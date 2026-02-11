Президентский фонд выделил 1 млрд рублей на 157 экологических проектов

Tекст: Дарья Григоренко

Президентский фонд природы профинансирует 157 экологических проектов на общую сумму 1 млрд рублей. Итоги конкурса подвели на заседании Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных инициатив, где отметили, что на конкурс поступило 939 заявок от заповедников, НКО, ученых и команд экологов.

Гранты президента РФ получат авторы наиболее обоснованных и актуальных проектов, прошедших акселератор – финалисты доработали идеи до полноценного проектного уровня.

Экспертное жюри рассмотрело 252 заявки, оценивая каждую по десяти критериям, в том числе с помощью искусственного интеллекта, чье мнение не влияло на итоговый результат. Победителями признаны более 60% финалистов – это в основном практики и специалисты, непосредственно работающие в сфере охраны природы. Такой масштаб грантовой поддержки в природоохранном секторе назван беспрецедентным.

Проекты-победители начнут реализовываться с 1 марта и охватывают широкий спектр направлений – от сохранения исчезающих видов до обустройства туристических маршрутов. Крупные гранты получили, в частности, проект по восстановлению Каштаковского маршрута в нацпарке «Красноярские Столбы», программа полувольного разведения кулика-лопатня на Чукотке, а также проекты по изучению и защите дальневосточных китообразных, манула и амурского горала.

На заседании также приняли положение о новом конкурсе, стартующем 1 сентября 2026 года, чтобы обеспечить сообществу стабильные и понятные правила участия. Заседание прошло на площадке фестиваля «Первозданная Россия», который в этом году также получил поддержку фонда.