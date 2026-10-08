  • Новость часаВице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
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    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
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    Мнения
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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня

    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

    8 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»

    Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к проекту «Северный поток»

    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о возможном привлечении инвестора из США к проекту газопроводов «Северный поток», сообщает Reuters.

    Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Несколько источников отметили, что эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по газопроводам не было.

    Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.

    Ранее эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможный «закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    8 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил официальный прием от имени главы Туркмении Сердара Бердымухамедова, где лидерам стран СНГ подали плов с индейкой, бараньи ребрышки и самсу.

    В туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря состоялся торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит СНГ, передает РИА «Новости». Лидерам предложили суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой, а также самсу с мясом, тыквой и зеленью.

    Кроме того, на столах были овощной салат с брынзой, салаты с телятиной и семгой, фрукты и мороженое.

    Мероприятие сопровождалось концертом с участием туркменских артистов и мастеров искусств стран Содружества. Программа включала местные музыкальные композиции, танцевальный номер и завершилась песней «Край родной, Туркменистан», которую написал национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Для передвижения в ходе визита он выбрал автомобиль Aurus.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пообщается со всеми участниками встречи.

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    8 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите.

    Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Цель приезда – участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Туркменбаши, передает ТАСС. Международные мероприятия пройдут вблизи города, в национальной туристической зоне «Аваза».

    В четверг запланирована двусторонняя встреча Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Российский лидер также примет участие в фестивале национальных блюд СНГ и Ирана и официальном приеме от имени главы Туркмении.

    В предыдущий раз президент России посещал Туркмению с визитом чуть меньше года назад для участия в международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Туркмению на саммит СНГ прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал визит Владимира Путина в республику.

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    8 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине

    Госсекретарь США Рубио не увидел перспектив для переговоров по Украине

    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время не видит перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

    По словам Рубио, Вашингтон в данный момент не наблюдает возможностей для завершения конфликта дипломатическим путем, передает РИА «Новости».

    «Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет. Дипломатическое решение ускользает от нас, но мы готовы, если сможем сыграть конструктивную роль, добиться этого урегулирования. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – заявил Рубио.

    Он добавил, что в США обеспокоены развитием ситуации и рисками эскалации, которая способна привести к расширению масштабов конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал главное условие возобновления переговоров.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    8 октября 2026, 01:01 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Иран пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран в среду заявил, что ответ на предложения США относительно усилий урегулирования конфликта будет дан через посредников, добавив о прогрессе в отношениях с Оманом по установлению безопасных морских путей через Ормузский пролив.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран четко изложил свои «соображения и условия» для прекращения войны на всех фронтах и ​​восстановления безопасности в регионе Персидского залива и Ормузском проливе, передает агентство Anadolu со ссылкой на информационное агентство IRNA.

    «Необходимый ответ на предложения другой стороны также будет предоставлен через посредников», – сказал Багаи.

    Он отреагировал и на заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Иран не воспользовался «многочисленными возможностями» для достижения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Рубио сделал эти заявления во время визита в Афины.

    «Искажение исторических фактов не сможет стереть из общественного мнения реальность неоднократных нарушений Соединенными Штатами своих обязательств», – заявил Багаи.

    Иранский министр обвинил США в ответственности за нынешнюю нестабильность в регионе и ее экономические последствия как в США, так и во всем мире.

    Говоря о судоходстве через Ормузский пролив, он отметил, что Иран и Оман добились прогресса в консультациях, направленных на восстановление морской безопасности. По его словам, обе страны договорились о географических координатах безопасных маршрутов входящего и исходящего судоходства по этому важному водному пути.

    Стороны также достигли договоренности о том, как информация о достигнутом соглашении будет доведена до сведения соответствующего международного органа, и, по словам Багаи, этот шаг будет предпринят «вскоре».

    Багаи заявил, что Иран продолжит усилия по укреплению доверия и взаимодействия между странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.


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    8 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Сирии и Ирака близки к заключению соглашения о сухопутном маршруте для транспортировки иракской нефти, чтобы избежать поставок через Ормузский пролив, заявил гендиректор сирийской госкомпании Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави.

    «Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена», – сказал Киблави, передает ТАСС.

    Он также выразил надежду, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью сможет прибыть в Сирию к середине октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда. В тот же день снаряды поразили еще три судна в этом районе. На прошлой неделе СМИ писали, что возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить мировые цены на нефть.

