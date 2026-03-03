«Диктант Победы» стал лучшим народным проектом премии «Знание»

Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.5 комментариев
Премию «Знание» и звание лучшего просветительского проекта в номинации «Народный выбор» получила международная историческая акция «Диктант Победы».
Международная историческая акция «Диктант Победы», организованная партией «Единая Россия», стала лауреатом премии «Знание» как лучший просветительский проект по итогам народного голосования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В 2025 году количество участников диктанта достигло 2 млн 750 тыс. человек из 97 стран, что стало новым рекордом для этого мероприятия.
Награду представителю партии, координатору проекта «Историческая память» и главе Центрального исполкома Александру Сидякину вручила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Проекту «Единой России» «Историческая память» в этом году – 20 лет. За это время мы восстановили почти 150 разных культовых и религиозных объектов. Восемь лет назад мы вышли с идеей, что надо бороться с фальсификациями истории. В первый раз в нём приняли участие всего 35 тысяч человек, а в этом году – 2 млн 750 тыс. участников. 97 стран мира и 35 тыс. площадок. Это самое массовое историческое международное тестирование», – заявил Сидякин.
Восьмой по счету «Диктант Победы» состоится 24 апреля. В течение 45 минут участникам предстоит ответить на 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. За годы существования акции число площадок увеличилось в 27 раз, а количество участников выросло в 18 раз.
Главный редактор телеканала Russia Today (RT) и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян стала победителем в номинации «За общий вклад в просвещение».
Лучшим просветительским проектом признали программу «Разговоры о важном».
В номинации «За вклад в просвещение в сфере »Наука и Технологии«» награду получила заместитель генерального директора НИР «Иннопрактика» Наталья Попова.