Суд Казахстана обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 1,4 млрд долларов
Суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».
Суд Международного финансового центра «Астана» удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении арбитражного решения против Газпрома, передают «Вести». Российская корпорация обязана выплатить украинской стороне 1,13 млрд долларов основного долга, а также проценты, штрафы и судебные издержки.
Общая сумма требований превышает 1,4 млрд долларов. Спор связан с соглашением о транзите российского природного газа через территорию Украины, которое было подписано в 2019 году.
Окончательное решение международного арбитража в Цюрихе вынесли в июне прошлого года, после чего «Нафтогаз» запросил у российской компании выплату в размере 1,37 млрд долларов. При этом Газпром не признает юрисдикцию международных инстанций по спорам с украинской стороной. Ранее российская компания подала новый иск к чешской фирме NET4GAS, касающийся экономического спора.
Суд в Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на решение о выплате «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов.
Ранее Арбитражный суд Петербурга запретил украинской компании добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской корпорации.
При этом российская инстанция увеличила сумму неустойки для «Нафтогаза» до 1,35 млрд долларов.