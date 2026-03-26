При обстреле Белгородской области дронами ВСУ ранены три человека

Из-за атак дронов ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на населенные пункты Белгородской области были ранены три мирных жителя, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в Мах. Пострадали две женщины в поселке Октябрьский Белгородского округа и мужчина в Грайвороне. Женщины самостоятельно обратились в больницу, у них диагностированы баротравмы, у мужчины – множественные осколочные ранения головы, предплечья и живота.

По словам Гладкова, в Грайвороне дроны также ударили по гаражу, пристроенному к частному дому, что привело к возгоранию крыши после детонации. Еще один беспилотник выбил стекла в частном доме. В селе Доброе повреждены три легковушки и два частных домовладения, в селе Гора-Подол выбиты окна частного дома, пострадали коммерческий объект и автомобиль.

В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал парковку, были повреждены «Газель» и автобус. В самом Белгороде после падения обломков сбитого беспилотника выбито заднее стекло легкового автомобиля.

В городе Шебекино от ударов дронов повреждены полуприцеп грузовика и коммерческий объект. В поселке Маслова Пристань два беспилотника атаковали парковку сельхозпредприятия, вспыхнули три легковых автомобиля, повреждены еще 16 машин.

Также в Краснояружском округе поселок Красная Яруга был атакован FPV-дроном, выбиты окна частного дома, повреждены социальный объект и два автобуса в селе Сергиевка. В селе Отрадовка в результате детонации дрона посечен забор частного домовладения. В поселке Борисовка беспилотник атаковал легковой автомобиль, транспортное средство повреждено.

Ранее в четверг при атаке дронов со стороны ВСУ пострадала мирная жительница села Белянка в Белгородской области. А накануне при атаках ВСУ на регион погибли три мирных жителя, еще один человек получил ранения. В тот же день в области ракетный обстрел ВСУ повредил энергоинфраструктуру.



