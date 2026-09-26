Астроном Веселков сообщил о восходе Урожайной Луны над Россией

Астроном Веселков сообщил о восходе Урожайной Луны

Tекст: Катерина Туманова

Веселков уточнил, что появится Луна в небе сразу после захода солнца.

«Полнолуние, известное как Урожайная Луна в Северном полушарии, наступит в субботу 26 сентября 2026 года в 19:49 по московскому времени. Луна будет находиться в созвездии Рыб и пройдет рядом с Сатурном и Нептуном», – рассказал он РИА «Новости».

Астроном уточнил, что спутник Земли останется видимым всю ночь. Возле горизонта Луна покажется особенно большой, хотя это явление не является суперлунием.

Ученый добавил, что название не привязано к конкретному месяцу, а дается полнолунию, ближайшему к осеннему равноденствию. В разных культурах это явление называли по-разному: народ дакота – Луной Урожая Кукурузы, а народ кри – Осенней Луной или Луной Снежного Гуся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России. Астроном Леденцов заявил о непредсказуемости и уникальности вспышек на Солнце.

В планетарии сообщили о девяти лунных затмениях планет в октябре.