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    8 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп может разрешить ситуацию с Ираном не так, как многие ожидают, ориентируясь на предвыборный период и желание удержать оставшиеся симпатии избирателей, сообщили источники журнала The Atlantic и портала Axios, которые заявили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    США несколько недель не наносят ударов по Ирану. Этот период относительного затишья совпадает с заключительным этапом кампании по выборам в Конгресс (промежуточным выборам). Предполагалось, что Трамп захочет сохранить такую ​​ситуацию вплоть до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз рейтинги кандидатов-республиканцев по всей стране, пишет The Atlantic.

    Однако события могут развиваться иначе. Как сообщили два представителя администрации, Белый дом поручил Пентагону разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов.

    По словам чиновников, эта работа по планированию свидетельствует о том, насколько сильно президент США хочет добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до начала голосования.

    Портал Axios, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий в Иране.

    «В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп пока не принял окончательного решения. Однако источники в США и Израиле утверждают, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся неделей ранее», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

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    8 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    Путину доложили об атакованном в Черном море танкере

    Песков: Путин получил доклады об атаке катера на танкер в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин получил все доклады, касающиеся ситуации с танкером «Афрамакс Рио», который подвергся атаке безэкипажного катера в Черном море, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо», – сказал Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос о том, проинформирован ли президент о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий атаки на танкер в Черном море.

    Экипаж атакованного судна отказался от госпитализации.

    Открытое горение на месте происшествия было ликвидировано.

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    8 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в хищении и неуплате налогов на 240 млн рублей

    Эмираты выдали России двух фигурантов дел о хищении более 240 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию россиянина и гражданина Ирана, обвиняемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 240 млн рублей.

    Эмираты передали российским правоохранительным органам двух находившихся в международном розыске мужчин, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России граждан Российской Федерации и Ирана», – заявила Волк.

    Россиянин в 2017 году организовал в Башкирии сеть автосалонов, через которую заманивал покупателей низкими ценами. В договорах при этом указывалась завышенная стоимость автомобилей и штрафы за отказ от сделки. Кроме того, клиентов заставляли оплачивать неустановленное дополнительное оборудование. От действий фигуранта и его сообщников пострадали 500 человек, ущерб превысил 77 млн рублей. Мужчину объявили в розыск в 2024 году.

    Второй экстрадированный, гражданин Ирана, руководил коммерческой организацией и создал схему уклонения от налогов, а также незаконного возмещения НДС. Сумма ущерба государству составила свыше 162 млн рублей. Злоумышленник скрылся от следствия и находился в международном розыске с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае адвокат обвиняемой в мошенничестве россиянки Эльвиры Мадияровой сообщил о приостановке ее экстрадиции из Турции.

    Ранее Черногория экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина. До этого власти Азербайджана решили экстрадировать в Россию задержанную экс-судью Елену Хахалеву.

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    8 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Турция отказалась отправлять войска в другие страны для наступления

    Фидан: Турция не намерена отправлять войска в другие страны для наступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным, поэтому Анкара не намерена отправлять свои войска в другие страны для участия в наступательных действиях.

    «Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», – сказал Фидан, передает ТАСС.

    Министр добавил, что сотрудничество в рамках Мекканского соглашения развивается, и военные делегации определят необходимые меры обороны для Саудовской Аравии, а также возможный вклад Пакистана и Турции. По его словам, королевство уже обладает крупной военно-технической инфраструктурой, однако сторонам необходимо совместное планирование и проведение операций.

    Фидан подчеркнул, что Анкара делает все возможное для урегулирования ситуации путем мира и диалога. Он отметил, что Турция рассматривает атаки хуситов в более широком региональном контексте, стараясь понять возможные политические шаги на фоне конфликта Ирана и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о планах Анкары создать военную базу в Саудовской Аравии.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в королевстве.

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    8 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе

    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, стороны также договорились о порядке передачи информации об этих координатах соответствующему международному органу в сфере судоходства, пишет портал Gulf News.

    Это соглашение стало развитием рамочных договоренностей между Ираном и Оманом, предусматривающих поэтапное восстановление судоходства в этом стратегически важном проливе.

    В августе Оман и Иран договорились о создании временного судоходного коридора, разминировании и разработке постоянного коридора, а также о механизмах управления движением и обмена информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.

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