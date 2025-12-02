Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Путин заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы внешний долг российских предприятий реального сектора сократился почти вдвое благодаря активной переориентации на внутренние источники финансирования.
Президент России Владимир Путин рассказал об успехах российской экономики за последние годы во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает Telegram-канал Кремля.
Он пояснил, что финансовый сектор страны сумел серьезно перестроить свою работу, перейдя от внешних, ненадежных источников финансирования к внутренним ресурсам. Путин обратил особое внимание на то, что на первом этапе таких изменений была определенная тревога относительно способности отечественной экономики и промышленности адаптироваться к новым условиям.
В своей речи президент отметил, что благодаря этим усилиям внешний долг предприятий реального сектора снизился практически в два раза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».