  • Новость часаМИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Кремль: Выступление Путина на «Валдае» будет обсуждаться во всем мире
    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска
    Bloomberg сообщил о превращении «стены дронов» ЕС в пиар-акцию
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    Американист раскрыл причины шатдауна в США
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    10 комментариев
    1 октября 2025, 13:57 • Новости дня

    Украинцы в Польше с октября лишились бесплатных медуслуг

    Польша ограничила бесплатную медпомощь совершеннолетним украинским беженцам

    Tекст: Мария Иванова

    Взрослое население Украины, находящееся в Польше без страховки, с октября больше не может рассчитывать на ряд бесплатных медицинских процедур, сообщил портал Onet.

    Совершеннолетние граждане Украины, проживающие в Польше и не имеющие медицинской страховки, с 1 октября потеряли доступ к многим бесплатным медицинским услугам и компенсациям, сообщил польский портал Onet.

    В частности, речь идет о таких услугах, как эндопротезирование, экстренное предоставление лекарственных технологий, медицинские услуги, связанные с трансплантацией, а также возмещение стоимости лекарств, продуктов специального питания и медицинских изделий, которые выдаются по рецепту в аптеках, передает ТАСС.

    Поправки в законодательстве не затрагивают несовершеннолетних. Дети в возрасте до 18 лет по-прежнему будут иметь право на льготы и бесплатную медицинскую помощь согласно прежним условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент Польши отменил выплаты и льготы неработающим гражданам Украины.

    Президент Польши Кароль Навроцкий также выступил за полный запрет бандеровской символики и предложил ввести уголовную ответственность за ее распространение.

    Между тем накануне в Польше задержали гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».

    1 октября 2025, 00:59 • Новости дня
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России

    Медведев ответил Трампу словами про «черную кошку в темной комнате»

    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил сообщения главы американского государства Дональда Трампа о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

    Медведев прокомментировал заявления Трампа о том, что субмарины «были очень хорошо спрятаны». «Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», – заявил Медведев в мессенджере Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США заявил, что после высказываний о ядерном оружии он отправил атомные подводные лодки к берегам России. Летом Трамп объявил, что недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (20)
    30 сентября 2025, 20:15 • Новости дня
    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии

    Spiegel сообщил об обстреле военного самолета в Германии

    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный самолет C130 был атакован пиротехническим средством после взлета на севере Германии.

    Неизвестные лица обстреляли военно-транспортный самолет C-130 пиротехническим средством в районе города Целле, сообщает Spiegel со ссылкой на полицию и источники в бундесвере. Инцидент произошел 26 сентября вскоре после взлета самолета с военной авиабазы. По словам издания, пилоты заметили вспышку и услышали хлопок, после чего немедленно сообщили о случившемся диспетчерской башне, пишет РИА «Новости».

    В бундесвере указали, что самолет был обстрелян, предположительно, новогодней ракетой, однако никаких повреждений воздушное судно не получило. Военные патрули и полиция оперативно обследовали территорию вокруг авиабазы, в том числе с помощью собаки, но ни взрывчатых веществ, ни подозреваемых обнаружить не удалось.

    Журнал подчеркивает, что ракета была запущена на расстоянии более 500 метров от самолета, угрозы летательному аппарату фактически не было. Тем не менее полиция начала расследование по статье об опасном вмешательстве в воздушное движение и рассматривает случившееся как возможное целенаправленное действие, поскольку атака произошла днем.

    Отмечается, что самолеты C-130 используются в том числе для доставки гуманитарной помощи из Германии в сектор Газа. Ранее в стране обсуждался вопрос о запрете частного использования пиротехники на фоне многочисленных происшествий в новогодние праздники – соответствующую петицию поддержали более 1,1 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии в новогоднюю ночь погибли пять человек из-за взрывов петард.

    Комментарии (12)
    1 октября 2025, 11:01 • Видео
    Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

    Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 09:48 • Новости дня
    Путин отметил выучку и стойкость личного состава Сухопутных войск на СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Сухопутные войска демонстрируют верность присяге и выдержку, подтверждая высокий уровень профессионализма в ходе спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск, отметив их важную роль в ходе специальной военной операции.

    Он подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров продолжает славные традиции, проявляя мужество и верность долгу.

    «Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Путин также выразил благодарность ветеранам, разгромившим нацизм и защитившим свободу страны 80 лет назад.

