Главы МИД Турции и Украины обсудили ситуацию на Черном море

Фидан и Сибига обсудили украинский конфликт и ситуацию на Черном море

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу с украинским коллегой Андреем Сибигой. Стороны затронули развитие ситуации вокруг конфликта и безопасность судоходства, передает РИА «Новости».

«В ходе разговора были рассмотрены последние события, связанные с российско-украинским конфликтом, а также вопросы безопасности в Черном море», – сообщил дипломатический источник. Другие детали состоявшихся переговоров в ведомстве раскрывать не стали.

Накануне турецкий сухогруз подвергся удару дрона. Корабль перевозил партию угля из российской Тамани в Трабзон. В результате инцидента погиб один матрос, еще три члена экипажа получили ранения.

В июне посол России в Анкаре Сергей Вершинин подчеркивал, что атаки на гражданские корабли совершаются украинскими аппаратами. Нападениям регулярно подвергаются в том числе турецкие суда.

В конце мая турецкое грузовое судно подверглось атаке беспилотника в Черном море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот инцидент форменным разбоем.

Заместитель главы российского дипломатического ведомства Михаил Галузин возложил ответственность за удары по мирным судам на киевский режим.