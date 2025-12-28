Следователи возбудили дело после гибели девочки на пожаре в Самарской области

Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.2 комментария
СК: По факту гибели девочки на пожаре в Чапаевске возбуждено дело
В Самарской области следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетней девочки во время пожара в частном доме в Чапаевске.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.
По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Следствие устанавливает точные обстоятельства произошедшего, по делу назначены необходимые экспертизы.
В воскресенье сообщалось, что при пожаре в частном доме в Чапаевске Самарской области погиб ребенок и пострадали три человека.
