Назначен исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Tекст: Вера Басилая

Назначение Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ официально объявила министр культуры России Ольга Любимова.

Любимова в канале Max отметила, что Богомолов является признанным режиссером театра и кино, драматургом и поэтом, внесшим значительный вклад в современное российское искусство. Он удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» за вклад в развитие сценического искусства.

Богомолов с 2019 года возглавляет Театр на Малой Бронной, а с 2024 года занимает пост художественного руководителя Театра-сцены «Мельников». Министр подчеркнула, что Богомолов успешно совмещает работу руководителя с педагогической деятельностью и регулярно проводит мастер-классы в Московской школе нового кино.

Ольга Любимова выразила благодарность Богомолову за профессионализм, преданность делу и вклад в сохранение культурного наследия России, пожелав ему успехов на новом посту.

Известный российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет.

Президент России Владимир Путин присвоил Константину Богомолову почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».