    Президент выразил уверенность, что Сухопутные войска продолжат совершенствовать профессионализм, успешно выполнять задачи и самоотверженно защищать национальные интересы и безопасность граждан России. В завершение поздравления пожелал военнослужащим всего самого доброго.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев заявил о необходимости совершенствовать управление войсками на основе опыта спецоперации на Украине.

    В России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 15:28 • Новости дня
    Умер актер Геннадий Нилов

    Актер Геннадий Нилов ушел из жизни на 89-м году

    Умер актер Геннадий Нилов
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Геннадий Нилов, известный по роли в комедии «Три плюс два», скончался накануне своего 89-летия, о чем сообщила телеведущая Ника Стрижак.

    О смерти Геннадия Нилова, звезды фильма «Три плюс два», сообщила телеведущая Ника Стрижак, передает ТАСС. Она отметила, что актеру завтра исполнилось бы 89 лет, и выразила соболезнования его сыну Алексею Нилову и всей семье.

    В Союзе кинематографистов России по Петербургу подтвердили, что артист ушел из жизни 29 сентября.

    Геннадий Нилов родился в 1936 году в городе Луга Ленинградской области. Дебютировал в кино в массовке «Подвиг разведчика», где главную роль исполнял его дядя Павел Кадочников.

    Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, Нилов снялся более чем в 60 фильмах. Широкую известность ему принесла роль Сундукова в комедии «Три плюс два». Более 30 лет он работал в штате киностудии «Ленфильм».

    Комментарии (5)
    30 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне

    Глава Пентагона назвал подготовку к войне миссией из «любви к миру»

    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский министр заявил о подготовке военного министерства к войне, подчеркнув, что эта стратегия продиктована желанием сохранить мир.

    США готовятся к войне, однако это делается не из желания начать конфликт, а ради сохранения мира, заявил министр военного министерства страны Пит Хегсет, передает ТАСС. На встрече с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико Хегсет подчеркнул, что главная миссия ведомства теперь – ведение боев, подготовка к войне и победа.

    Министр заверил, что такой подход не продиктован стремлением к войне. «Никто здесь не хочет войны, это [объясняется] тем, что мы любим мир», – заявил Хегсет. Он также отметил, что президент Дональд Трамп ставит перед военными задачу «быть сильными, чтобы предотвратить войну», называя такую стратегию «мир через силу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия по территории России.

    Власти США обсуждают с крупнейшими оборонными компаниями ускорение производства 12 ключевых типов ракет на фоне подготовки к возможному конфликту с Китаем.

    Комментарии (21)
    30 сентября 2025, 14:53 • Новости дня
    Названа причина убийства сотрудницы банка в Москве

    Прокуратура: Замруководителя банка в Москве убил коллега из личной неприязни

    Tекст: Евгения Караваева

    В одном из банков на улице Автозаводской обнаружили тело женщины с ножевым ранением в шею, подозреваемый был задержан; в прокуратуре назвали вероятную причину убиства.

    Причиной убийства сотрудницы банка на юге Москвы стала личная неприязнь, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.

    В ведомстве отметили, что телесные повреждения женщине были нанесены ножом одним из ее коллег в результате личного конфликта.

    Тело 39-летней замруководителя филиала банка было обнаружено с ножевым ранением в шею в помещении отделения на улице Автозаводской. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).

    Подозреваемый мужчина 1985 года рождения задержан. На месте происшествия работу следственных органов координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывшую кладовщицу хлебозавода в Краснодарском крае отправили под суд по делу об убийстве двух коллег и покушении на убийство директора.

    А в Петербурге мужчину поместили под стражу до конца сентября после нападения на двух женщин-охранниц на проходной завода с использованием лука и стрел.

    Комментарии (6)
    30 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России

    Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России «из предосторожности»

    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский лидер рассказал, что направил атомные подлодки к российским берегам после слов о ядерном оружии.

    О намерении разместить военные атомные подлодки у побережья России сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС. По его словам, решение о передислокации было принято «из предосторожности» после того, как из России, по утверждению Трампа, поступила «небольшая угроза» и было упомянуто ядерное оружие.

    «Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», – заявил американский президент на встрече с командованием армии.

    Трамп добавил: «Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное».

    Трамп также отметил, что США, по его мнению, «на 25 лет опережают Россию и Китай» в технологиях создания подлодок. Мероприятие, где прозвучали эти заявления, прошло на базе морской пехоты в Вирджинии с участием генералитета и министра армии США Пита Хегсета.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что американские ядерные подлодки дежурят вне зависимости от заявлений политиков, а прежние публикации в соцсетях связывали передислокацию с реакцией на слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США допустил снятие ограничений на удары Украины по территории России.

    Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что военное министерство США готовит армию к войне для сохранения мира.

    Эксперты отметили, что российское оружие способно создать брешь в системе ПРО США «Золотой купол».

    Комментарии (21)
    30 сентября 2025, 20:24 • Новости дня
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией

    Орбан пообещал сбивать российские беспилотники в небе Венгрии

    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве.

    В подкасте Harcosok Oraja Орбан подчеркнул, что такие меры будут приняты только при необходимости, передает «Московский комсомолец».

    Орбан также подверг критике позиции ряда стран Евросоюза, которые, по его мнению, преувеличивают угрозу со стороны российских БПЛА. «Мы сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, если мы сильнее, мы говорим, что мы слабы? Россия не может нам навредить. Россия слаба по сравнению с нами: слаба в военном плане, слаба экономически и численно слаба. Мы сильные. Мы должны вести себя как сильное сообщество», – заявил он.

    В том же подкасте Орбан сообщил, что известил президента США Дональда Трампа о победе России в конфликте на Украине и назвал этот вопрос закрытым.

    Ранее Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией.

    Комментарии (20)
    30 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Военные Швеции обыскали вышедшее из России торговое судно
    Военные Швеции обыскали вышедшее из России торговое судно
    @ Boatbuilder (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Швеции провели проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге.

    Военно-морские силы Швеции провели проверку на борту грузового судна «Михаил Дудин», сообщает Expressen. Судно, шедшее из Петербурга под флагом Панамы, остановилось ночью у побережья Карлскруны из-за технических проблем с двигателем. Представители шведских ВМС поднялись на борт и пообщались с экипажем.

    В материале отмечается, что судно является гражданским и не занимается противоправной деятельностью. ВМС Швеции объяснили визит необходимостью реагировать на текущую международную обстановку.

    «Грузовое судно "Михаил Дудин" стоит на якоре у берегов Блекинге. Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», – говорится в публикации Expressen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузовое судно Meshka под панамским флагом село на мель у шведской Ландскруны. Судно направлялось в порт Высоцк.

    Комментарии (15)
    1 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине

    Мордвичев: Опыт СВО указал на необходимость совершенствовать управление войсками

    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    @ Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт спецоперации на Украине указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил Герой России генерал­-полковник Андрей Мордвичев – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России.

    «В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения «здесь и сейчас». – заявил он в интервью газете «Красная звезда».

    Он добавил, что для повышения боевых возможностей осуществляется совершенствование состава Сухопутных войск. Создаются новые мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск, артиллерийские формирования и подразделения специальных войск, включая подразделения беспилотных систем.

    Мордвичев также подчеркнул, что одновременно с этим идет перевооружение на современные системы и поставляется новая военная техника.

    Он заявил: «Специальная военная операция показала, что Сухопутные войска подтвердили свое предназначение и эффективность, личный состав способен выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

    Комментарии (19)
    1 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС

    Politico: Ряд стран ЕС поддержали Венгрию против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров, сообщило Politicо.

    В преддверии саммита в Копенгагене обсуждение возможного изменения правил ЕС для ускорения вступления Украины и Молдавии сталкивается с сопротивлением ряда стран, включая Францию, которые опасаются потерять право вето, сообщает Politico.

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров. Венгерский премьер Виктор Орбан остается главным противником расширения, однако его позицию готовы поддержать Франция, Нидерланды, Греция и ряд других стран, которые опасаются потерять право блокировать нежелательные заявки на вступление.

    Франция и Греция настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно. Источники издания подчеркивают, что в публичной риторике критика в адрес Будапешта преобладает, но на деле многие лидеры используют позицию Венгрии как прикрытие для собственных интересов.

    В то же время инициатива Кошты получила поддержку Еврокомиссии, где считают нынешнюю процедуру чрезмерно усложненной из-за необходимости единогласного голосования на десятках этапов. Финский президент Александр Стубб заявил о необходимости ускорения процесса для Украины. Однако по мнению большинства дипломатов, согласовать изменения без одобрения всех 27 членов, включая Венгрию, не представляется возможным.

    Кандидатуры Украины и Молдавии на вступление в ЕС сейчас заблокированы, так как заявки обсуждаются в связке. Если Венгрия сохранит право вето, процесс может затянуться на годы, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить интеграцию Украины при условии сохранения реформ.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению Украины и Молдавии.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о категорическом неприятии Будапештом ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Издание Politico сообщало, что Трамп якобы убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.

