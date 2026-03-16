    Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
    У самой влиятельной женщины США диагностировали рак
    Экс-спикер конгресса США предложил прорыть обход Ормузского пролива ядерными бомбами
    Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой
    Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    Обломки сбитых Израилем ракет упали вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    16 марта 2026, 22:48 • Новости дня

    Захарова назвала санкции ЕС против журналистов «синдромом хронического двуличия»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение санкций Евросоюза против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как проявление «синдрома хронического двуличия».

    Представитель МИД отметила в своем Telegram-канале, что страны ЕС на протяжении многих лет игнорируют убийства российских журналистов со стороны киевских властей, однако теперь объявили российских коллег «главным источником угроз для мирового информационного общества».

    Захарова подчеркнула, что «синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны».

    «Пациент будет и далее все глубже погружаться в гриппозные галлюцинации о своем якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма», – подчеркнула Захарова.

    Напомним, в понедельник ЕС расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    16 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    Евросоюз внес в санкционные списки российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

    Решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. В документе говорится, что оба были включены в санкционный перечень в связи с «конфликтом на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц.

    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    16 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине и сопровождался требованием конфиденциальности, но Париж сам все «слил» в прессу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

    Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

    Официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Лавров призывал президента Эммануэля Макрона не устраивать из дипломатических переговоров публичное шоу.

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    16 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%

    Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 29%

    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%
    @ Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В европейских подземных хранилищах осталось менее 29% газа, и страны ЕС уже расходуют не летние закачки, а запасы прошлых лет.

    По сведениям Gas Infrastructure Europe, уровень запасов опустился ниже 29%, передает ТАСС.

    Отбор 14 марта составил порядка 177 млн кубометров, а закачка достигла 91 миллиона. Сейчас общий объем топлива в системе оценивается примерно в 32 млрд кубометров.

    Суммарный показатель изъятий с начала месяца оказался минимальным за девять лет. Текущая заполненность хранилищ на 13,02% отстает от среднего значения за последние пять лет. Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года.

    С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 67,5 млрд кубометров газа.

    Государства Евросоюза еще в середине февраля исчерпали объемы, закачанные летом, и теперь расходуют остатки предыдущих лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром сообщил о снижении уровня запасов газа в европейских ПХГ до 29,1%.

    Страны Евросоюза еще в середине февраля полностью использовали весь закачанный к зиме объем топлива.

    16 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза Polexit, выхода Польши из Евросоюза, реальна, заявил премьер Польши Дональд Туск.

    Дискуссия о Polexit обострилась после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по европейской программе SAFE, передает РИА «Новости».

    «Polexit – это реальная угроза сегодня», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его словам, к такому сценарию стремятся праворадикальные партии Польши, а также оппозиционная партия «Право и справедливость», для которых Навроцкий «является покровителем».

    Премьер заявил, что Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Виктором Орбаном также стремятся разрушить союз. Это, по его мнению, стало бы катастрофой для Польши. Туск пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить выход страны из Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в правительстве заявили, что Навроцкий, наложив вето на закон о программе SAFE, совершил «акт измены народу». Программа SAFE была запущена с целью содействия оборонным инвестициям в Евросоюзе. Туск уверял, что своим существованием SAFE обязана исключительно польской настойчивости.

    16 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о потере авторитета Европы из-за пассивности перед США и осудил торговое соглашение с Вашингтоном.

    Как заявил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз теряет авторитет, поскольку не противостоит действиям бывшего президента США Дональда Трампа, передает Politico.

    Он обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия и призвал отклонить торговое соглашение с США, заключенное летом прошлого года. По словам Борреля, война США против Ирана «незаконна согласно международному праву и не оправдана угрозой, как утверждали некоторые».

    Боррель подчеркнул, что фон дер Ляйен «превышает свои полномочия» в вопросах внешней политики, и отметил её «систематическую предвзятость в пользу США и Израиля». Он обратил внимание на то, что Европа страдает от высоких цен на энергоресурсы, в то время как Трамп открыто радуется выгоде для США как экспортёра нефти.

    Кроме того, Боррель похвалил премьер-министра Испании Педро Санчеса за его критическую позицию по отношению к ударам Трампа по Ирану. Он также призвал нового главу европейской дипломатии Кайю Каллас жестко осуждать нарушения международного права «со стороны России, Израиля или США», чтобы Евросоюз не терял доверия, применяя нормы избирательно.

    Экс-глава дипломатии остро раскритиковал торговое соглашение, заключённое фон дер Ляйен и Трампом, назвав его «несправедливым с самого начала», поскольку США ввели 15% тарифы на европейские товары, а ЕС – снизил свои. На фоне растущей оппозиции внутри Европарламента представители фон дер Ляйен отказались от комментариев по поводу этих заявлений.

    Боррель также высказался о блокировке 90 млрд евро помощи Украине после вето со стороны Венгрии и Словакии, заявив, что эти страны «открыто нарушили принцип искреннего сотрудничества», предусмотренный договорами ЕС. По его мнению, остальные 25 стран могут выделить Украине мостовой кредит до утверждения европейского займа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли к Ормузскому проливу, что было расценено как проявление слабости.

