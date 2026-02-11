Источник объяснил причины ухода Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

Названы причины ухода Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

Tекст: Елизавета Шишкова

Константин Богомолов подал прошение об освобождении от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, так как совмещать несколько руководящих постов невозможно, передает ТАСС.

Источник из окружения режиссера объяснил, что Богомолову пришлось выбирать между работой в театре и вузе, поскольку устав Школы-студии прямо запрещает совмещение должностей.

«Все-таки нужно было что-то выбрать в этой ситуации: или Школу-студию, или театр. Есть положения, по которым ты не можешь возглавлять серьезные структуры – да и несерьезные тоже – так, чтобы это происходило одновременно, нельзя совмещать. Тем более если речь идет о театре и вузе. Или одно, или другое. Руководить и тем, и тем невозможно. Это единственное логическое объяснение», – заявила собеседница агентства.

Согласно уставу Школы-студии МХАТ, ректору запрещено занимать другие оплачиваемые руководящие должности вне института, за исключением творческого руководства. Богомолов с 2019 года возглавляет Театр на Малой Бронной, а с 2024 года – объединенный Театр-сцену «Мельников», что и стало препятствием для совмещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Константин Богомолов обратился к министру культуры с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

Ранее режиссер был назначен исполняющим обязанности ректора, поскольку, как поясняли в Минкульте, полностью соответствует требованиям и обладает необходимыми компетенциями.

Богомолов сообщал, что намерен обновить традиции вуза и лично набрать собственный актерский курс.