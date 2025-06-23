Китай заявил о подрыве авторитета США после удара по Ирану

NYT: Китайские дипломаты заявили о потере доверия к США после атаки по Ирану

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти КНР обвинили США в подрыве своего имиджа мировой державы после авиаударов по иранским ядерным объектам, передает The New York Times.

По словам представителя КНР в ООН Фу Цуна, действия Вашингтона нанесли ущерб не только Ирану, но и американской репутации как участника международных переговоров. «Иран пострадал, но также пострадала и репутация США – как страны и как стороны любых международных переговоров», заявил Фу Цун.

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На экстренном заседании Совбеза ООН Пекин присоединился к России и Пакистану в подготовке резолюции с требованием немедленного прекращения огня, защиты мирного населения и начала мирных переговоров. Китайские официальные СМИ также раскритиковали США, обвинив их в эскалации насилия на Ближнем Востоке. Издание Xinhua отметило, что текущий кризис показывает провальность политики силы и военных вмешательств.

Несмотря на резкую риторику, Китай остается одним из главных политических и экономических партнеров Ирана, что позволяет Тегерану сохранять устойчивость и поддерживать союзников, включая организации Хамас, Хезболла и хуситов. В КНР призвали мировое сообщество работать над деэскалацией конфликта, однако отказались обсуждать возможность давления на Тегеран по требованию США.

Ранее российская, китайская и пакистанская делегации распространили проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением ударов Соединенных Штатов по иранским объектам и призывом к прекращению огня.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о призыве к властям Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.

Министерство иностранных дел Китая осудило атаку Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты.