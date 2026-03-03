  • Новость часаМИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    Война на Ближнем Востоке сломила ПВО Украины
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Саратова
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 21:50 • Новости дня

    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме

    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп ударил канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге во время пресс-конференции в Белом доме.

    Трамп, отвечая на вопрос журналиста о политике в отношении Германии, заявил: «Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно». После этих слов он со смехом легонько стукнул Мерца, сидящего рядом, по ноге, передает «Российская газета».

    Мерц также выступил на пресс-конференции, отметив, что конфликт между США, Израилем и Ираном наносит ущерб экономике Германии. Он подчеркнул, что этот конфликт должен быть завершен как можно скорее.

    Ранее в Германии предрекли новый миграционный кризис из-за войны с Ираном.

    3 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что США располагают «почти неограниченными запасами» боеприпасов, однако этот уровень его не устраивает.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и большого калибра в стране «никогда не были такими большими и качественными», передает РИА «Новости».

    По его словам, Соединенные Штаты располагают практически неограниченными запасами оружия, достаточными для ведения войн «вечно» и с успехом. Трамп отметил: «Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

    «В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы», – написал президент в соцсети Truth Social.

    В другой публикации Трамп сообщил, что значительная часть американских боеприпасов хранится в странах, расположенных далеко за пределами США. Он написал в соцсети Truth Social, что «в отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения».

    Ранее Трамп пообещал увеличить темпы производства вооружений.

    The Washington Post писала, что гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что скажется на конфликте на Украине.

    Высшее военное руководство США выразило опасения из-за возможной атаки на Иран на фоне исчерпания запасов ракет и отсутствия широкой поддержки союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.

    3 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе

    Дипломат Долгов: Запад замалчивает ужасную трагедию в Иране с ударом по школе в Иране

    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Совбезе ООН часто поднимаются важные темы, например, защита детей. Но в дискуссиях не всегда выясняются виновные за нарушения международных норм. Запад нередко уходит от того, чтобы прямо назвать ответственных за ту или иную трагедию, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее первая леди в США Мелания Трамп выступила в ООН с речью о безопасности детей при военных конфликтах.

    «Вопрос обеспечения безопасности детей в условиях вооруженных противостояний нужно обсуждать, в том числе на площадке ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Впрочем, по его мнению, важно делать это по-честному, открыто и без двойных стандартов, а также оперировать конкретными примерами.

    Последний из инцидентов – ужасная трагедия в Иране: не менее 150 учениц начальной школы для девочек погибли в результате ударов США и Израиля. «На Западе предпочли широко не освещать эти события. Прозвучали несколько заявлений о том, что Вашингтон и Тель-Авив проводят расследование, чья это была ракета и куда она попала», – поразился спикер.

    «Я считаю, что виновные за произошедшее должны понести наказание. Но вопрос, как это сделать и возможно ли это через дискуссию в Совете Безопасности ООН?» – добавил дипломат, признавшись, что есть сомнения на этот счет.

    Долгов с сожалением отменил, что трагедий со смертью детей много. «Сколько несовершеннолетних было убито в Донбассе, Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии? Западные политики периодически вспоминают «ужасного и страшного» Каддафи, но умалчивают про убитых мирных жителей и в том числе детей», – продолжил он.

    Вместе с тем, если в Европе или США происходит какой-то теракт на улице, в торговом центре или школе, западные СМИ неделями обсуждают это. Мы видим, что Запад не отходит от двойных стандартов в международной политике и ее медийной составляющий», – напомнил он.

    «На этом фоне здоровым контрастом звучит позиция России, призывающей к немедленному прекращения огня в Иране и возобновлению дипломатического трека – с учетом интересов всех стран Персидского залива», – резюмировал Долгов.

    Ранее первая леди США Мелания Трамп возглавила заседание Совета безопасности ООН, посвященное безопасности и образованию детей в условиях военных конфликтов, а также «продвижению толерантности и мира во всем мире», сообщает BBC.

    «США поддерживают всех детей во всем мире. Я надеюсь, что скоро воцарится мир», – заявила она, не указав, где именно. Спикер также выразила соболезнования семьям погибших американских военнослужащих, не упомянув конкретно какие-либо военные действия.

    В свою очередь, заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло заявила: «Когда вспыхивают конфликты, дети оказываются в числе тех, кто страдает наиболее сильно. За последние два дня нам напомнили об этой истине».

    «В связи с продолжающимися военными операциями в регионе школы в Израиле, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане закрылись и перешли на дистанционное обучение», – добавила она, упомянув о «сообщениях из Ирана о трагедии в начальной школе».

    Перед началом встречи посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил: «Глубоко позорно и лицемерно, что в первый же день своего председательства в Совбезе США созвали совещание высокого уровня по защите детей».

    Пор данным Тегерана, в субботу в результате американо-израильского удара по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли 165 человек, большинство из которых – дети от 7 до 12 лет. Иранские СМИ опубликовали аэрофотоснимок того, как экскаваторы роют могилы для жертв атаки.

    Центральное командование вооруженных сил США заявило, что расследует сообщения об инциденте. Госсекретарь Марко Рубио заверил, что «Соединенные Штаты не будут преднамеренно нападать на школу». Израильские военные заявили, что им «неизвестно» о каких-либо операциях ЦАХАЛ в этом районе.

    МИД России в своем заявлении осудил произошедшее. «Любые атаки по гражданским объектам – будь то в Иране или арабских странах – недопустимы и должны быть полностью исключены», – отметило ведомство. Москва также призвала к «срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому». «При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива», – уточняется в тексте.

    Напомним, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 05:41 • Новости дня
    Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН
    Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН
    @ Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Первая леди США Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН, посвященной безопасности несовершеннолетних в зонах военных конфликтов.

    «Спасибо за теплый прием», – сказала Мелания Трамп, обращаясь к членам Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

    Главной темой обсуждения стала проблема обеспечения безопасности детей и доступности образования в условиях вооруженных противостояний.

    В состав Совета Безопасности входят пять постоянных участников, включая Россию, Британию, Китай, США и Францию.

    Также в структуре присутствуют десять непостоянных членов, сменяющихся ежегодно в порядке ротации.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности.

    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    3 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    В Германии на 34% уменьшилась сумма замороженных активов россиян

    Сумма замороженных в Германии активов россиян снизилась на 34%

    Tекст: Ольга Иванова

    Объем замороженных активов граждан России в Германии упал до 2,9 млрд евро из-за успешных оспариваний санкций, пишут СМИ.

    Сумма замороженных в Германии активов россиян снизилась на 34% за последний год, передает Deutsche Welle (Немецкая медиакорпорация Deutsche Welle признана Минюстом иноагентом). В 2023 году объем таких активов составлял 4,4 млрд евро, а в 2025 году уменьшился до 2,9 млрд евро.

    В министерстве финансов ФРГ уточнили, что падение связано с успешным оспариванием санкций россиянами. Некоторые ограничения были сняты после судебных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    В МИД Германии заявили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

    3 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьба европейской экономики зависит от того, удастся ли завершить военное противостояние на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном в течение ближайших четырех недель.

    Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

    Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

    Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

    Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.

    3 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

    Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

    Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

    Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

    Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

    Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    3 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

    Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа Мадрида повысить военные расходы до 5% ВВП. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Белом доме, передает ТАСС.

    «У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что Испания хотела оставить военные расходы на уровне 2% ВВП, и даже этот уровень, по словам Трампа, «не платят». Президент подчеркнул, что в связи с этим США прекратят всю торговлю с Испанией и не хотят иметь с ней никаких дел.

    Накануне Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата. Ранее власти Испании определили укрепление связей с Китаем приоритетом во внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.


    3 марта 2026, 15:31 • Новости дня
    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране

    CBS: США будут продолжать операцию в Иране до достижения поставленных целей

    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения нескольких ключевых целей, сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

    По данным CBS News, Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    Кроме этого, глава Белого дома хочет не допустить, чтобы Тегеран «разработал ядерное оружие». Еще одна задача – лишить Иран возможности вооружать, финансировать и координировать «террористические армии» на территории других стран.

    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

    3 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    NYT: Удары США по Ирану поставили Китай перед выбором

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений, сообщает The New York Times (NYT).

    Хрупкая разрядка между Китаем и Соединенными Штатами столкнулась с новым испытанием после гибели аятоллы Али Хаменеи, передает The New York Times. Хотя Пекин осудил действия Вашингтона и Израиля, власти КНР вряд ли пойдут на ухудшение отношений из-за предстоящих торговых переговоров.

    В ближайшие недели в Пекине ожидается саммит Си Цзиньпина и Дональда Трампа для продления торгового перемирия. Аналитики отмечают, что срыв встречи обойдется Китаю слишком дорого, так как страна заинтересована в снижении пошлин и технологических ограничений.

    Бывший старший директор по делам Китая в Совете нацбезопасности США Джулиан Гевирц заявил: «Пекин гораздо больше заботится об отношениях с Соединенными Штатами, чем о событиях на Ближнем Востоке».

    Ликвидация иранского лидера произошла менее чем через два месяца после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на резкую риторику, Китай признает превосходство военных возможностей США, которые нарастили крупнейшую группировку на Ближнем Востоке с 2003 года.

    Китай опасается эскалации конфликта, способной взвинтить мировые цены на нефть и нанести удар по собственной экономике, особенно если Иран реализует угрозы и заблокирует Ормузский пролив.

    Вопрос о возможной отмене или переносе саммита с президентом Дональдом Трампом, намеченного на конец марта – начало апреля в Пекине, обсуждается, однако власти Китая пока не подтвердили детали встречи.

    Как отмечают аналитики, Китаю выгодно, если США будут отвлечены на конфликты на Ближнем Востоке, однако ослабление экономических связей с Вашингтоном или потеря доступа к американским технологиям обойдется дорого. Пекин продолжает дипломатически балансировать между поддержкой Ирана и необходимостью не портить отношения с США.

    Агентство Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    Китайские дипломаты указывали на ущерб репутации Вашингтона из-за силовых методов решения конфликта.

    3 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности переговоров с Ираном

    Трамп: Иран опоздал с тем, чтобы вести переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран опоздал с предложением о переговорах.

    По его словам, иранские военные возможности и руководство уже уничтожены, и теперь в Тегеране проявили интерес к диалогу, передает РИА «Новости».

    «Их противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и руководства больше нет. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно», – заявил Трамп.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном.

    Иран отказался от переговоров с США.

    3 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Семья из Германии переехала в Омскую область по программе переселения

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья Клапштейн с четырьмя детьми, переехавшая из Германии по программе переселения соотечественников, быстро нашла новые возможности и поддержку в Омской области.

    Семья Клапштейн переехала из Германии в Омскую область по программе переселения соотечественников. Родители с четырьмя детьми быстро адаптировались: новорождённая Анна стала первой коренной омичкой в семье, а её братья и сестра, родившиеся в Германии, сами настояли на переезде в Россию.

    Как рассказал Артур Клапштейн, семья изначально рассматривала переезд после отдыха в Казахстане, который показался им похожим на Россию по уровню жизни. Российские ценности и менталитет оказались им ближе, хотя школьная программа здесь сложнее, но даёт больше знаний и предлагает более длинные каникулы.

    Мама семейства Елена Клапштейн признается: «Я как мама увезла детей в хорошую жизнь!». Она вспоминает, что когда-то не хотела уезжать в Германию, но судьба сложилась иначе. Теперь же, по её словам, она гордится, что смогла обеспечить детям достойное будущее на родине.

    Оформление документов и заявка на участие заняли менее полугода, после чего дети сразу пошли в школу, а родители нашли работу. Благодаря программе семья обрела новых друзей, а подруга Елены стала крёстной младшей дочери.

    Руководитель департамента по труду минтруда Омской области Марина Хамова рассказала, что программа помогает переселенцам чувствовать себя как дома с первого дня, гарантирует упрощённое получение гражданства, содействие в обучении и поддержке бизнеса. С 2009 года в регион приехали более 50 тыс. человек, в прошлом году – 1 200. Участвовать могут те, у кого есть родственники в России или кто ранее жил в стране, а также те, кто разделяет её ценности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многодетная семья из Эстонии получила российское гражданство.

    3 марта 2026, 08:15 • Новости дня
    В посольстве сообщили о блокировках счетов россиян немецкими банками

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие банки начали закрывать счета граждан России, если те не предоставляют вовремя документы о виде на жительство, что связано с ужесточением европейских правил, пишут СМИ со ссылкой на посольство в Германии.

    Немецкие банки начали превентивно блокировать и закрывать счета граждан России, если те не успевают оперативно подтвердить действительный вид на жительство, передают «Известия» со ссылкой на посольство России в Германии.

