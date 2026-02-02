ФСБ предотвратила теракт смертника по заданию Киева в Крыму

ФСБ предотвратила теракт смертника с килограммом взрывчатки в Крыму

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в административном здании УФСБ в Крыму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, попытку совершения теракта организовали спецслужбы Украины, используя втемную жителя Крыма в качестве смертника.

В ЦОС ФСБ заявили: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена очередная попытка совершения террористического акта в отношении сотрудников ФСБ России, организованного спецслужбами Украины». По информации следствия, уголовное дело возбуждено в отношении И. Кринова по статьям о покушении на террористический акт, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых веществ. Его объявят в международный розыск, задержат и привлекут к ответственности.

Силовики установили, что представитель украинских сил специальных операций связался с жителем Крыма через Telegram. Он представился сотрудником ФСБ и предложил «службу в органах безопасности». В качестве задания мужчину попросили доставить в здание УФСБ аудиоколонку с функцией записи для выявления «предателей».

На контрольно-пропускном пункте мужчину задержали. Внутри колонки оказалось замаскированное взрывное устройство осколочно-фугасного действия на одном килограмме взрывчатки иностранного производства, с электродетонатором и поражающими элементами из шариков подшипника. Механизм приводился в действие исполнителем.

Как уточняют правоохранители, подрыв устройства мог привести к гибели как сотрудников ФСБ, так и самого исполнителя, который не знал о преступных намерениях организаторов и был использован как смертник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сотрудники ФСБ ликвидировали россиянина, который готовил теракты на Ставрополье.

ФСБ в этом году также предотвратила теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса в Петербурге.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе девушку за подготовку теракта против российских военных.