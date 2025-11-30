По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Рубио заявил о «хорошем понимании» Вашингтоном позиции России по Украине
Соединенные Штаты хорошо понимают позицию российского руководства по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«У нас есть довольно хорошее понимание их взглядов», – приводит слова Рубио РИА «Новости».
Он уточнил, что представители США регулярно взаимодействуют с российскими коллегами «на разных уровнях».
Рубио отметил, что Москва должна «быть частью уравнения» в урегулировании ситуации на Украине. В этом контексте он сообщил, что переговоры «продолжатся позднее на неделе, Уиткофф отправляется в Москву».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.
Рубио заявил, что Вашингтон реалистично относится к сложности переговорного процесса по Украине. Американская сторона провела встречу с украинской делегацией во Флориде.