Украинцы в Польше с октября лишились бесплатных медуслуг
Взрослое население Украины, находящееся в Польше без страховки, с октября больше не может рассчитывать на ряд бесплатных медицинских процедур, сообщил портал Onet.
Совершеннолетние граждане Украины, проживающие в Польше и не имеющие медицинской страховки, с 1 октября потеряли доступ к многим бесплатным медицинским услугам и компенсациям, сообщил польский портал Onet.
В частности, речь идет о таких услугах, как эндопротезирование, экстренное предоставление лекарственных технологий, медицинские услуги, связанные с трансплантацией, а также возмещение стоимости лекарств, продуктов специального питания и медицинских изделий, которые выдаются по рецепту в аптеках, передает ТАСС.
Поправки в законодательстве не затрагивают несовершеннолетних. Дети в возрасте до 18 лет по-прежнему будут иметь право на льготы и бесплатную медицинскую помощь согласно прежним условиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент Польши отменил выплаты и льготы неработающим гражданам Украины.
Президент Польши Кароль Навроцкий также выступил за полный запрет бандеровской символики и предложил ввести уголовную ответственность за ее распространение.
Между тем накануне в Польше задержали гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».