    Президент Польши Анджей Дуда действует в интересах США, вызывая недовольство армии и премьер-министра страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США стремятся разделить Европу.

    16 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Бугаев уверенно и красиво победил, вновь подтвердив свой высокий чемпионский титул.

    Путин подчеркнул, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Президент также выразил гордость за всю российскую команду, которая показала отличные результаты на нынешних Паралимпийских зимних играх.

    «Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», – говорится в телеграмме.

    В завершение своего обращения Путин пожелал Бугаеву новых достижений и всего самого доброго.

    Напомним, лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев Россию.

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады.

    16 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    Умер один из старейших актеров МХАТ Голиков
    Умер один из старейших актеров МХАТ Голиков
    @ vk.com/mxat_teatr

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер труппы МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков скончался в понедельник на 81-м году жизни.

    Информацию о смерти артиста подтвердили в пресс-службе театра, передает ТАСС. Отмечается, что Голиков был одним из самых старейших актеров коллектива.

    «Андрей Борисович умер сегодня, ему было 80 лет. Он был одним из старейших актеров нашего театра», – заявили представители МХАТ имени М. Горького.

    Ранее умер советский актер из фильма «Кавказская пленница» Николай Гаро.

    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Каллас: ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    16 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив
    Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной темой встречи глав МИД стран Евросоюза будет обсуждение возможностей открытия Ормузского пролива, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Как заявила Каллас, главной темой заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза станет обсуждение вопросов, связанных с обеспечением открытости Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке пролива, который играет ключевую роль в поставках нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    По словам Каллас, министры обсудят возможность отправки военных кораблей стран ЕС в Ормузский пролив, чтобы гарантировать свободу судоходства в регионе. Она отметила: «Главной темой станет вопрос, как обеспечивать поддержание открытым Ормузского пролива».

    Каллас также подчеркнула, что у Евросоюза уже есть военно-морская миссия Aspides в Красном море, и сейчас обсуждается возможное расширение ее мандата, сообщает ТАСС. При этом глава европейской дипломатии признала, что решение будет непростым, так как странам ЕС предстоит определиться, готовы ли они задействовать свои военные корабли в новых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США пытаются расколоть Европу. Каллас отвергла предложение о создании Совета безопасности Европы. Она также заявила, что в санкции против России будут включены рестрикции по криптовалютам.

    16 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

    Герасимов: «Южная» группировка широким фронтом движется к Славянску

    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.

    «На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

    Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    16 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту

    Лавров сообщил о давлении ЕС на Сербию по участию в украинском конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.

    Европейский союз рассматривает присоединение Сербии к политике Брюсселя по украинскому конфликту как обязательное условие дальнейшей евроинтеграции, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что ЕС требует от Белграда полного следования внешнеполитическому курсу Евросоюза, включая вопросы безопасности и поддержку антироссийских санкций.

    Лавров отметил, что Москва регулярно обсуждает с сербскими коллегами, как Белграду реагировать на два ключевых ультиматума Брюсселя: признание независимости Косово и интеграцию во внешнеполитическую доктрину ЕС. По его словам, эти вопросы сохраняют актуальность на фоне стремления Сербии сохранить европерспективу.

    «То, что брюссельская бюрократия под требованием полностью поддерживать внешнеполитические действия, действия в сфере безопасности, которые Евросоюз предпринимает, требует этого и от Сербии, и то, что она прежде всего понимает под этим присоединение к войне против Украины, у меня сомнений никаких нет», – заявил Лавров. Министр добавил, что, по мнению Москвы, Сербия оказалась в сложной ситуации под давлением европейских требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    16 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    Суд отпустил Лерчек из-под ареста из-за болезни
    Суд отпустил Лерчек из-под ареста из-за болезни
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд изменил меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой обнаружили онкологическое заболевание, и отпустил ее из-под домашнего ареста.

    Также было приостановлено производство по уголовному делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    В понедельник суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр.

    В декабре Лерчек отказалась признать вину по делу о выводе средств за рубеж.

    16 марта 2026, 08:30 • Новости дня
    Евродепутаты не смогли найти Иран на карте

    Le Parisien: Евродепутаты не смогли найти Иран на карте и вызвали скандал

    Tекст: Вера Басилая

    Скандал в Европарламенте (ЕП) возник после того, как евродепутаты не смогли найти Иран на карте и перепутали Исламскую республику с Болгарией и Турцией, сообщает Le Parisien.

    Французское издание Le Parisien сообщило о конфузе в Европарламенте, где политики провалили проверку знаний географии, передают «Вести».

    Депутат от социалистов Эмма Рафовиц перепутала Исламскую Республику с Болгарией, а ее коллега Фабьенн Келлер указала на Турцию.

    Другие парламентарии ошибочно приняли за Иран Афганистан и Саудовскую Аравию. Видеозапись с неудачными поисками страны быстро распространилась в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди пользователей интернета.

    Депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри заявила: «Эти ошибки можно было бы посчитать забавными, если бы в ЕП не голосовали по поводу конфликта на Ближнем Востоке».

    Министры иностранных дел стран ЕС не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

    Разногласия в руководстве Евросоюза обострились на фоне попыток скоординировать единый ответ на действия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

    Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

