Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Главы МИД Турции и Украины обсудили ситуацию на Черном море
Фидан и Сибига обсудили украинский конфликт и ситуацию на Черном море
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу с украинским коллегой Андреем Сибигой, в ходе которой они обсудили ситуацию на Черном море.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу с украинским коллегой Андреем Сибигой. Стороны затронули развитие ситуации вокруг конфликта и безопасность судоходства, передает РИА «Новости».
«В ходе разговора были рассмотрены последние события, связанные с российско-украинским конфликтом, а также вопросы безопасности в Черном море», – сообщил дипломатический источник. Другие детали состоявшихся переговоров в ведомстве раскрывать не стали.
Накануне турецкий сухогруз подвергся удару дрона. Корабль перевозил партию угля из российской Тамани в Трабзон. В результате инцидента погиб один матрос, еще три члена экипажа получили ранения.
В июне посол России в Анкаре Сергей Вершинин подчеркивал, что атаки на гражданские корабли совершаются украинскими аппаратами. Нападениям регулярно подвергаются в том числе турецкие суда.
В конце мая турецкое грузовое судно подверглось атаке беспилотника в Черном море.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот инцидент форменным разбоем.
Заместитель главы российского дипломатического ведомства Михаил Галузин возложил ответственность за удары по мирным судам на киевский режим.