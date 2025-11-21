Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России
Еврокомиссия приступила к подготовке 20-го по счету пакета санкций против России, сообщила представитель ведомства Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.
Она заявила: «Мы работаем над 20-м пакетом санкций против России», передает ТАСС.
Кроме того, глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью подчеркнула, что Еврокомиссия не намерена отказываться от планов по экспроприации российских активов, находящихся за рубежом, вне зависимости от возможного урегулирования ситуации на Украине.
В пятницу постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за несговорчивость.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред США в НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны действовать агрессивнее в отношении российских активов, а также заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России.
Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз обсуждает возможность включения в 20-й санкционный пакет запрета на поставки российской нефти и отказа от сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики.