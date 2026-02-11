Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову

Tекст: Ольга Иванова

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову возвращены участок земли и жилой дом в поселке Раздоры Одинцовского района Московской области, передает ТАСС. Сообщается, что Мосгорсуд отменил ранее принятое решение о передаче этих объектов недвижимости государству.

Один из участников судебного процесса уточнил: «Мосгорсуд отменил решение о передаче государству жилого дома и участка Иванова в поселке Раздоры в Одинцовском районе Подмосковья». Эта информация подтверждена источником агентства.

Ранее имущество Иванова было изъято в рамках расследования, однако суд пришел к выводу о необходимости возврата недвижимости бывшему чиновнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд ранее признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.