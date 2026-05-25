Спровоцировавшего ДТП в Нижнем Новгороде водителя Mercedes поместили в изолятор
Молодого человека за рулем элитного кабриолета Mercedes, протаранившего два автомобиля на встречной полосе и отказавшегося от медицинского освидетельствования, задержали до выяснения обстоятельств.
Правоохранительные органы задержали виновника резонансной аварии, передает РИА «Новости».
В региональном управлении МВД сообщили: «21-летний фигурант уголовного дела по факту совершения действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, до избрания меры пресечения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ». Следователи планируют просить суд о домашнем аресте для нарушителя.
Авария произошла 20 мая, когда водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Обошлось без пострадавших, однако автомобили получили серьезные повреждения. Желтый кабриолет виновника признали вещественным доказательством и перевезут на специальную стоянку.
По данным местных изданий, за рулем находился сын покойного местного миллиардера. После инцидента он записал видео, где хвастался потерей 5 млн рублей и нецензурно советовал малоимущим не обижаться. Позднее молодой человек опубликовал извинения, пояснив, что находится в реабилитационном центре для людей с алкогольной зависимостью.
На автомобилиста составили четыре протокола, включая отказ от проверки на трезвость. Выяснилось, что с 2025 года он накопил 161 административный штраф. Сейчас против злостного нарушителя возбуждены уголовные дела об агрессивном вождении и хулиганстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов-младший публично попросил прощения за свои поступки.