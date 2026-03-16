Захарова назвала санкции ЕС против журналистов «синдромом хронического двуличия»

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель МИД отметила в своем Telegram-канале, что страны ЕС на протяжении многих лет игнорируют убийства российских журналистов со стороны киевских властей, однако теперь объявили российских коллег «главным источником угроз для мирового информационного общества».

Захарова подчеркнула, что «синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны».

«Пациент будет и далее все глубже погружаться в гриппозные галлюцинации о своем якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма», – подчеркнула Захарова.

Напомним, в понедельник ЕС расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.