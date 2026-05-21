Пушилин сообщил о гибели женщины и восьми пострадавших при атаке БПЛА
В результате массированного налета украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Донецкой народной республики погибла женщина, еще восемь мирных жителей получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в Max, что в четверг под огнем оказался Красногвардейский район Макеевки.
«Один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня из-за киевской агрессии», – сообщил руководитель региона.
Жертвой атаки беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры стала местная жительница. Пять человек получили ранения средней степени тяжести, еще трое также пострадали. Глава республики отметил, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, зафиксированы повреждения гражданских объектов.
Двумя днями ранее в результате атаки украинских беспилотников в ДНР погибли два человека.
Ранее женщина и двое мужчин в Великоновоселковском муниципальном округе пострадали при атаке дронов ВСУ.