Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России

Tекст: Дарья Григоренко

Она заявила: «Мы работаем над 20-м пакетом санкций против России», передает ТАСС.

Кроме того, глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью подчеркнула, что Еврокомиссия не намерена отказываться от планов по экспроприации российских активов, находящихся за рубежом, вне зависимости от возможного урегулирования ситуации на Украине.

В пятницу постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за несговорчивость.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред США в НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны действовать агрессивнее в отношении российских активов, а также заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз обсуждает возможность включения в 20-й санкционный пакет запрета на поставки российской нефти и отказа от сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики.