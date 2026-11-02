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    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня

    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    1 ноября 2026, 23:45 • Новости дня
    На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера
    На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера
    @ Jacques Descloitres NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера, нарушивших иранские правила пересечения Ормузского пролива, подорвались на морских минах и загорелись, сообщил Корпус стражей исламской революции.

    По информации Корпуса стражей исламской революции, инцидент произошел из-за того, что суда двигались по незаконному маршруту, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу в проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти.

    В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве трех нарушивших запрет танкеров.

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    2 ноября 2026, 06:52 • Новости дня
    Сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа

    AP: Сомалийские пираты захватили иранское судно для нападения на сухогрузы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа сомалийских пиратов захватила иранское рыболовецкое судно Azini с 23 людьми на борту, чтобы использовать его как плавучую базу для новых атак на торговые маршруты.

    Судно было перехвачено в четверг между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун на северо-востоке Сомали, передает Associated Press.

    На борту находятся 21 иранский член экипажа и двое сомалийских охранников. В Центре морской безопасности предупредили, что пираты могут использовать рыболовецкое судно в качестве плавучей базы для поддержки нападений на коммерческие корабли.

    Военно-морская операция Евросоюза «Аталанта» начала расследование инцидента. Моряков в этом районе призвали сохранять предельную бдительность. Издание отмечает, что с апреля пираты захватили уже шесть коммерческих судов, что усиливает угрозу для судоходства в Индийском океане.

    В августе у берегов Йемена сомалийские пираты за четыре дня захватили два судна. Вооруженные люди взяли под контроль следовавший в Танзанию сухогруз недалеко от побережья Сомали.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Дагестана Федором Щукиным назвал республику форпостом страны на Кавказе.

    Российский лидер в понедельник провел встречу с руководителем региона Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    «Это все-таки особый регион, форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Федором Щукиным.

    В сентябре Песков сообщил о предстоящей рабочей поездке президента в один из российских регионов.

    Глава государства поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву уделить особое внимание состоянию местных автомобильных дорог.

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    1 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    Иран сообщил о продолжении консультаций с США по двухдневному плану

    Аракчи: Иран продолжает консультации с США по двухдневному плану

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская сторона продолжает консультации с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, достижение результата зависит от ответов американской стороны. Консультации находятся на пути к реализации, но окончательного решения пока не принято, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что Тегеран надеется на разумное решение Вашингтона в пользу дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива.

    В тот же день Аракчи исключил необходимость прямых встреч с американскими чиновниками.

    В пятницу президент США Дональд Трамп потребовал гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана.

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    2 ноября 2026, 13:31 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    «Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей команде президента, благодаря которым сам организационный процесс оказался возможным», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

    Она добавила, что миссия прошла в штатном режиме, без нарушений режима тишины и инцидентов.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении режима тишины в зоне миссии.

    Кремль высоко оценил координацию участников гуманитарной миссии в Алешках.

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    1 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету из Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) в направлении южных районов королевства.

    Системы противовоздушной обороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили баллистическую ракету йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), которая летела на юг королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовское агентство SPA.

    «Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении южного региона», – заявил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

    Незадолго до этого служба гражданской обороны страны сообщила о срабатывании системы предупреждения об угрозе в городе Абха и мухафазе Хамис-Мушайт, расположенных в юго-западной части Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

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    2 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Йеменская армия уничтожила 500 хуситов за сутки

    Anadolu: Армия Йемена ликвидировала 500 хуситов за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель йеменской армии полковник Маджид Абдулла ан-Назили заявил об уничтожении около 500 повстанцев движения «Ансар Аллах» за последние сутки.

    Вооруженные силы провели 1272 операции против позиций, районов сосредоточения и подкреплений хуситов в рамках военной кампании «Йеменский рассвет», передает Anadolu.

    По словам ан-Назили, военные поразили укрепления, огневые точки и транспортные средства снабжения повстанцев. В ходе боевых действий уничтожены или выведены из строя 169 единиц техники и тяжелого вооружения.

    Правительственные силы продолжают операции в провинциях Аль-Джауф, Мариб, Аль-Байда, Лахедж и Таиз. Подразделения йеменской армии успешно развили наступление благодаря точечным ударам авиации и артиллерии, установив контроль над стратегическими горами Хувейшиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили баллистическую ракету хуситов.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о гибели сотрудника управления в плену у йеменского движения «Ансар Аллах».

    В пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили заявил о ракетных ударах хуситов по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

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    2 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин указал на социальные проблемы в Дагестане из-за высокой рождаемости

    Путин указал на необходимость развития социальной сферы Дагестана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил, что отличные показатели рождаемости в регионе требуют решения возникающих проблем в социальной сфере.

    Глава государства указал на необходимость развития социальной сферы в республике для удовлетворения потребностей растущего населения, передает ТАСС.

    «Сегодня много вопросов в Дагестане. Мы наблюдаем очень хороший уровень рождаемости, но это влечет за собой и известные проблемы в социальной сфере», – отметил Путин.

    По словам президента, необходимо увеличивать число детей, обучающихся в одну смену, а также сокращать вторые и третьи смены в школах. Кроме того, глава государства подчеркнул важность постоянного улучшения амбулаторного поликлинического обслуживания и увеличения количества мест в детских садах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с главой Дагестана Федором Щукиным.

    В сентябре глава государства провел онлайн-совещание с победившими на выборах руководителями субъектов.

    Путин назвал выравнивание стоимости и уровня жизни в разных регионах страны одной из главных целей государства.

