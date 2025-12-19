  • Новость часаПутин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии
    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты
    Герой России рассказал Путину о взятии Северска
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин: Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин сказал, кто такие «подсвинки»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 16:59 • Новости дня

    Лавров назвал хамством критику ЕС контактов Индии и Китая с Россией

    Дипломатия Победы

    Лавров осудил европейских лидеров за возмущение контактами Китая и Индии с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес ряда европейских руководителей, которые публично осуждают диалог Китая и Индии с Россией.

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты заявил, что страны, которые руководствуются своими национальными интересами и следуют нормам Устава ООН во внешней политике, «пользуются уважением», в отличие от тех, кто соблюдает указания Запада по изоляции России, передает ТАСС.

    «Те нынешние лидеры, так называемые, в Евросоюзе, которые публично заявляют, почему Китай общается с Россией или почему Индия общается с Россией – это хамство, это невоспитанные люди», – отметил Лавров.

    Он добавил, что западные попытки ограничить международные связи России проходят вопреки уважению к суверенитету и самостоятельности принимаемых решений другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров выразил признательность египетским коллегам за объективную позицию по ситуации на Украине.

    Напомним, накануне министр прибыл в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта конференция станет первым мероприятием такого уровня.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    18 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    19 декабря 2025, 12:07 • Видео
    Итоги года с Владимиром Путиным

    19 декабря 2025, 10:30 • Новости дня
    Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    План Евросоюза по использованию российских замороженных активов для кредита Украине провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и главы кабмина Италии Джорджи Мелони, сообщает Politico.

    В последние дни перед саммитом дипломаты Евросоюза пытались убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера одобрить использование доходов от российских активов для поддержки Украины и предоставили дополнительные финансовые гарантии для защиты интересов Бельгии. Основная часть российских активов в Европе находится в Euroclear, зарегистрированной в Бельгии, и де Вевер требовал от других стран неограниченных выплат в случае возврата денег Россией, пишет Politico.

    Это условие оказалось неприемлемым даже для сторонников схемы, и план получил прозвище «чек в белую». На фоне внутриполитической поддержки в Бельгии тактика де Вевера привела к росту недовольства среди других лидеров Евросовета. Страны-члены стали обсуждать возможность обойти вето Бельгии, однако к этому не пришлось прибегать.

    В это время Бельгия и Италия тайно выдвинули альтернативу – выпуск совместного долга Евросоюза, чтобы заменить план по российским активам. Французский президент обосновал: «Это оказался самый реалистичный и практичный вариант».

    На том же саммите обсуждался и торговый договор между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, за который выступал канцлер Германии Фридрих Мерц. Против соглашения возражала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которой удалось добиться отсрочки заключения сделки до января и совместно с де Вевером заблокировать оба ключевых проекта Мерца. Мелони прокомментировала решения фразой: «Победил здравый смысл».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как сложные и опасные, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника».

    Лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины, что стало серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не приняли решение о выдаче Киеву «репарационного кредита» за счет экспроприации российских средств.

    ЕС договорился предоставить Украине 90 млрд евро помощи за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, однако Венгрия, Чехия и Словакия освобождены от этих обязательств.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал провал попыток конфискации российских активов ударом по политическому капиталу Урсулы фон дер Ляйен, Мерца и их союзников.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    Центральный банк России намерен требовать компенсацию через российские арбитражные суды у банков Европейского союза в случае использования или блокировки активов без согласия.

    19 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент сделал заявление о попытках изъятия российских активов в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что слово «кража» не подходит для происходящего: «Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – сказал Путин.

    По его словам, Евросоюзу не удается осуществить такую конфискацию, так как последствия таких действий могут быть крайне тяжелыми.

    «Почему не получается осуществить этот грабеж (российских активов – прим. ВЗГЛЯД)? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что выдача кредитов на Украину под обеспечение российскими активами приведет к росту финансовых обязательств стран ЕС, ситуация которых уже осложнена бюджетными проблемами.

    Президент также предостерег, что если европейские страны начнут практиковать конфискацию активов, это подорвет доверие к еврозоне и приведет к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы региона, сообщает ТАСС.

    «Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», – сказал Путин.

    Выдача кредита Украине под российские активы приведет к росту долговых обязательств стран Евросоюза, несмотря на то, что их бюджеты уже испытывают серьезные трудности, заявил президент.

