Путин: Киев хочет переговоров лишь для остановки наступления ВС России

Эксперт назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара

Политолог Козюлин: Зеленский пытается переложить ответственность за конфликт

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Главная цель письма Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину – не договориться, а высказаться, попиариться. Внешнеполитическая и внутренняя ситуации на Украине сегодня, мягко говоря, не слишком благоприятны. Банковая видит, что США заняты больше ближневосточными проблемами, а Киев уходит на периферию», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

«При этом Банковая не может показать, что сама просит диалога у Москвы. Поэтому она мотивирует факт публикации письма тем, что Россия якобы заинтересована в прекращении конфликта больше Украины. Отсюда и резкий тон письма, допуск неприемлемых для российской стороны фраз. Полагаю, Зеленский понимает, что Путин не будет стремиться искать с ним встречи», – продолжил спикер.



Аналитик указал на попытку украинской стороны в тексте переложить ответственность за конфликт на Россию. «В целом письмо показало, что у Зеленского на получится изжить в себе пиарщика. Он все еще шоумен», – указал эксперт. Также он обратил внимание на хронологическое совпадение публикации письма со встречей Путина с руководителями международных информационных агентств, а также с проведением Петербургского международного экономического форума. «Совпадения, как говорится, неслучайны», – отметил Козюлин.

Что касается Путина, то на встрече с иностранными журналистами российский лидер в привычной ему прагматичной и рациональной манере поставил на место и киевский режим, и его западных спонсоров, заявил политолог Петр Колчин. Он подчеркнул, что тотальная мобилизация привела к глубокой деморализации украинских войск, ежемесячно фиксируются десятки тысяч дезертиров и существенный рост потерь. Даже принудительное возвращение граждан из стран ЕС не способно компенсировать острую нехватку личного состава, напомнил эксперт.

Политолог добавил: в зоне СВО российские силы уверенно идут вперед, постоянно пополняя ряды добровольцами. По его словам, несмотря на масштабную помощь Запада, украинская сторона терпит поражение в условиях тотального истощения ресурсов. Москва при этом сохраняет огромный потенциал для дальнейшей консолидации военных сил, указал он.

Эксперт отметил, что информационные кампании не способны перекрыть реальное положение дел на фронте. Военная логика диктует простые правила: побеждает тот, кто наступает и берет под контроль территории. «Путин дал понять – Россия будет говорить и с Киевом, и с Западом только с позиции побеждающей стороны. Работает простая военная логика – кто наступает и занимает территории, тот и побеждает. И это безумно раздражает наших оппонентов, которые в своих публичных судорогах доходят до публичных истерик и посредственных памфлетов», – заявил Колчин.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. По его словам, Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. Адресант считает, что контроль за соблюдением режима перемирия могли бы обеспечить США.

Зеленский также предложил провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех», вернуть вывезенных в ходе конфликта гражданских лиц и детей, а затем перейти к обсуждению долгосрочных гарантий безопасности. Он также выразил готовность определить конкретную дату встречи и отметил, что она могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, к двустороннему формату впоследствии могли бы присоединиться США и европейские государства.

Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею личную встречу Путина и Зеленского для поиска путей урегулирования конфликта. «Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать», – сказал президент США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет поговорить. Он сообщил, что Путину доложили об открытом письме, однако не стал уточнять, какой была реакция российского президента.

Стоит отметить, что на встрече с руководителями международных информагентств Путин подчеркнул, что Россия готова и хочет урегулировать украинский кризис мирными средствами, исходя из договоренностей, которые были достигнуты на встрече с Трампом в августе 2025 года. «На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – приводит слова Путина сайт Кремля.

При этом, заметил он, Киев не заинтересован в мире, так как в этом случае борьба за власть на Украине кардинально обострится. Также, как указал президент России, для того чтобы начать переговорный процесс, нет необходимости в наступлении режима тишины. «У нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – напомнил Путин.

Помимо этого, российский лидер отметил, что ЕС мог бы сыграть положительную роль в решении украинского кризиса, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы, о которых говорилось на саммите России и США в Анкоридже.