом за рамки» угрозы Зеленского в адрес Орбана.