    По его словам, кредит, выданный под залог российских активов, увеличит долговую нагрузку каждой отдельной страны ЕС, а например, «во Франции государственный долг составляет 120%. У нас 17,7%, а там 120%. Дефицит бюджета у нас 2,6%, в следующем году будет 1,6%, а во Франции 6%. Ну и несите теперь в бюджет эти дополнительные обязательства. По-моему, там бюджет проходит достаточно сложно», – подчеркнул Путин.

    Президент также отметил, что сомнения по поводу сохранности активов в Европе появились не только у России, но и у других государств, в первую очередь у стран, обладающих свободными ресурсами, особенно нефтедобывающих. По мнению российского лидера, эти страны уже начинают задумываться о перспективах своих вложений и появлении риска конфискации средств.

    Конфискация российских активов, по словам Путина, может нанести серьезный удар по репутации и доверию к еврозоне. Как пишет ТАСС, в Европе хранят свои золотовалютные резервы множество государств, и такие решения способны значительно подорвать как общий имидж, так и финансовую устойчивость региона.

    Кроме того, Путин убежден, что российские активы, оказавшиеся за границей, рано или поздно придется вернуть. Даже если сейчас европейские страны предпримут попытки конфискации, последствия таких шагов выйдут за рамки только имиджа – речь идет о фундаментальных принципах финансового устройства, и, как отметил российский президент, «что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    19 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    19 декабря 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России

    Политолог Ткаченко назвал личное поражение фон дер Ляйен итогом ключевого саммита ЕС

    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План ЕК по использованию российских активов для финансирования Украины изначально был авантюрой, связанной с амбициями Урсулы фон дер Ляйен. Предварительные итоги саммита ЕС – ее личное поражение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал провал плана ЕК по экспроприации активов России и решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро в долг под гарантии общего бюджета ЕС.

    «Предварительные итоги саммита ЕС – личное поражение Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», – иронично отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению собеседника, причин провала плана главы Еврокомиссии по использованию российских активов для финансирования Украины несколько: во-первых, позиция Банка России, который подал иск в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США.

    Но самое главное – экспроприация средств противозаконна, о чем открыто говорит целый ряд стран-членов объединения. «Чтобы присвоить активы, европейцам необходимо пересмотреть, в частности Лиссабонский договор и создавать новую правую базу, этого сделано не было», – напомнил эксперт. Он назвал план ЕК «авантюрой», связанной с амбициями лично фон дер Ляйен и брюссельской бюрократии.

    По прогнозам аналитика, евробюрократы «поругают» Бельгию, которая выступала в авангарде противников кражи российских активов. «Еврокомиссия также хотела бы ущемить суверенитет страны в максимально возможном объеме», – указал спикер. Что касается соглашения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, то оно знаменует начало крушения европейских финансов, продолжил Ткаченко.

    «Кто будет выпускать облигации? Чем их гарантировать? Во сколько заимствования обойдутся Евросоюзу? – рассуждает собеседник. – Я не удивлюсь, если все закончится тем, что через какое-то время, скажем, Совет министров Европейского союза примет решение, что обещание неисполнимо».

    «Заимствования под гарантии бюджета ЕС – это то, чего Еврокомиссии очень хотелось избежать. Недовольные избиратели, каковых немало, получают новый повод ворчать – в конечном итоге на Украину пойдут их деньги. Это используют антисистемные силы. Ну и поскольку заимствование и выделение пойдут траншами, на каком из них наступит политический сбой с восклицанием «доколе!», остается только гадать», – добавил, в свою очередь, политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, Россия, вероятнее всего, «никогда не увидит свои активы». «Иллюзий питать не надо. Но противнику они не пошли, а в дальнейшем могут быть использованы в гипотетическом размене чего-то на что-то. Исход, в целом, благоприятный», – считает аналитик.

    Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.

    «Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.

    Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.

    Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.

    Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.

    «Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.

    По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».

    Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.

    Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

    Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.

    Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.

    Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».

    В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    19 декабря 2025, 09:40 • Новости дня
    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен

    NYT: Провал плана по изъятию активов России стал крахом Мерца и фон дер Ляйен

    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность лидеров Евросоюза согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины стала болезненным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщают The New York Times (NYT) и Politico.

    Издание пишет, что провал инициативы по изъятию замороженных российских активов стал крупным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    Как отмечает американское издание, суть обсуждавшегося на саммите ЕС плана заключалась в экспроприации активов России и передаче их Украине под видом «репарационного кредита». Однако против выступили многие участники встречи. Итогом стал компромисс: ближайшее финансирование Киева будет осуществляться за счет коллективных займов Евросоюза на сумму 90 млрд евро.

