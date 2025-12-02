  • Новость часаПутин назвал снижение инфляции главным достижением года
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    2 декабря 2025, 17:59 • Новости дня

    Путин заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы внешний долг российских предприятий реального сектора сократился почти вдвое благодаря активной переориентации на внутренние источники финансирования.

    Президент России Владимир Путин рассказал об успехах российской экономики за последние годы во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает Telegram-канал Кремля.

    Он пояснил, что финансовый сектор страны сумел серьезно перестроить свою работу, перейдя от внешних, ненадежных источников финансирования к внутренним ресурсам. Путин обратил особое внимание на то, что на первом этапе таких изменений была определенная тревога относительно способности отечественной экономики и промышленности адаптироваться к новым условиям.

    В своей речи президент отметил, что благодаря этим усилиям внешний долг предприятий реального сектора снизился практически в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

    30 ноября 2025, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне ожиданий визита Владимира Путина в Индию индийские военные инициировали обсуждение закупки современных российских истребителей Су-57 и новейших систем С-500, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    Власти Индии планируют начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и новейших систем противоракетной обороны С-500 во время предстоящего визита президента России Владимира Путина, передает РБК.

    Индийские военные обратились к правительству с просьбой увеличить закупки современных истребителей российского производства. Сейчас в ВВС страны эксплуатируется более 200 таких самолетов, и Москва остается крупнейшим поставщиком вооружения для Индии.

    Как отмечают источники, экипажи ВВС Индии легко смогут освоить российские самолеты нового поколения, а компания Hindustan Aeronautics Limited готова обслуживать парк подобных машин. Тем не менее, собеседники агентства считают, что окончательные договоренности по новым поставкам вряд ли будут достигнуты уже в ходе ближайшего визита Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.


    1 декабря 2025, 00:57 • Новости дня
    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве

    Telex: Переводчица Орбана исказила слова Путина на переговорах в Москве

    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном переводчица Орбана неоднократно допустила серьезные искажения в передаче слов российского лидера, пишет Telex.

    Как пишет Telex, искажения коснулись, в частности, высказываний по вопросу отношения к конфликту на Украине и динамики российско-венгерского товарооборота, передает РИА «Новости».

    Например, Путин заявил: «Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу». Однако в переводе его слова передали как «Я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас».

    Также Путин заявил: «В двусторонних отношениях я, к сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, все-таки прилично – минус 23 процента». В переводе его слова звучали как «прошлый год тоже принес перемены, нам тоже было нелегко».

    Кроме этого, большинство других фраз Путина, за исключением приветствия и благодарностей, были тоже искажены, подчеркивает издание.

    Глава коммуникаций альянса «Фидес – Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил, что переводчица плохо слышала российского президента.

    «Эта женщина – лучший переводчик в этой области и на этом языке, несмотря на то что у нее, наверное, был не самый лучший день, и обстоятельства, возможно, сложились не самым лучшим образом», – сказал Менцер.

    Журналист «России 1» Павел Зарубин отметил, что на переговорах министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто даже пришлось помочь переводчице, когда возникли трудности с точностью передачи одной из фраз Путина.

    Портал 444.hu уточнил, что та же переводчица работала с Орбаном и ранее, в том числе на переговорах с Путиным в июле 2024 года и на похоронах Михаила Горбачева в Москве в сентябре 2023 года. Там перевод был выполнен точнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Венгрии провели встречу в Москве. Орбан назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в одобрении Евросоюза для визита Орбана в Москву.

    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    30 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита ОДКБ в Киргизии президент России Владимир Путин пошутил на тему традиционного разделения пространства в юрте.

    На встрече в Бишкеке Путину показали внутреннее устройство юрты и объяснили, что она разделена на две зоны: одна предназначена для мужчин, другая – для женщин и хранения посуды.

    В этот момент российскому лидеру предложили пройти налево, что совпало с мужской стороной юрты. Путин с юмором отреагировал на ситуацию, сказав: «Когда мужчине говорили: «Иди налево», здесь ничего плохого не было». Кадры со словами главы государства опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

    Напомним, в четверг Путин завершил трехдневный визит в Бишкек и вылетел из Киргизии.

    Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках визита он провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    2 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о разминировании поселков Курской области военными КНДР

    Хинштейн сообщил о разминировании 92 поселков с привлечением военных КНДР

    Хинштейн сообщил о разминировании поселков Курской области военными КНДР
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области при поддержке подразделений КНДР полностью разминировано 92 населенных пункта, что позволило обезвредить почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Курской области действует беспрецедентная по численности группировка для разминирования приграничных территорий, сообщается на сайте Кремля.

    В состав группировки входят инженерные войска, подразделения Росгвардии, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

    На сегодня, по словам Хинштейна, уже удалось разминировать 92 населенных пункта в приграничной зоне области.

    «Всего за этот период почти 2 тыс. 700 взрывоопасных предметов было разминировано», – сообщил губернатор.

    Он также добавил, что пока эти работы не завершены, говорить о полном восстановлении в регионе нельзя. Губернатор отметил важность дальнейшего очищения территории для безопасности жителей и возвращения к мирной жизни.

    Ранее Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия высоко оценивает работу саперов КНДР по разминированию на территории Курской области.

    Президент России Владимир Путин отметил героизм и мужество военных КНДР в этом регионе.

    2 декабря 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин поставил задачу группировке войск «Север» после доклада командующего

    Путин поставил задачу группировке войск «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклады командующих и поставил новые задачи, одна из которых адресована группировке войск «Север».

    «Перед ней [группировкой «Север»] поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», – сказал Путин в ходе трансляции, которая представлена пресс-службой Кремля.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Глава Генштаба Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман. Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    1 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Диссанаяке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил послание президенту Шри-Ланки с соболезнованиями из-за многочисленных жертв и разрушений, вызванных стихийным бедствием.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке по случаю гибели людей в результате наводнений и оползней, сообщает ТАСС. Текст соболезнований опубликован на официальном сайте Кремля.

    Путин отметил, что гибель людей и масштабные разрушения стали последствиями стихии, и выразил поддержку жителям страны. По словам российского лидера, его слова сочувствия адресованы родным и близким погибших, а также переданы пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В послании российского президента прозвучала просьба передать свои слова поддержки тем, кто был затронут стихийным бедствием. Путин подчеркнул готовность выразить поддержку всей Шри-Ланке в трудный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль PNS Saif ВМС Пакистана доставил гуманитарную помощь населению Шри-Ланки, пострадавшему от тропического циклона «Дитва».

    1 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Опубликованы новые кадры встречи Путина в Бишкеке
    Опубликованы новые кадры встречи Путина в Бишкеке
    @ кадр из программы «Москва.Кремль.Путин»/«Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» показали новые кадры встречи президента России Владимира Путина в Бишкеке. В частности, Путин оценил соколов, которые были задействованы в церемонии.

    Во время церемонии в аэропорту артистов в национальных костюмах сопровождали мастера охоты с ловчими птицами, а также всадники в образе киргизских воинов. Вдоль ковровой дорожки разместили юрты, подчеркивая национальный колорит, передает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

    Путин, обращаясь к президенту Киргизии Садыру Жапарову, не скрывал своего впечатления. «Такой мощный, красивый», – сказал президент России о ловчих птицах.

    Музыкальное сопровождение включало как национальные, так и русские мелодии, исполненные на комузе и кыяке – для гостей прозвучала знаменитая «Калинка-Малинка» и еще до прибытия Путина музыканты сыграли «Надежду» Александры Пахмутовой. В заключение визита, когда президент уезжал, военный оркестр исполнил «Дорогая моя столица» у трапа самолета.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокий уровень организации визита и поблагодарил Киргизию за гостеприимство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин завершил трехдневный визит в Бишкек. Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках визита он провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке Национального центра «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    1 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом 2 декабря

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Встреча российского президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет во второй половине дня 2 декабря, передает ТАСС.

    Данную информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив: «Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал».

