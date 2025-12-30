Telegraph отметила заметную разницу приемов Путина и Зеленского в США

Tекст: Катерина Туманова

Недавний визит Зеленского в США обошелся сдержанным приемом украинского гостя, что западные СМИ спроецировали на личные отношения двух политиков, заподозрив очередной охлаждение лидера США Дональда Трампа к украинскому гостю.

«В конце концов, Путина в августе встретили в Соединенных Штатах со всеми церемониями: Трамп ждал его в конце красной ковровой дорожки на Аляске. Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, красной ковровой дорожки и никакого приветствия вообще не было. Это несоответствие – и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует не осталось незамеченным ни украинским, ни российским лидерами», – отметила британская Telegraph.

Зарубежные СМИ всё чаще отмечают усталость в том числе Трампа от урегулирования украинского конфликта, который он неоднократно называл самым сложным из всех.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, несмотря на открытый оптимизм сторон, переговоры в Вашингтоне не привели к прорывам по ключевым вопросам. Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине, но при этом заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.