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    2 ноября 2026, 06:33 • Новости дня
    Танкер обстреляли в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии

    UKMTO: Танкер у берегов Саудовской Аравии поражен двумя снарядами

    Tекст: Антон Антонов

    В Персидском заливе у восточного побережья Саудовской Аравии танкер, следовавший через Арабский залив, поражен двумя снарядами, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент произошел в 72 морских милях (133 км) к востоку от района Рас-Эль-Хафджи у побережья Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    «Танкер, следовавший через Арабский залив в юго-восточном направлении, был поражен двумя снарядами неизвестного происхождения», – говорится в заявлении управления.

    О возможных разрушениях на борту судна и о пострадавших членах экипажа в сообщении UKMTO не говорится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda в акватории Персидского залива подвергся удару неопознанными объектами.

    В пятницу военно-морские силы Омана провели эвакуацию экипажа с коммерческого танкера RITI под флагом Панамы после атаки в Оманском заливе.

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    2 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    МИД: Россия встревожена сигналами о подготовке новых силовых акций против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия крайне встревожена сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Крайнюю тревогу вызывают сигналы, что планируются новые силовые акции против Исламской республики», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Трагический опыт последних месяцев убеждает, что военные авантюры, сеющие смерть и разрушения в Иране, бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны. Тем, кто сегодня грозит новыми ударами, стоит над этим задуматься», – отметила Захарова.

    Захарова также заявила о необходимости нарастить дипломатическую работу по нормализации ситуации вокруг Ирана. Она добавила, что Москва приветствует проведение 26 октября в Тегеране встречи высокого уровня между иранской стороной и участниками так называемого Мекканского пакта и рассчитывает на возвращение ситуации в Ормузском проливе в нормальное русло при учете законных интересов всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    До этого посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

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    2 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве ж/д пути

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.

     Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути.

    Соглашение направлено на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями России и Китая, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Само соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. Документ подразумевает возведение второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия. Ширина колеи нового пути составит 1435 мм.

    Россия и Китай будут сотрудничать на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности станет точка стыка на российско-китайской государственной границе. Работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правительство направило в нижнюю палату парламента документ о совместном с Китаем строительстве дополнительного железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Участники II Российско-Китайского форума в Хабаровске подписали более 25 соглашений и меморандумов.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли 42 совместных документа в ходе визита президента России в КНР.

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    2 ноября 2026, 10:15 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей строительство второй АЭС в Турции

    Turkiye: Эрдоган обсудит с Южной Кореей участие в строительстве второй АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное участие южнокорейских компаний в строительстве второй атомной электростанции в Турции в провинции Синоп станет одной из тем переговоров в рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Южную Корею, сообщает Turkiye.

    Эрдоган прибыл в Южную Корею ночью в понедельник. Ожидается обсуждение расширения стратегического партнерства, в том числе в атомной энергетике, оборонной промышленности и торговле, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Turkiye.

    «Особое внимание уделяется переговорам с южнокорейскими компаниями по проекту второй атомной электростанции, строительство которой планируется в Синопе», – отмечается в публикации.

    Кроме того, стороны рассчитывают увеличить товарооборот до 15 млрд долларов и продолжат сотрудничество в оборонной промышленности, включая проект танка Altay.

    Сейчас в Турции строится первая АЭС «Аккую» в провинции Мерсин. Проект реализует российская госкорпорация «Росатом». Вторую АЭС планируется построить в районе Инжебурун провинции Синоп. В ноябре 2025 года турецкая TUNAŞ и южнокорейская KEPCO подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике, но окончательное решение о выборе партнера еще не принято.

    В сентябре турецкие СМИ назвали высокими шансы России на строительство восьми новых энергоблоков в Синопе и Фракии.

    В начале октября глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудили ход строительства станции.

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте АЭС «Аккую».

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    2 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    Мировые запасы дизеля упали до 35-летнего минимума из-за ситуации вокруг Ирана

    ADNOC: Мировые запасы дизельного топлива упали до минимума за 35 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые рынки столкнулись с рекордным за 35 лет сокращением запасов дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

    «С момента коллапса Ормузского пролива <…> запасы дизельного топлива на некоторых рынках находятся на 35-летнем минимуме для текущего сезона», – заявил аль-Джабер на международной конференции ADIPEC 2026, передает ТАСС.

    Генеральный директор ADNOC добавил, что остальные рынки испытывают дефицит поставок сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией в Ормузском проливе.

    На прошлой неделе власти Франции рассмотрели возможность отказа от восполнения стратегических запасов дизельного топлива.

    В прошлом месяце генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин ан-Насер заявил о сокращении уровня мировых запасов нефти до пугающего минимума из-за проблем с судоходством.

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    2 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 4%

    Цены на нефть упали более чем на 4% в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

    По состоянию на 14:21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4% относительно предыдущего закрытия – до 108,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 4,54%, до 99,39 доллара за баррель. Цена Brent впервые с 21 октября опустилась ниже отметки в 109 долларов, следует из данных торгов.

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщила, что Катар работает над соглашением между США и Ираном, согласно которому обе стороны пойдут на ряд взаимных уступок.

    Ранее в понедельник представитель МИД Ирана заявил, что обмен посланиями между властями двух стран продолжается.

    «Сохраняющиеся надежды на определенный дипломатический прогресс в сочетании с отсутствием значительной эскалации военных действий в минувшие выходные позволили несколько снизить остроту ситуации, что отразилось на ценах», – приводит Reuters мнение главного рыночного аналитика компании KCM Trade Тима Уотерера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил о рекордном за 35 лет сокращении мировых запасов дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Утром фьючерсы на нефть марки Brent опускались более чем на 1%.

    В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ

    Турция добилась успеха в продвижении своего видения географии Средиземного моря: соглашение между ней и разными частями Ливии о переделе региона и его газоносного шельфа окончательно утверждено. Однако на этот шельф претендуют слишком многие, чтобы Анкаре это сошло с рук. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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