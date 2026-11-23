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Астроном назвал лучшее время для наблюдения Бобровой Луны
Астроном Веселков объяснил кажущееся увеличение Бобровой Луны оптической иллюзией
Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков посоветовал наблюдать за Бобровой Луной в момент ее восхода.
Бобровая Луна наступит 24 ноября, и для наблюдения за ней не потребуется никакой специальной подготовки, пишет РИА «Новости». «Нужно ловить момент восхода спутника, так как у горизонта он выглядит особенно эффектно», – заявил Веселков.
Из-за «иллюзии Луны» рядом с домами, деревьями и линиями рельефа мозг воспринимает диск как более крупный, хотя физически размер не меняется. Цвет спутника у горизонта становится теплым и оранжевым. Наблюдать явление можно невооруженным глазом в ясную ночь.
Небольшой бинокль или телескоп позволят лучше рассмотреть отдельные области на обращенной к Земле стороне. В полнолуние Солнце освещает диск прямо, из-за чего тени от рельефа почти исчезают. При этом хорошо видны светлые лучевые системы молодых кратеров и контраст между темными базальтовыми равнинами и светлыми материковыми областями.
Специальные светофильтры для наблюдения необязательны, однако при работе с телескопом яркость диска утомляет глаза. Астрономы советуют использовать в таких случаях нейтральный или лунный фильтр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил о схождении полной Луны со звездным скоплением Плеяды.
Также астроном назвал даты интенсивных метеорных потоков Северные Тауриды и Леониды для наблюдения в России.
Кроме того, Сергей Веселков рассказал о восходе Урожайной Луны.