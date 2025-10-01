Украинцы в Польше с октября лишились бесплатных медуслуг

Польша ограничила бесплатную медпомощь совершеннолетним украинским беженцам

Tекст: Мария Иванова

Совершеннолетние граждане Украины, проживающие в Польше и не имеющие медицинской страховки, с 1 октября потеряли доступ к многим бесплатным медицинским услугам и компенсациям, сообщил польский портал Onet.

В частности, речь идет о таких услугах, как эндопротезирование, экстренное предоставление лекарственных технологий, медицинские услуги, связанные с трансплантацией, а также возмещение стоимости лекарств, продуктов специального питания и медицинских изделий, которые выдаются по рецепту в аптеках, передает ТАСС.

Поправки в законодательстве не затрагивают несовершеннолетних. Дети в возрасте до 18 лет по-прежнему будут иметь право на льготы и бесплатную медицинскую помощь согласно прежним условиям.

