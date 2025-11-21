Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Постпред США при ООН пригрозил России усилением санкций за несговорчивость
США призвали все страны, особенно европейские, прекратить закупать энергоресурсы у России, ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний, но желаемого не получили, в связи с чем Вашингтон готов продолжить давление на Москву, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности по Украине.
«США – с точки зрения международного сообщества – призвали все страны, особенно европейские, прекратить закупать энергоресурсы у России. И мы ввели дополнительные санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и «Лукойла». Мы сделали это 22 октября. Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня», – заявил Уолц во время выступления на заседании.
Он добавил, что США продолжат предоставлять оружие для обороны Украины.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред США в НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны действовать агрессивнее в отношении российских активов, а также заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России
До этого США расширили санкционные списки против граждан России и зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.
Источник в Белом доме 18 ноября сообщил, что американский президент Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.