    Комментарии (6)
    1 октября 2025, 07:33 • Новости дня
    Российские пользователи взломали GPS для получения точной геолокации
    Российские пользователи взломали GPS для получения точной геолокации
    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России талантливые пользователи нашли способ взламывать GPS, позволяя получать более точные координаты для различных нужд, включая сельское хозяйство, заявил генеральный директор госпредприятия «Космическая связь» (ГП КС) Алексей Волин.

    По его словам, российские пользователи научились обходить ограничения американской системы GPS, чтобы получать более точные данные о геолокации, передает ТАСС. Волин назвал это одной из причин, сдерживающих внедрение высокоточного позиционирования сельскохозяйственной техники, когда аппараты «Космической связи» повышают точность спутников ГЛОНАСС. Волин отметил: «У нас очень талантливый народ. Многие пользователи благополучно научились взламывать систему GPS и брать уточнение геолокации оттуда, откуда формально получать ее не могут. Мы даже не в претензии, потому что мы считаем, что творчество и технический рост знаний людей надо всячески поощрять».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали систему, позволяющую выявлять хакеров, которые атакуют сети Wi-Fi. В сентябре был зафиксирован взлом сайта аэропорта Пулково.

    Комментарии (10)
    30 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломат Австрии вскоре покинет Россию в качестве ответа на аналогичный шаг Вены в отношении российского сотрудника, заявил российский МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что Москва традиционно реагирует зеркальными мерами на подобные действия других государств, передает ТАСС. О соответствующем решении уже уведомили австрийскую сторону, в ближайшее время один из австрийских представителей аналогичного уровня покинет территорию России.

    Ранее агентство APA сообщило, что российский дипломат был объявлен персоной нон-грата и уже покинул территорию Австрии, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, принятое решение связано с тем, что российский дипломат якобы неоднократно контактировал с работником австрийской нефтегазовой компании OMV. Этот сотрудник, как отмечается, сейчас уже уволен.

    В марте прошлого года Австрия приняла решение выслать двух российских дипломатов «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».

    Комментарии (6)
    30 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Визовые центры Чехии в России прекратили работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визовые центры Чехии в России прекратили работу с 30 сентября, сообщается на сайте VFS Global.

    Последний день приема заявлений в региональных центрах пришелся на 26 сентября 2025 года, в Москве – на 29 сентября, передает РИА «Новости». После этих дат все заявления на чешские шенгенские визы необходимо подавать напрямую в консульский отдел посольства Чехии, расположенного в российской столице.

    Все поданные ранее заявления будут рассмотрены консульским отделом и переданы заявителям выбранным ими способом.

    Ранее газета Handelsblatt писала, что Еврокомиссия планирует усложнить выдачу виз гражданам России в рамках нового санкционного пакета.

    Комментарии (5)
    1 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    @ Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, а не лишь на основании слов Владимира Зеленского, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, передает Fakt.

    Навроцкий отметил, что обсуждение этого вопроса вызвано недавними заявлениями Владимира Зеленского о якобы «превращении российских танкеров в центры управления дронами, которые угрожают европейским аэропортам».

    Глава польского государства подчеркнул, что в настоящее время Балтийское море становится ареной гибридной войны, которую Россия ведет против Польши и других стран региона.

    «Вижу, что Балтика становится новой доменой гибридной войны России с Польшей и соседями. Ситуация вызывает беспокойство», – заявил Навроцкий.

    Он также подчеркнул, что не намерен принимать решения, руководствуясь только заявлениями украинского лидера.

    «Подобные решения нельзя принимать только из-за слов Зеленского, поскольку они несут серьезные социальные и экономические последствия. Безопасность важнее всего, но необходимы консультации с военными», – добавил президент Польши.

    Навроцкий отметил, что обсуждение возможной блокировки Балтики будет вестись с военными экспертами и министром Славомиром Ценцкевичем, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

    Кроме того, президент Польши прокомментировал последний указ Владимира Путина о расширении призыва в российскую армию, подчеркнув, что не исключает угроз для НАТО, но считает, что усиление обороноспособности – лучшая гарантия мира.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. СВР ранее сообщила, что Украина рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    Комментарии (4)
    Главное
    Российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области
    ВС России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ
    Украинцы в Польше с октября лишились бесплатных медуслуг
    Минпромторг утвердил перечень автомобилей для локализации такси
    Глава «Аэрофлота» пошутил о беспилотных гражданских самолетах
    «Политеховский маньяк» получил 25 лет за убийства 11 женщин
    Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38 человек

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

      Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Культ обиженности – путь бесов

      Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

      6 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Запад научился генерировать пандемии страха

      Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации