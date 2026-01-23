  • Новость часаКремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
    23 января 2026, 13:33 • Новости дня

    Назначен исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ

    Режиссер Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

    Tекст: Вера Басилая

    Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

    Назначение Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ официально объявила министр культуры России Ольга Любимова.

    Любимова в канале Max отметила, что Богомолов является признанным режиссером театра и кино, драматургом и поэтом, внесшим значительный вклад в современное российское искусство. Он удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» за вклад в развитие сценического искусства.

    Богомолов с 2019 года возглавляет Театр на Малой Бронной, а с 2024 года занимает пост художественного руководителя Театра-сцены «Мельников». Министр подчеркнула, что Богомолов успешно совмещает работу руководителя с педагогической деятельностью и регулярно проводит мастер-классы в Московской школе нового кино.

    Ольга Любимова выразила благодарность Богомолову за профессионализм, преданность делу и вклад в сохранение культурного наследия России, пожелав ему успехов на новом посту.

    Известный российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет.

    Президент России Владимир Путин присвоил Константину Богомолову почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    22 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Слуцкий предложил амнистию для уже ввезенного в Россию оборудования майнеров
    Слуцкий предложил амнистию для уже ввезенного в Россию оборудования майнеров
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой провести в России амнистию оборудования для добычи криптовалют, которое ранее было ввезено с нарушениями при оформлении документов. С таким предложением он выступил на первом политическом криптофоруме ЛДПР, подчеркнув, что без подобных мер часть рынка может окончательно уйти в тень.

    По словам Слуцкого, к середине 2025 года в специальных реестрах Федеральной налоговой службы зарегистрированы более тысячи майнеров, что составляет примерно треть от общего числа предпринимателей и компаний, работающих в этой сфере, передает ТАСС. Однако процесс легализации тормозится из-за проблем с оборудованием, которое ввозилось в страну с ошибками в документах.

    Как отметил лидер ЛДПР, владельцы такой техники опасаются возможной ответственности и потому не спешат заявлять о себе официально. В этой связи он напомнил о сути предлагаемой меры: «Эти майнеры сейчас не торопятся подавать заявления на включение в реестры ФНС, опасаясь ответственности за использование такого оборудования для майнинга. Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр».

    По мнению депутата, амнистия позволит ускорить легализацию криптоиндустрии и снизит риски ухода участников рынка в нелегальный сектор из-за страха санкций за использование незарегистрированной техники.

    Помимо этого, Слуцкий считает необходимым установить для действующих игроков крипторынка переходный период продолжительностью до полутора лет. Такой срок, по его словам, даст бизнесу возможность адаптироваться к новым правилам, а государству – выстроить взвешенную систему регулирования отрасли.

    Отдельно глава ЛДПР указал на важность диалога между регуляторами и рынком. Он призвал Банк России и Министерство финансов РФ наладить системное взаимодействие с представителями майнингового сообщества для совместной работы над законодательством. По его оценке, это поможет регуляторам лучше понять специфику крипторынка и более точно настроить правовые механизмы его регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы во главе с Николаем Шульгиновым внесли законопроект о штрафах за нарушение правил майнинга.

    Комментарии (5)
    22 января 2026, 21:53 • Новости дня
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на публичные оскорбления со стороны Владимира Зеленского.

    Глава киевского режима, выступая в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник», передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого», – написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он также подчеркнул, что несмотря на обострившиеся разногласия, Венгрия продолжит поставки электроэнергии и топлива на Украину, а также будет оказывать поддержку беженцам.

    Завершая заявление, премьер-министр добавил, что, по его мнению, «жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает», подписав сообщение «Виктор».

    Ранее Орбан обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию.

    Комментарии (13)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 20:18 • Новости дня
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    @ Markus Schreiber/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время своего выступления на форуме в Давосе Владимир Зеленский был вынужден завершить разговор по просьбе журналистов, которые указали на нехватку времени.

    Во время выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе его поторопили представители организаторов, передает РИА «Новости».

    Во время дискуссии журналист обратился к президенту Украины со словами: «Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев». После этого собеседник отметил, что люди за спиной Зеленского жестами показывают на время. Ситуация произошла в момент, когда глава украиycкого режима отвечал на вопросы. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.

    Комментарии (5)
    22 января 2026, 17:24 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию

    Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что собирается посетить Россию в рамках председательства страны в ОБСЕ, не уточнив дату визита.

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.

    Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».

    Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.

    Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.

    До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.

    А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.

    Комментарии (16)
    22 января 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага, сообщил в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.

    Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей официальной публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Эта операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников», – заявил Макрон. По его словам, действия французских военных проходили совместно с партнерами.

    В публикации подчеркивается, что операция по задержанию судна связана с выполнением международных санкций. Французские власти пока не раскрывают детали о названии танкера и о дальнейших шагах в отношении задержанного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральные полицейские Германии запретили нескольким российским судам проходить через территориальные воды страны.

    Германия начала отказывать во входе в свои воды якобы связанным с Россией судам.

    Комментарии (27)
    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    Комментарии (10)
    22 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Хинштейна прооперировали после ДТП

    Хинштейн сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП

    Хинштейна прооперировали после ДТП
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что находится в Курской областной клинической больнице после дорожно-транспортного происшествия.

    Он рассказал, что врачи уже провели ему операцию, однако травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

    «Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь», – заявил Хинштейн в видеообращении в своем Telegram-канале.

    Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области.

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 14:52 • Новости дня
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочая поездка губернатора Курской области Александра Хинштейна в Конышевский район сорвалась после того, как на скользкой трассе в Курской области служебный автомобиль вынесло на обочину.

    Хинштейн рассказал в Telegram-канале политика об инциденте на дороге, произошедшем во время его рабочей поездки. По словам губернатора, причиной происшествия стала неблагоприятная погода, из-за которой автомобиль потерял управление.

    «Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», – отметил губернатор.

    Александр Хинштейн также принес извинения жителям, встреча с которыми сорвалась из-за дорожного происшествия. Он пообещал наверстать упущенное после выздоровления и призвал граждан соблюдать осторожность во время поездок.

    Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов.

    Комментарии (5)
    23 января 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины без сделки

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе Киева от переговоров с Россией Украина может лишиться еще большего числа своих территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирное соглашение с Россией, передает РИА «Новости».

    При этом Трамп отметил, что в его представлении Владимир Путин изначально хотел получить всю территорию Украины.

    По его мнению, дальнейшее отсутствие договоренностей между Киевом и Москвой может привести к новым территориальным потерям Украины.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, однако прошлые встречи не привели к результатам.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий до сих пор остается самым сложным и нерешенным. Многие жители Украины стали выражать готовность к территориальным уступкам ради мира после перебоев с электроэнергией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что без согласования территориального вопроса по формуле переговоров в Анкоридже невозможно достичь долгосрочного урегулирования.

    Комментарии (8)
    23 января 2026, 07:08 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Ушаков: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и американские представители «на двоих» определили параметры дальнейших действий по украинскому урегулированию, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов США с украинской стороной и с европейскими партнерами, указал Ушаков, передает РИА «Новости».

    Встреча была необходима, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий», добавил он.

    Стороны уже согласовали следующий шаг в рамках достигнутых договоренностей. Им станут запланированные встречи профильных рабочих групп в ОАЭ.

    Трехстороннюю структуру по безопасности возглавил начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. В двустороннюю группу по экономическим вопросам вошли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

    Напомним, президент России провел переговоры с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, а также с комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Встреча длилась около четырех часов. Она началась в 23.25 мск, а завершилась после 03.00 мск.

    Комментарии (4)
    22 января 2026, 22:23 • Новости дня
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью

    Экс-глава Гагаузии Влах заявила о подготовке Санду плана по Приднестровью

    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Молдавии разрабатывают план по урегулированию приднестровского вопроса без публичного обсуждения, что вызовет недовольство в стране, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

    Власти Молдавии разрабатывают план по урегулированию ситуации в Приднестровье без публичного обсуждения, что вызывает обеспокоенность в обществе, передает РИА «Новости». Об этом заявила бывший глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

    По ее словам, чем больше секретности в действиях правительства, тем больше вопросов возникает у граждан.

    Влах считает, что речь идет о вопросе исключительной общественной значимости, поэтому власти должны начать открытую коммуникацию уже на ранней стадии обсуждения. По мнению политика, без этого существует риск столкнуться с негативной реакцией общества на итоги работы правительства. Она отметила, что эффективное решение приднестровской проблемы возможно только при широком международном консенсусе.

    Политик также обратила внимание на необходимость прояснения степени участия представителей Тирасполя и круга внешних партнеров, с которыми обсуждается этот план. Влах задала ряд принципиальных вопросов, в том числе о возможном вынесении решения на референдум, необходимости изменений в конституцию и влиянии процесса на будущие мандаты руководства республики.

    В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, а Евросоюз и США выступают наблюдателями. Последняя встреча министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошла осенью 2019 года в Братиславе.

    Ранее режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья был продлен до 15 февраля из-за перебоев в поставках газа.

    Министр иностранных дел Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус Молдавии в СНГ.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на референдуме проголосовала бы за объединение с Румынией, но большинство граждан выступают против, хотя дискуссии об идее унионизма усиливаются.

    Комментарии (3)
    23 января 2026, 10:10 • Новости дня
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Новый переговорщик США Грюнбаум впервые участвовал во встрече с Путиным

    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум впервые принял участие в переговорах между российской и американской делегациями, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Грюнбаум является старшим советником Белого дома и специалистом по экономическим вопросам. По его словам, участие Грюнбаума расширило состав американской делегации на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости».

    Помощник российского президента также уточнил, что встреча была специально сфокусирована на получении информации по итогам контактов США с представителями Киева и Европы. Целью переговоров было определение совместных параметров дальнейших действий между Россией и США.

    В результате переговоров был согласован следующий шаг – проведение встреч рабочих групп в ОАЭ. Там пройдет заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности под руководством адмирала Игоря Костюкова, а также российско-американской рабочей группы по экономическим делам, в которую вошли Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

    Встреча Путина и Уиткоффа началась в четверг в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа.

    Со стороны России во встрече принимали участие Ушаков и Дмитриев. Со стороны США на переговорах присутствовали основатель Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джошуа Грюнбаум.

    Комментарии (10)
    22 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что европейские страны перестали видеть в Украине самостоятельную ценность и используют ее как инструмент против России.

    Европейские страны и Евросоюз больше не рассматривают Украину как самостоятельную ценность, а фактически пожертвовали ею ради продолжения противостояния с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что, по его мнению, западные спонсоры Киева заинтересованы лишь в продолжении вооруженного конфликта и не беспокоятся о судьбе самой Украины, передает РИА «Новости».

    «Все, что мы сегодня услышали, подтверждает тот факт, что европейские спонсоры киевского режима по-прежнему заинтересованы в продолжении вооруженного противостояния Украины с Россией. Мечты о «стратегическом поражении» нашей страны отложены в сторону, задача максимум – за остающееся до краха киевской хунты время как можно сильнее обескровить Россию, напакостить ей. Что при этом станет с Украиной, особо не волнует ни Берлин, ни Париж, ни Лондон, ни в общем «коллективный Брюссель» – Запад ею давно уже пожертвовал, списал как «использованный ресурс» вместе с ее населением», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

    Дипломат также выразил мнение, что ради поддержания конфликта Владимир Зеленский и его соратники идут на различные провокации. Он воспользовался возможностью поблагодарить иностранных партнеров, которые осудили попытку атаки на государственную резиденцию президента России в ночь на 29 декабря 2025 года.

    Полянский отметил, что техническая экспертиза украинского беспилотника, сбитого в Новгородской области, доказала, что целью атаки была именно резиденция президента России. По словам дипломата, этот случай еще раз показал террористическую сущность киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры опасаются, что Россия откажется обсуждать урегулирование конфликта на Украине.

    До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва отслеживает переговоры США, ЕС и киевского режима по урегулированию на Украине.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.

    Комментарии (8)
    22 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной

    Юрист Кудряшов: Лурье может взыскать с Долиной 5 млн рублей за судебные издержки

    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полина Лурье сможет взыскать с Ларисы Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки, сообщил юрист Александр Кудряшов.

    Окончательную сумму определит суд после анализа представленных доказательств и обстоятельств дела, отметил он, передает «Газета.Ru».

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что новый иск к певице будет подан в течение 10 дней. Точная сумма, которую планирует получить Лурье, пока неизвестна, однако Кудряшов отметил, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

    «Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела – включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам», – сообщил юрист.

    Он добавил, что в связи с крупной суммой иска, превышающей 100 млн рублей, и необходимостью множества процессуальных действий сумма взыскания может составить от 1 млн до 5 млн рублей.

    В понедельник квартира Долиной официально перешла Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках.

    Комментарии (5)
    23 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    @ Chip Somodevilla/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В январе 2025 года сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп обратился в лондонскую полицию после того, как стал свидетелем нападения на знакомую во время видеосвязи, сообщает The New York Times.

    Детали звонка Бэррона Трампа в городскую полицию Лондона стали известны во время судебного процесса, передает The New York Times.

    В ночь на 18 января 2025 года он сообщил о нападении на женщину, увидев происходящее по видеосвязи. Трамп не назвал себя оператору, но предоставил имя и адрес потерпевшей и подчеркнул срочность ситуации.

    Женщина, о которой шла речь, рассказала в суде, что «этот звонок был как знак свыше» и помог спасти ей жизнь. Позже она подтвердила, что именно Трамп вызвал полицию. По данным прокуратуры, до этого она дважды сама пыталась дозвониться до экстренных служб, но ее звонки были прерваны.

    Обвиняемый, россиянин Матвей Румянцев, отрицал вину и заявил, что в ту ночь женщина якобы вела себя агрессивно по отношению к нему. Во время видеозвонка он специально направил камеру на нее. Прокуроры использовали запись звонка Трампа и его электронное письмо как доказательства по делу.

    Бэррон Трамп лично на суде не появится, но его свидетельские показания и переписка с полицией стали частью материалов процесса. Обвинения против Румянцева включают изнасилование, удушение и давление на потерпевшую с целью отказа от обвинений.

    Бэррон Уильям Трамп – младший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа и единственный ребенок от его третьей жены Мелании Трамп.

    Комментарии (4)