    Как пишет Politico, новая схема удовлетворила страны Южной Европы, тогда как Германия и северные страны ЕС традиционно выступали против подобных долговых инструментов из-за риска финансовых потерь. Вместо немедленного изъятия российских активов европейские лидеры лишь договорились в будущем рассмотреть их возможное использование для возврата кредитов Украине.

    Участники встречи ЕС на высшем уровне ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Киеву.

    ЕС договорился о предоставлении Киеву помощи на сумму 90 млрд евро за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, но от этих обязательств освободили Венгрию, Чехию и Словакию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании продолжения конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС пояснила, что теперь разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС, если оно будет принято.

    Кремль в ответ пообещал задействовать все возможные правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    19 декабря 2025, 09:53 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «решающем ударе по Урсуле, Мерцу, Стармеру»
    Дмитриев заявил о «решающем ударе по Урсуле, Мерцу, Стармеру»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры Европы, такие как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер, не преуспели в конфискации российских активов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    «Решающий удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру и поджигателям войны: они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов», – указал Дмитриев, передает «Лента.ру».

    Ранее лидеры ЕС в первый день саммита не согласовали использование российских активов для кредита Украине.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы сможет только особое решение саммита ЕС.

    СМИ отмечали, что неспособность лидеров ЕС согласовать конфискацию замороженных российских активов стала болезненным политическим поражением для Мерца и фон дер Ляйен.

    19 декабря 2025, 09:55 • Новости дня
    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не намерен возвращать России активы
    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не намерен возвращать России активы
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует возвращать России заблокированные активы, а инициатива экспроприации была признана технически и юридически опасной, заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Барт де Вевер заявил по итогам саммита Евросоюза, что ЕС не имеет ни малейшего намерения возвращать российские активы, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Бельгия поддержала бессрочную заморозку российских активов в своей юрисдикции, но смогла заблокировать их экспроприацию для финансирования Украины.

    Де Вевер также охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как «очень сложное, техническое, рискованное и опасное» решение, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника». Он подчеркнул, что обсуждение сопровождалось серьезными сомнениями и вызвало негативную реакцию у ряда государств-членов ЕС.

    Ранее Де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро.

    Участники встречи ЕС на высшем уровне не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Киеву.

    Вместо этого Евросоюз договорился о предоставлении Киеву 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, от чего освобождены Венгрия, Чехия и Словакия.

    До этого дипломаты ЕС утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Евросоюз сохраняет за собой право использовать эти активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае конфискации активов.

    Центральный банк России намерен требовать компенсацию у банков Евросоюза через российские арбитражные суды за заблокированные и использованные без согласия активы.

    19 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В интересах европейцев и украинцев поиск подходящей основы для дискуссии с российским лидером, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в Европе нужно найти этот способ «в ближайшие недели».

    Летом Макрон заявлял о готовности поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Тогда же оба президента провели телефонный разговор.

    19 декабря 2025, 10:05 • Новости дня
    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС

    Мерц: Средства для кредита Украине станут доступны во второй половине января

    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС
    @ Amrei Schulz/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовый пакет поддержки Киева объемом 90 млрд евро будет предоставлен в виде беспроцентного займа, при этом деньги станут доступны не позднее второй половины января, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз согласовал предоставление Украине кредитного пакета в 90 млрд евро под ноль процентов, передает ТАСС.

    Эти средства призваны покрыть военные и бюджетные потребности на ближайшие два года. По его словам, средства станут доступны для Украины не позднее второй половины января. Киев, по оценкам Мерца, начнет использовать финансирование примерно с апреля или мая.

    Мерц отметил, что финансирование украинских нужд в первом квартале 2026 года также уже обеспечено. При этом канцлер уточнил, что «мы не спешим мобилизовать деньги в одночасье», и подчеркнул: «Я хотел избежать того, чтобы государства-члены или Европейский союз брали на себя долги для финансирования обороны Украины».

    По словам Мерца, замороженные активы России останутся заблокированными, пока Москва не выплатит Украине «репарации». В противном случае кредит будет покрыт российскими иммобилизованными активами согласно международному праву, добавил он.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву.

    Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    Дипломаты ЕС утвердили долгосрочное замораживание российских активов по письменной процедуре.

    После саммита ЕС Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что разблокировать активы теперь возможно только решением саммита. Фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал применить все правовые меры в случае изъятия активов в Евросоюзе.

    Центральный банк России намерен требовать через российские арбитражные суды компенсацию у банков Евросоюза за заблокированные и использованные без согласия активы.

    19 декабря 2025, 05:55 • Новости дня
    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины на 90 млрд евро из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил в соцсети о договоренности стран-участниц ЕС выделить Украину финансовую помощь в 90 млрд евро на ближайшие два года.

    «Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – написал он в соцети Х.

    На пресс-конференции Кошта добавил, что принятые ранее 19 пакетов антироссийский санкций продлен до 31 июля 2026 года и в дальнейшем будут продлеваться каждые полгода, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины.

    Премьер Польши Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Он же сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    19 декабря 2025, 08:30 • Новости дня
    ЕС не упомянул российские активы в заявлении о кредите Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Итоговый документ саммита Евросоюза о предоставлении Украине кредита не содержит сведений о замороженных российских активах, несмотря на обсуждения этого вопроса, следует из опубликованного по итогам встречи коммюнике.

    Финальное коммюнике встречи лидеров Евросоюза не содержит упоминаний о замороженных российских активах, передает РИА «Новости».

    В документе изложены договоренности о предоставлении Киеву помощи в размере 90 млрд евро за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза. От этих обязательств освобождены Венгрия, Чехия и Словакия.

    Отмечено, что вопрос Украины будет вновь поднят на следующем саммите высших представителей Евросоюза. Несмотря на публичные дискуссии о возможном использовании российских активов для поддержки Киева, глава о помощи Украине не содержит соответствующих формулировок относительно их дальнейшей судьбы.

    Лидеры Евросоюза в первый день саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу использования российских активов.

    Позже Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы сможет только особое решение саммита ЕС.

    Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае их изъятия в ЕС.

    19 декабря 2025, 09:12 • Новости дня
    Орбан назвал решение ЕС о кредите Украине шагом к войне в Европе
    Орбан назвал решение ЕС о кредите Украине шагом к войне в Европе
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Орбан после саммита Евросоюза заявил, что решение выделить Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро приближает Европу к войне.

    Решение о предоставлении Украине крупного беспроцентного кредита вызвало у Венгрии опасения эскалации конфликта, сообщает «Интерфакс».

    «Это плохое решение, которое приближает Европу к войне», – заявил Орбан. По его словам, возврат такого кредита невозможен, а ответственность за последствия ляжет на тех, кто его инициировал.

    В беседе с журналистами Орбан выразил убежденность, что предоставление займа на выплату репараций могло бы привести к немедленному военному столкновению. Он подчеркнул, что передача крупной суммы одной из сторон конфликта рассматривается как прямое участие, что делает данный шаг опасным для всей Европы.

    Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал обеспокоенность тем, что ряд западноевропейских стран, по его мнению, готовятся к долгосрочной вражде с Россией вне зависимости от возможностей мирного урегулирования. По его словам, большинство западноевропейских государств нацелены не на поиск мирного решения, а на поддержание напряженности, передает ТАСС.

    Сийярто добавил, что, по мнению Будапешта, именно Брюссель и лидеры некоторых стран Западной и Северной Европы представляют наибольшую угрозу переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что эти страны не заинтересованы в мире и стремятся втянуть Европу в противостояние с Россией.

    Евросоюз согласовал предоставление Киеву финансовой помощи на сумму 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета объединения. Будапешт, Прага и Братислава освобождены от этих обязательств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине.

    Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что разблокировка российских активов возможна лишь по спецрешению саммита ЕС. Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что Евросоюз может использовать замороженные российские активы для поддержки Киева.

    Кремль пообещал применить все возможные правовые механизмы в ответ на возможное изъятие активов России в ЕС.

    19 декабря 2025, 07:06 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС использовать активы России
    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС использовать активы России
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз оставляет за собой право использования замороженных российских активов для финансирования киевского режима, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «ЕС оставляет за собой право использовать средства на счетах (России) для финансирования займа», – цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

    Также глава ЕК сообщала, что разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.

    Главное
    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    Путин: России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на женщину
    Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков
    Путин связал свои успехи с успехами страны
    Путин в шуту назвал комету 3I/ATLAS «секретным оружием» России
    Путин признался, что не знает номера своего автомобиля
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
