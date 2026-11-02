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    2 ноября 2026, 20:05 • Справки

    Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения

    Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Пенсионеры, которые продолжают трудиться, получают пенсию на особых условиях: часть надбавок сохраняется, часть оформляется по заявлению, а некоторые доплаты становятся доступны только после ухода с работы. Какие выплаты положены работающим пенсионерам, как увеличить пенсию, не увольняясь, и что меняется при увольнении или сокращении?

    Какие выплаты положены работающим пенсионерам

    Выплата пенсии работающим пенсионерам производится в общем порядке: страховую пенсию по старости назначает и выплачивает Социальный фонд России (СФР) независимо от трудоустройства. С 1 января 2025 года работающим пенсионерам вернули ежегодную индексацию, которая не проводилась с 2016 года.

    С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексированы на 7,6% для всех получателей, включая работающих. Основные параметры на 2026 год:

    • фиксированная выплата к страховой пенсии по старости – 9 584,69 рубля в месяц;
    • стоимость одного пенсионного балла – 156,76 рубля;
    • минимальная страховая пенсия при 30 баллах – 14 287,49 рубля (30 × 156,76 + 9 584,69).

    Кроме индексации, работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа делают беззаявительный перерасчет за страховые взносы, уплаченные работодателем за прошлый год. Прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, в 2026 году это не более 470,28 рубля в месяц.

    Работа не лишает пенсионера выплат, которые зависят от возраста, инвалидности или льготного статуса. При трудоустройстве сохраняются:

    • ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – доплата от Социального фонда инвалидам, ветеранам боевых действий, чернобыльцам и другим льготным категориям;
    • удвоенная фиксированная выплата после 80 лет и для инвалидов I группы – 19 169,38 рубля в 2026 году;
    • надбавка за каждого нетрудоспособного иждивенца – 3 194,90 рубля, не более чем на трех;
    • повышенная фиксированная выплата за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

    Какие доплаты работающим пенсионерам не положены

    Социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера назначается только неработающим. Это правило установлено Федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и действует во всех регионах России. Оно касается как федеральной доплаты, которую платит Социальный фонд, так и региональной, которую платят органы соцзащиты.

    Если работающий пенсионер получает пенсию ниже прожиточного минимума, доплату до этого уровня ему не назначат. Также не положена надбавка 25% к фиксированной выплате для жителей села с 30 годами стажа в сельском хозяйстве. Право на эти выплаты возникает только после прекращения работы.

    Для целей пенсионного законодательства работающим считается гражданин, за которого платятся пенсионные взносы: по трудовому договору, договору гражданско-правового характера, а также индивидуальный предприниматель. Самозанятые, которые не платят добровольные пенсионные взносы, считаются неработающими.

    Региональные меры поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и других льготников (компенсации за ЖКУ, проезд, ежемесячные выплаты) в большинстве регионов сохраняются при работе. Однако в ряде субъектов они зависят от дохода или назначаются только неработающим, поэтому условия рекомендуется уточнять в органах социальной защиты по месту жительства.

    Как оформить доплату к пенсии работающему пенсионеру

    Часть прибавок начисляется автоматически: индексация, августовский перерасчет, удвоение фиксированной выплаты при достижении 80 лет или установлении I группы инвалидности. Другие надбавки Социальный фонд назначает только по заявлению. Если его не подать, деньги не начисляются, а за прошлые месяцы не выплачиваются.

    По заявлению работающий пенсионер может оформить:

    • надбавку за нетрудоспособных иждивенцев;
    • перерасчет за уход за детьми, службу в армии и другие нестраховые периоды;
    • перерасчет с учетом новых документов о стаже и заработке;
    • ЕДВ и замену набора социальных услуг деньгами.

    Надбавка за иждивенцев

    Фиксированная выплата увеличивается на треть, то есть на 3 194,90 рубля в 2026 году, за каждого нетрудоспособного члена семьи на иждивении пенсионера. Учитывается не более трех иждивенцев.

    Иждивенцами признаются:

    • дети, братья, сестры и внуки до 18 лет;
    • дети старше 18 лет, обучающиеся очно, – до окончания учебы, но не дольше чем до 23 лет;
    • дети, ставшие инвалидами до 18 лет, независимо от возраста;
    • другие нетрудоспособные члены семьи, которые находятся на полном содержании пенсионера.

    Необходимо учитывать: надбавка назначается, только если иждивенец находится на полном содержании пенсионера или получает от него основной источник средств к существованию. Для ребенка-студента нужна справка из учебного заведения об очной форме обучения.

    Перерасчет за детей и другие нестраховые периоды

    Пенсионерам, которым пенсия назначена до 2015 года, периоды ухода за детьми, службы в армии и ухода за инвалидами засчитывались как стаж. Сейчас эти периоды можно заменить пенсионными баллами, если это увеличит пенсию. Работа на право такого перерасчета не влияет.

    За каждый год нестрахового периода начисляется:

    • уход за первым ребенком до 1,5 лет – 1,8 балла;
    • уход за вторым ребенком – 3,6 балла;
    • уход за третьим и четвертым ребенком – 5,4 балла;
    • служба в армии по призыву – 1,8 балла;
    • уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет – 1,8 балла.

    Наиболее выгоден такой перерасчет женщинам с двумя и более детьми, у которых небольшой стаж и невысокий заработок до выхода на пенсию. Социальный фонд сравнивает оба варианта расчета. Если замена не увеличит пенсию, в перерасчете откажут, и размер пенсии не изменится.

    Перерасчет по новым документам о стаже и заработке

    Если при назначении пенсии были учтены не все периоды работы или зарплата, пенсию можно пересчитать по заявлению. Основаниями служат:

    • справки о стаже, которые не были представлены при назначении пенсии, в том числе за советский период;
    • справка о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 2002 года, если она выше учтенного заработка;
    • документы о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
    • документы о стаже в сельском хозяйстве (эта надбавка начнет выплачиваться после увольнения).

    ЕДВ и набор социальных услуг

    Ежемесячная денежная выплата не зависит от размера пенсии и наличия работы. Ее размер определяется льготной категорией и ежегодно индексируется с 1 февраля.

    Инвалидам, включая детей-инвалидов, ЕДВ назначается без заявления на основании сведений из федерального реестра инвалидов. Ветеранам боевых действий выплата также может назначаться беззаявительно. Для граждан, пострадавших от радиации, порядок зависит от основания предоставления выплаты: в одних случаях она назначается автоматически, в других необходимо подать заявление в Социальный фонд России.

    Часть ЕДВ направляется на набор социальных услуг: лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд на пригородном транспорте. От набора можно отказаться полностью или частично и получать его стоимость деньгами. Заявление подается до 1 октября и действует с 1 января следующего года.

    Единовременная выплата работающим пенсионерам

    Отдельной единовременной выплаты работающим пенсионерам федеральное законодательство в 2026 году не предусматривает. При этом есть возможность получить одной суммой пенсионные накопления, если они небольшие.

    Пенсионные накопления – это деньги, которые в 2002–2013 годах работодатель перечислял на личный пенсионный счет работника. Они есть у большинства граждан 1967 года рождения и моложе, у части людей 1953–1966 годов рождения, у участников программы софинансирования и у тех, кто направил на пенсию материнский капитал. Получить эти средства можно с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам, в том числе продолжая работать.

    Обычно накопления выплачивают частями, как ежемесячную прибавку к пенсии. Для расчета сумму на счете делят на 270 месяцев: это установленный законом срок выплаты, около 22,5 года. Если ежемесячная прибавка получается меньше 1 628,80 рубля, все накопления выдают сразу одной суммой.

    В 2026 году одной суммой можно получить накопления размером до 439 776 рублей включительно. Например, при накоплениях 300 000 рублей ежемесячная прибавка составила бы 1 111 рублей, поэтому вся сумма выплачивается разом. При накоплениях 600 000 рублей прибавка составит 2 222 рубля в месяц, и деньги будут приходить ежемесячно.

    Единовременная выплата также возможна, если при достижении установленного возраста у человека нет необходимого страхового стажа и (или) пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости.

    Узнать размер накоплений можно по выписке из лицевого счета на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Социального фонда. Заявление подается в Социальный фонд или в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся накопления. Если после получения выплаты на счет снова поступят средства, обратиться повторно можно не раньше чем через пять лет.

    Какие документы понадобятся?

    Перечень зависит от вида надбавки. Основной комплект для обращения в Социальный фонд:

    • заявление о перерасчете пенсии или о назначении выплаты;
    • паспорт;
    • СНИЛС (как правило, номер подтягивается автоматически);
    • для надбавки за иждивенцев – свидетельства о рождении детей, справка об очном обучении, документы, подтверждающие нахождение на иждивении;
    • для перерасчета за нестраховые периоды – свидетельства о рождении детей, военный билет или справка из военкомата, документы об уходе за инвалидом;
    • для перерасчета по стажу и заработку – трудовая книжка, архивные справки, справка о зарплате до 2002 года;
    • для ЕДВ – удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение чернобыльца или другой документ о льготном статусе.

    Многие сведения Социальный фонд запрашивает самостоятельно через межведомственное взаимодействие, например данные об инвалидности и о рождении детей, зарегистрированных в ЕГР ЗАГС. Однако архивные справки о стаже и зарплате советского периода, как правило, приходится собирать самостоятельно.

    Куда подавать заявление?

    Заявление о перерасчете пенсии или назначении федеральной надбавки можно подать одним из способов:

    • онлайн на портале «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Социального фонда;
    • лично в клиентской службе Социального фонда независимо от места жительства;
    • в МФЦ «Мои документы».

    Заявление о перерасчете рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня приема. Если нужно запросить дополнительные документы, срок продлевается.

    Пенсия в новом размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Например, при обращении в октябре 2026 года прибавка начисляется с 1 ноября. Доплата за прошлые периоды не производится, поэтому подавать заявление рекомендуется сразу после появления права на надбавку.

    Региональные выплаты, в том числе московская доплата, оформляются через органы социальной защиты или МФЦ своего региона.

    Перерасчет пенсии при увольнении

    Выплаты работающим пенсионерам после увольнения увеличиваются автоматически, подавать заявление в Социальный фонд не нужно. Работодатель передает сведения об увольнении в отчетности ЕФС-1, после чего фонд пересчитывает пенсию.

    С 2025 года работающим пенсионерам начисляются все текущие индексации. Однако индексации 2016–2024 годов, пропущенные во время работы, восстанавливаются только после увольнения. Пенсия выплачивается в увеличенном размере с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

    Из-за сроков сдачи отчетности новая сумма приходит примерно через три месяца после увольнения. Разницу за прошедшие месяцы выплачивают одной суммой вместе с первой пенсией в новом размере. Если пенсионер снова устроится на работу, пенсия не уменьшится.

    После прекращения работы также возникает право:

    • на социальную доплату до прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания;
    • в Москве – на доплату до городского социального стандарта 27 401 рубль при регистрации в городе не менее 10 лет;
    • на повышение фиксированной выплаты на 25% для жителей сельской местности с 30 годами стажа в сельском хозяйстве.

    Доплата до прожиточного минимума в большинстве случаев назначается без заявления, по данным Социального фонда. Московскую доплату до городского социального стандарта необходимо оформить заявлением в МФЦ или на портале mos.ru.

    Выплаты работающим пенсионерам при сокращении

    Получение пенсии не лишает работника гарантий при сокращении штата. Выплаты работающим пенсионерам при сокращении такие же, как у остальных сотрудников (статья 178 Трудового кодекса РФ):

    • выходное пособие в размере среднего месячного заработка;

    • средний заработок на период поиска работы, но не более двух месяцев со дня увольнения, с учетом выходного пособия;

    • зарплата за отработанное время и компенсация за неиспользованный отпуск в день увольнения.

    Пособие по безработице пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости, не назначается: по закону их нельзя признать безработными. После сокращения пенсия пересчитывается так же, как при обычном увольнении, с восстановлением всех пропущенных индексаций.

    Кто из работающих пенсионеров может рассчитывать на доплату к пенсии в Москве?

    Москва – один из немногих регионов, где для отдельных категорий работающих пенсионеров сделано исключение из общего правила. Им назначается ежемесячная компенсационная выплата (ЕКВ) до уровня городского социального стандарта.

    Право на ЕКВ возникает при соблюдении всех условий одновременно:

    • пенсия получается в Москве;
    • постоянная регистрация по месту жительства в Москве в общей сложности не менее 10 лет (перерывы допускаются);
    • пенсионер относится к одной из льготных категорий.

    К льготным категориям относятся:

    • инвалиды I и II групп;
    • инвалиды III группы, получившие инвалидность вследствие ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
    • участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
    • работники отдельных должностей в государственных учреждениях города Москвы: социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта, ветеринарии, органов ЗАГС и центров занятости (например, дворники, уборщики, гардеробщики, водители, курьеры, социальные работники);
    • дежурные по подъездам, консьержи и сторожа в организациях городского жилищно-коммунального хозяйства.

    Полный перечень должностей утвержден постановлениями Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1005-ПП и от 29.12.2009 № 1462-ПП. Для работников из этого перечня действует ограничение: среднемесячная зарплата за последние шесть месяцев не должна превышать 20 000 рублей. На инвалидов I и II групп, участников и инвалидов Великой Отечественной войны ограничение по заработку не распространяется.

    Работающие пенсионеры, не относящиеся к перечисленным категориям, права на московскую доплату не имеют, даже если пенсия ниже городского социального стандарта. Доплата станет доступна им после увольнения. Пенсионеры с временной регистрацией и жители Московской области на московские доплаты не претендуют.

    Каков размер ежемесячной компенсационной выплаты работающим пенсионерам?

    ЕКВ доводит общий доход пенсионера до городского социального стандарта, который в 2026 году составляет 27 401 рубль в месяц. Размер выплаты рассчитывается индивидуально: из величины стандарта вычитается сумма всех назначенных пенсионеру выплат.

    Пример расчета. Работающий инвалид II группы получает пенсию и ЕДВ на общую сумму 21 000 рублей в месяц. Размер ЕКВ составит 27 401 – 21 000 = 6 401 рубль в месяц.

    После ежегодной индексации пенсии ЕКВ уменьшается на сумму прибавки, а общий доход остается на уровне городского социального стандарта.

    Какой доход пенсионера учитывается при определении размера доплаты?

    Заработная плата в расчет ЕКВ не включается. Она имеет значение только для проверки лимита в 20 000 рублей у отдельных категорий.

    При расчете учитываются:

    • все виды пенсий (страховая, социальная, по государственному пенсионному обеспечению);
    • срочная пенсионная выплата и накопительная пенсия;
    • ЕДВ, включая стоимость набора социальных услуг, даже если он предоставляется в натуральной форме;
    • дополнительное ежемесячное материальное обеспечение;
    • ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности, государственным гражданским и муниципальным служащим.

    Как оформить ЕКВ в Москве

    Заявление подается в любом центре госуслуг «Мои документы» города Москвы. Услуга бесплатная, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Выплата назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения.

    Для оформления понадобятся:

    • заявление и паспорт;
    • документ о продолжительности регистрации в Москве, если по паспорту она составляет менее 10 лет (архивная выписка из домовой книги, справка о регистрации);
    • справка о доходах и суммах налога физического лица (бывшая форма 2-НДФЛ) за шесть месяцев перед обращением – для категорий с ограничением по заработку;
    • справка с места работы с указанием должности – для работников учреждений из перечня;
    • документ о льготной категории: удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной войны, справка об инвалидности, документ об участии в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
    • справка о размере пенсии – если пенсия выплачивается по линии МВД, Минобороны, ФСБ или других силовых ведомств.

    Пенсионер обязан сообщать в органы соцзащиты о смене места работы, должности или росте заработка выше лимита. Излишне выплаченные суммы подлежат возврату.

    Что важно запомнить

    • С 2025 года пенсии работающих пенсионеров индексируются ежегодно; в 2026 году прибавка составила 7,6%.
    • Доплата до прожиточного минимума работающим пенсионерам не положена ни в одном регионе; право на нее появляется после увольнения.
    • Не увольняясь, можно оформить надбавку за иждивенцев, перерасчёт за детей и другие нестраховые периоды, перерасчёт по документам о стаже и заработке, а также ЕДВ при наличии права на неё. Порядок назначения ЕДВ зависит от льготной категории: часть выплат назначается автоматически, для других требуется заявление в СФР или МФЦ.
    • Пенсионные накопления до 439 776 рублей можно получить одной суммой с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам.
    • После увольнения пенсия пересчитывается автоматически с восстановлением пропущенных индексаций, доплата за прошедшие месяцы перечисляется одной суммой.
    • В Москве работающие инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и работники ряда городских учреждений могут оформить ЕКВ до 27 401 рубля.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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