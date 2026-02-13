Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Кубани Миньковой на 330 млн рублей
Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму свыше 330 млн рублей.
Проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции со стороны экс-замгубернатора, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
По информации ведомства, Минькова, занимая должность, приобрела на территории Кубани несколько объектов недвижимости и транспортные средства, значительно превышающие ее официальные доходы. В их числе названы пять земельных участков, три жилых дома, четыре квартиры и три нежилых помещения общей площадью более 7 тыс. кв. м, а также шесть автомобилей.
Для сокрытия реального положения дел активы оформлялись на родственников Миньковой.
В связи с выявленными фактами Генпрокуратура России подала иск в Прикубанский районный суд Краснодара к Миньковой и ее родственникам. Ведомство требует обратить в доход государства имущество, купленное на неподтвержденные доходы, на сумму более 330 млн рублей.
Минькова была задержана в конце января. Ее отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.