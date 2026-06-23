Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Путин заявил о попытке Киева улучшить позиции на переговорах ударами по России
На совещании с кабмином президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ударами по России стремится обеспечить себе преимущество на случай возобновления прерванных мирных переговоров.
«Все, что делается на этом направлении этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью: создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров, с так называемых сильных позиций», – пояснил Путин. Слова главы государства передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил об отсутствии смысла в переговорах с Киевом на текущем этапе.
Эксперты считают расширение Киевом практики ударов по гражданским объектам попыткой компенсировать неудачи на фронте.
Путин на коллегии ФСБ отметил попытки противников России сорвать дипломатический процесс урегулирования украинского конфликта.