    Представители дипмиссии пояснили, что финансовым учреждениям предписано проводить углубленные проверки любых транзакций и собирать расширенный пакет документов для операций с российскими клиентами.

    Дипломаты отмечают, что ситуация осложнилась после того, как Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение, по их словам, усугубило давление на российских граждан, особенно после введения в 2022 году ограничений на сумму средств на счетах – не более 100 тыс. евро, за исключением обладателей вида на жительство в ЕС.

    Многие россияне, оказавшиеся в Германии, столкнулись с блокировками счетов уже в середине 2022 года, когда национальные ведомства страны быстро реализовали европейские ограничения. В дальнейшем, подчеркивают дипломаты, давление на соотечественников только усиливалось, а крупнейшие банки ФРГ, находящиеся в основном в частных руках, зачастую используют российский паспорт клиента как повод для дополнительных ограничений, хотя и не признают это публично.

    В публикации также сообщается, что с аналогичными трудностями столкнулись и российские организации, такие как Российский дом науки и культуры в Берлине и Российско-германский культурно-образовательный центр в Нюрнберге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Немецкая ассоциация образования взрослых (DVV) заявила, что Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) с конца ноября 2025 года не обработало ни одной заявки на интеграционные курсы. Причины такого решения BAMF не объяснило.

    3 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль указал на несоответствие действий США международному праву

    Песков назвал вмешательство в дела стран нарушением международного права

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выступает за уважение суверенитета государств и считает вмешательство в их внутренние дела нарушением международного права, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал политику США в отношении Кубы, Венесуэлы и Ирана, передает ТАСС.

    «Мы являемся сторонниками международного права. И мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутренние дела, – указал представитель Кремля.

    По словам чиновника, все остальные действия, противоречащие этим устоям, Москва считает нарушением мирового правопорядка.

    Напомним, Москва считает любые вопросы вокруг Венесуэлы предметом международного права.

    Журнал The Atlantic сообщал, что американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    3 марта 2026, 10:31 • Новости дня
    ЕС захотел сохранить нейтралитет в войне на Ближнем Востоке

    ЕС решил не втягиваться в военный конфликт между США, Израилем и Ираном

    ЕС захотел сохранить нейтралитет в войне на Ближнем Востоке
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз пока ограничился поддержкой своих граждан и мониторингом энергетических и транспортных рисков на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Politico.

    Европейский союз стремится не втягиваться в конфликт между США, Израилем и Ираном, однако его географическая близость к региону может изменить эту позицию, сообщает Politico.

    После удара дрона по британской авиабазе на Кипре и серии ответных атак со стороны Тегерана в регионе, Брюссель ограничился защитой граждан ЕС и мониторингом побочных эффектов – роста цен на энергоносители, перебоями в транспорте и возможным наплывом беженцев.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС концентрируется на таких направлениях, как энергетика, ядерная безопасность, транспорт, миграция и безопасность в целом.

    Для координации действий она созвала так называемый «колледж по безопасности», где несколько еврокомиссаров обсудили ситуацию и договорились поддерживать страны ЕС в минимизации негативных последствий конфликта.

    Фактически, Еврокомиссия помогает национальным правительствам эвакуировать граждан из региона и следит за нарушениями авиасообщения и морских маршрутов, включая Ормузский пролив. По данным европейской разведки, существует риск усиления террористической активности Ирана на территории Европы.

    В ЕС также отмечают, что у них нет достаточного влияния для активного вмешательства в конфликт, а защита Кипра пока не обсуждается публично – страна не активировала коллективную оборонную статью 42.7, позволяющую получать помощь от всех членов союза. Греция самостоятельно отправила на остров два фрегата и пару истребителей F-16 для поддержки.

    Во вторник Кипр, председательствующий в Совете ЕС, проведет заседание группы по кризисному реагированию IPCR, чтобы обсудить угрозы и последствия обострения ситуации. Эксперты подчеркивают: ЕС оказался в роли наблюдателя, не располагая инструментами для существенного влияния на развитие конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в противоборство за право определять реакцию Евросоюза на кризис в Иране.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Париж, Берлин и Лондон пообещали уничтожить ракетные и беспилотные возможности Ирана в случае угрозы интересам союзников.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,

