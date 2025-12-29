Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы

Tекст: Антон Антонов

«Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», – сказал Трамп.

В ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп отметил, что территориальный вопрос в украинском конфликте остается неурегулированным. По его словам, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, но стороны близки к соглашению, передает РИА «Новости».

«Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что все движется в правильном направлении», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о статусе Донбасса.

Трамп выразил надежду, что оставшиеся вопросы урегулирования на Украине могут быть согласованы в течение ближайших недель. Он заявил, что по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса.

По его оценкам, встреча с Зеленским прошла хорошо, были обсуждены многие темы, а урегулирование украинского конфликта становится все ближе, поскольку удалось достичь согласия по 95% ключевых вопросов.

Трамп сообщил, что значительную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа, однако США также предоставят необходимую помощь. Он подчеркнул, что разговор с европейскими лидерами прошел конструктивно: «Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично».

Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась. Украинские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский также провели телефонный разговор с европейскими лидерами.