Постпред США при ООН пригрозил России усилением санкций за несговорчивость

Tекст: Катерина Туманова

«США – с точки зрения международного сообщества – призвали все страны, особенно европейские, прекратить закупать энергоресурсы у России. И мы ввели дополнительные санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и «Лукойла». Мы сделали это 22 октября. Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня», – заявил Уолц во время выступления на заседании.

Он добавил, что США продолжат предоставлять оружие для обороны Украины.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред США в НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны действовать агрессивнее в отношении российских активов, а также заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России

До этого США расширили санкционные списки против граждан России и зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

Источник в Белом доме 18 ноября сообщил, что американский президент Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.