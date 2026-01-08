Все ТЭЦ в Днепропетровской области Украины остановили работу

Tекст: Катерина Туманова

«Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского агентства УНИАН.

По данным местных СМИ, на фоне грядущего похолодания в Днепропетровске нет света, водоснабжения, отопления, начались перебои с мобильной связью и интернетом.

Также указывают на остановку работы метро и некоторых электричек в Днепропетровске. По данным Минразвития Украины, все поезда в Днепропетровской области и Запорожье переходят на резервную теплотягу.

Кроме того, перебои со светом произошли в Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Местные паблики пишут об аварии на ТЭЦ. Также сообщают о проблемах с электричеством в Кривом Роге и Запорожье», – сказано в Telegram-канале издания.

СМИ Украины указывают, что до блэкаута в Днепропетровске был слышен мощный взрыв.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 января взрывы прогремели в Кривом Роге. В Одессе 7 января произошла серия взрывов после воздушной тревоги. Кроме того, офицеры НАТО были ликвидированы ударом дрона под Одессой.