    Песков уточнил, что переговоры намечены на вторую половину дня. Также представитель Кремля сообщил, что сегодня у президента России состоятся несколько закрытых совещаний, посвященных подготовке к российско-американским контактам, которые намечены на завтра.

    Он также подтвердил, что кадры начала встречи будут опубликованы. По поводу возможных заявлений по ее итогам Песков сказал: «Посмотрим».

    Ранее Песков подтвердил, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России в Индию.

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что встреча Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным ожидается в Москве и участие в ней может принять Джаред Кушнер.

    Трамп рассказал о направлении своего спецпосланника в Москву для переговоров с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

    1 декабря 2025, 22:55 • Новости дня
    Путин распорядился обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зиму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск поблагодарил командующих и бойцов за успешные действия и поручил обеспечить войска всем необходимым на зиму,следует из сообщения Кремля.

    Президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября, где встретился с командующими и бойцами, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Президент России выразил благодарность военнослужащим за успешные действия и отдал распоряжения о снабжении войск всем необходимым для ведения боевых действий зимой.

    В ходе совещания командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил Путину о ликвидации окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, сообщив о взятии под контроль южной части города Димитров и стабильной обстановке в Красноармейске после его освобождения.

    Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев сообщил президенту о ходе освобождения территорий Запорожской и Днепропетровской областей, подчеркнув выполнение поставленных задач в зоне ответственности своих войск.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Также Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области.

    Минобороны сообщило, что российские военные освободили 275 населенных пунктов с начала 2025 года в зоне спецоперации.

    1 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    Путин провел встречу с директором ФСИН в Кремле

    Путин провел встречу с директором ФСИН Гостевым в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадием Гостевым.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что Гостев выступил перед президентом с докладом о работе ведомства, передает РИА «Новости».

    Гостев возглавляет ФСИН с 2021 года по указу главы государства, до этого он занимал пост заместителя министра внутренних дел.

    В марте этого года ФСИН отметила 145-летие со дня своего основания. «Важность задач, стоящих перед службой, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины», – подчеркивал Путин в поздравлении.

    В августе ФСИН разработала новый Кодекс этики федеральных госслужащих.

    Ранее правительство России приняло решение повысить зарплаты сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и военным.

    1 декабря 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков сообщил о напряженном графике Путина на ближайшую неделю

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение ближайшей недели у президента России Владимира Путина запланировано множество мероприятий, включая российско-индийские встречи на высшем уровне во второй ее половине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в течение ближайшей недели будет работать по крайне напряженному и перегруженному графику, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока нет. График совсем перегруженный. Тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне. График очень напряженный. Неделя будет сложной», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента с главой МИД Китая Ван И, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве.

    Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    1 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и главы ФСИН

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник директор ФСИН Аркадий Гостев выступит с докладом перед президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадием Гостевым, сообщает ТАСС. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава ФСИН выступит перед президентом с докладом. Ожидается, что разговор затронет ключевые вопросы и актуальные задачи службы.

    Ранее Путин назначил генерал-майора Андрея Кочукова и генерал-майора Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

    2 декабря 2025, 14:08 • Новости дня
    Песков сообщил о запланированном интервью Путина индийским СМИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вечером президент Владимир Путин ответит на вопросы индийских журналистов в интервью, которое будет показано в эфире 3 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Планируется, что российский президент Владимир Путин даст интервью индийским средствам массовой информации поздно вечером, передает ТАСС.

    Подробности о том, каким именно СМИ будет дано интервью, не раскрываются. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трансляция интервью состоится только на следующий день.

    Песков подчеркнул: «Позднее вечером мы ожидаем, что Путин даст интервью индийским СМИ. Не будем говорить каким, оно само выйдет завтра».

    Напомним, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с государственным визитом 4-5 декабря.

    Как сообщал Песков, Москва высоко оценила позицию Индии по урегулированию ситуации на Украине. Почти вся торговля между Россией и Индией сейчас осуществляется в рублях и рупиях, что снижает влияние третьих стран.

